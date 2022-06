Cómo ver directos de Instagram desde el PC, Móvil y TV

Instagram es una red social que se ha encargado de revolucionar la tecnología. Esta red permite entrar en interacción instantánea con tus seguidores. Por ello hoy en este artículo aprenderás Cómo puedo ver vídeos en vivo, Vive o dirige en Instagram desde mi PC Windows.

Esta aplicación se ha convertido en una red bastante poderosa, hasta el 2017 Instagram tenía alrededor de 700 millones de usuarios activos en esta plataforma. Por ello poco a poco esta empresa ha ido escalando la cima e innovando a sus usuarios.

Requisitos para ver transmisiones en vivo desde mi PC Windows

La plataforma de Instagram en su versión adaptable a Pc de sistema Windows, hace algún tiempo atrás no era posible ver ningún tipo de transmisión en vivo; ya que no se contaba con la adaptabilidad suficiente en la web para poderse ejecutar. Sin embargo, hoy día ya es posible hacerlo, en algunos casos de una forma sencilla; en otros no tanto.

Varios usuarios han notado que desde su computador no aparece el círculo en la foto de perfil de algunas cuentas que sigue cuando está transmitiendo en directo; Esto significa que la pc no está apta para ello por lo que requiere instalar un programa en el dispositivo para poder verlos desde allí.

Una herramienta que te ayuda en este caso es ‘Historias de IG para Instagram’; la cual es compatible con el navegador Chrome, Brave y otros similares. Debes descargarla y así puedes ir normalmente a tu cuenta y ver los vivos de quienes siguen.

¿Necesito tener extensiones de Chrome en mi PC Windows para ver videos?

En principio, depende de qué equipo tengas y qué versión de Windows y navegador cuentes. También es importante verificar si se pueden ver películas, series, documentales y otros similares desde tu Pc. Además, puedes ingresar a Instagram y si se reproducen las vidas, es porque no necesitas; de lo contrario debe instalar uno.

En muchas ocasiones es recomendable instalar las extensiones de Chrome para tu navegador; ya que con esto podras ver los videos sin ningun tipo de percance, tambien puedes ver videos en directo desde instagram.

¿Existen más opciones para ver transmisiones en directo desde mi PC?

En primera instancia desde nuestra Pc solo podemos ver las historias de nuestros contactos. Por ello hoy realizaremos unos sencillos pasos que nos permitirán ver vidas o directos desde Windows.

Lo principal y esencial es tiene una cuenta en Instagram. Nos dirigimos a nuestro navegador, preferiblemente Google Chrome, ya que allí descargaremos una extensión que nos permitirá realizar esta acción.

Nos dirigimos hacia la opción Chrome Web Store, esta función la podemos conseguir en nuestro buscador común. Posterior a esto buscamos la extensión ‘IG Stories For Instagram’.

Para sumarlo a nuestro buscador, haga clic en la opción ‘Añadir a cromo’ y en el recuadro que aparecerá en tu pantalla pulsa ‘Añadir extensión’. Observarás que ahora la extensión aparecerá en la barra superior.

Haz clic en ella y selecciona la opción ‘Ir a Instagram’. Esto inmediatamente te redirigirá a una nueva ventana para que inicie sesión. Ingresas tus datos y al cabo de unos segundos se muestran junto a las historias los live o directos que se están realizando en ese momento. Pulsa sobre el directo que quieres ver y de esta manera estarás visualizando los vivos o directos desde tu Pc Windows.

¿Dónde puedo ver transmisiones de Instagram?

Instagram ofrece a sus usuarios poder ver las transmisiones en directo desde cualquier dispositivo que logren conectar a sus respectivas cuentas; siempre y cuando estos cuenten con una actualización de la aplicación que se los permita y sea compatible con la misma. Los puedes ver en: tabletas, Smartphone, computadora y otros dispositivos tecnológicos.

En tu ordenador Windows o MAC

Para poder ver los live desde tu pc Windows o Mac es fácil hacerlo; primero debes tener la app de IG Stories para Instagram instalado, luego abres en el navegador tu cuenta, buscas al usuario que está transmitiendo en vivo y entras en él; finalmente te cargará el live donde verás los comentarios que se van produciendo y comentar también, además de los likes.

Desde tu dispositivo móvil

Indistintamente si tu móvil tiene sistema Android o iOS, puedes ir a los live desde tu Instagram siguiendo las instrucciones dadas a continuación.

Abre el Instagram en tu móvil

En el feed puedes ver en la parte superior las cuentas que sigues y adecuadas de estas están haciendo un live

Selecciona el que desea ver y listo

En caso de que no sigas la cuenta, la buscas con ayuda del cursor de la app

Entras a su perfil y presionas sobre el aro en la foto de perfil para ver la transmisión

Reproducirlos en una TV

Ahora bien, si deseas tener una mejor vista de una transmisión en vivo de Instagram, puedes ampliarlo mientras se reproduce en una TV. Para ello se requiere tener a la mano la Pc, en ella la app IG Stories para Instagram, además de un conector Chromecast y; seguir los siguientes pasos.

Conecta el Chromecast del ordenador a la TV Enciende el televisor Abre tu cuenta de Instagram en la computadora Ve al live desde allí mismo y listo podrás verlo en tu TV

Beneficios de Instagram

En esta plataforma encontrará material gráfico de prioridad basado en la comunicación visual. Caracterizado por subir fotos o historias a esta plataforma.

Últimamente ha implementado un sistema que te permite guardar las fotos de otras cuentas de esta plataforma sin que ellos se den cuenta. Asi es al guarde sus fotos a la persona no le llegará una notificación ni mucho menos un mensaje.

Posee más de 20 filtros y permite el uso de etiquetas. Las historias tienes un reconocimiento facial, que incrementa la seguridad en tu cuenta. Y es que fue justo eso lo que permitió que sus usuarios lo adaptaran de una forma tan facil.

En cuanto a la privacidad de esta plataforma ha incrementado funciones para garantizar la seguridad de tu contenido. Desarrollando la opción de regular tú cuenta en modo privado. De este modo toda persona que desee seguirte te hará una solicitud.

Su sencillez y fácil manejo, lo ha convertido en el favorito. Además de que te hace sentir como un fotógrafo profesional Asi como tambien promociona los hashtags y beneficia la interacción entre el creador – seguidor.

instagram empresarial

Instagram busca la inclusión de todo su público, por ello ha decidido permitir que las empresas también crean su cuenta en esta plataforma. Y de esta manera facilitar la venta de sus productos.

uno de los pasos esenciales para el éxito de tu marca es el diseño de tu cuenta. Este es de suma importancia ya que a ciencia cierta es la primera impresión que el usuario tendrá de su negocio.

Otra recomendación es publicar contenido periódicamente y de valor. Tips o trucos que al usuario le llamen la atención y les permita educarse mediante su cuenta. Esto podría ser el 80% de tus publicaciones.

Instagram frente a Tik Tok

Instagram acaba de lanzar en los últimos meses la función de Reels en más de 50 países. Basado en videos cortos con un archivo de canciones que se encuentran a tu disposición.

Aplicacion muy parecido a TikTokpero como esta plataforma no quiere quedarse atrás salió al mercado un incentivo para los influencers según sus vistas y la interacción de sus usuarios.

Sin embargo todo esto surgió de los gustos y preferencias de los usuarios, pero pese a esto TikTok lleva una desventaja ya que fue prohibido en Estados Unidos el último año.