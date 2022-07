Cómo ver a alguien bloqueando mi Facebook | Rastrea tu perfil

Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad.Tanto para compartir tu negocio como tu vida personal con tus contactos.

Como usuario, todo el mundo tiene varias opciones para personalizar su perfil según su comodidad y gusto. Entre ellos, bloquean a otras personas que no quieren incluir en su espacio social. Te animo a leer este artículo para conocer un poco sobre esta opción y cómo funciona.

Bloquear a alguien en Facebook No es lo mismo si lo quitas de tu lista de amigos.. La decisión de bloquear su perfil eliminará automáticamente a sus amigos en las redes sociales, pero hay más en el bloqueo.

bloquear a alguien No se puede acceder a publicaciones, mensajes y comentarios nuevos y antiguos.. El perfil desaparece y desaparece del perfil bloqueado. Tampoco podrá acceder a la información compartida en su perfil.

Ambas cuentas parecen haber desaparecido, pero el resto de los usuarios tienen fácil acceso a ambos muros, por lo que solo entre ellos.

Las personas bloqueadas no recibirán notificaciones sobre esto No puedes seguir sus publicaciones.Sin embargo, puede ver si tiene curiosidad siguiendo algunos pasos a continuación.

Del mismo modo, no podrá acceder a contenidos compartidos por otros usuarios en páginas compartidas, ya sea un comentario o una etiqueta que involucre a un tercero.

Esos perfiles no aparecen en los resultados de búsqueda de los demás. Es posible que también lo veas, pero si alguno intenta ver tu perfil, Facebook te llevará a una página en blanco.

mensajero también Pierdes contacto y visibilidad de la historia.. Las conversaciones antiguas no desaparecerán, pero podrás volver a conectarte directamente desde tu perfil. Sin embargo, los mensajes se pueden compartir a través del chat grupal.

Normalmente, se le notificará cuando una persona bloqueada ingrese a uno de sus chats grupales, para que pueda mantenerlos actualizados incluso si no los ha agregado.

Tienes que tener eso en cuenta No puedes bloquear a personas que no están en tu lista de amigos... Del mismo modo, la prohibición de Facebook no se aplica a los juegos o aplicaciones desarrollados por terceros dentro o fuera de la red.

Si decide levantar su prohibición en cualquier momento, tendrá acceso a toda la información compartida con el muro nuevamente antes, durante y después de la prohibición. Sin embargo, las amistades en la red no se restablecen.

Si quieres saber cuántas personas han bloqueado en Facebook, es bastante fácil. Todo lo que tienes que hacer es ir a Configuración y ver quién lo bloqueó en el siguiente paso.

Desde la aplicación móvil

En la parte inferior derecha de Facebook, toca.Desplácese hacia abajo y toque Configuración y privacidad Próxima configuración.[オーディエンスと可視性]Desplácese hacia abajo para[ブロック]Tocar. Verás una lista de las personas que has bloqueado en Facebook. Puede hacerlo aquí:

Desbloquear a alguien: Junto al nombre del usuario a desbloquear[ブロック解除]Toca y[ブロック解除]Seleccione para confirmar.Obtenga los detalles de los pasos a continuación Cómo desbloquear personas en Facebook..

Bloquear a alguien: En la lista de bloqueo,[追加]Toque, ingrese el nombre de la persona que desea bloquear,[ブロック]Elegir.Luego toque «Bloquear» Compruebe la acción.

Desde PC

Haz clic en Facebook en la parte superior derecha.Elegir Configuración y privacidad [設定]Hacer clic.En el lado izquierdo de la pantalla[ブロック]Hacer clic.[ユーザーのブロック]La sección muestra una lista de usuarios bloqueados por Facebook. Desde aquí puedes:

Desbloquear a alguien: Junto al nombre de la persona que desbloquea[ブロックを解除]Hacer clic.

Junto al nombre de la persona que desbloquea[ブロックを解除]Hacer clic. Bloquear a alguien: cuando Bloquear a alguien en Facebook Esto puede tener una variedad de consecuencias, pero es bastante fácil. Ingrese el nombre de la persona que desea bloquear,[ブロック]Hacer clic. Siguiente,[ブロック]Elegir [nombre] Compruebe la acción.

Para saber quién te bloqueó No existe esa opción exacta Igual que en la sección anterior, pero debes seguir ciertas pistas para ver si tus antiguos contactos te están bloqueando.

Resultados de la búsqueda

Encuéntralo en tu perfil. Si el perfil no aparece en los resultados, puede que te haya bloqueado. Sin embargo, su cuenta puede haber sido eliminada o cancelada por Facebook y debe investigarse más a fondo.

Si buscas a través de Google, puedes confirmar esta teoría, ya que si surge una cuenta de este medio, significa que has sido baneado.

amigos generales

Si otros amigos pueden ver su perfil, etiquétalo o contactarlo en messenger No hay problema, puede que estés bloqueado.

Publicación en la pared

Si intentas publicar directamente en su muro, es decir, en su perfil, y no lo consigues, también es señal de que tu perfil ha sido bloqueado.

¿Puedes ver el perfil de la persona que me bloqueó?

por supuesto. No puedes acceder desde la cuenta bloqueada, Puedes hacer esto usando otra cuenta que tengasO a través de la cuenta de un amigo que te lo prestará.

También puede acceder a la pared como se mencionó anteriormente, A través del motor de búsqueda de Google.. Para hacer esto, necesita saber el nombre exacto del usuario que lo bloqueó.