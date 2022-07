¿Cómo veo una transmisión en vivo de TikTok de mis amigos y seguidores?

TikTok ha implementado transmisiones en vivo Como cualquier otra red social. No hay nada mejor que ser uno de los primeros seguidores en ver lo que están haciendo sus usuarios favoritos viendo «en vivo». Ver transmisión en vivo El número de usuarios que sigues requiere poco esfuerzo.

¿Cómo ver la transmisión en vivo de TikTok de amigos y seguidores?

Ya puedes disfrutar del programa con solo mirar las notificaciones y la bandeja de entrada. Conozca cada opción que brinda a sus usuarios favoritos acceso directo a TikTok.

¿Cómo participas regularmente en TikTok Lives?

TikTok ofrece una variedad de opciones para disfrutar de las transmisiones en vivo de tus influencers favoritos. Las opciones más comunes que utiliza para asistir a un TikTok en vivo son:

Desde tu bandeja de entrada

La bandeja de entrada es una de las opciones que ofrece TikTok para mostrar transmisiones en vivo.Simplemente escriba la aplicación y está en la parte inferior derecha Presiona el botón «Bandeja de entrada»... Una vez en la bandeja del sistema, verá notificaciones de eventos en vivo.

Acerca de las notificaciones

Finalmente, TikTok enviará una notificación a tu barra Cuando alguien a quien sigues se transmite en vivo. Haga clic en estas notificaciones para ingresarlas en vivo a tiempo.

en tu comienzo

El comienzo de TikTok Contiene una sección Para ti y una sección de Consecuencias especificadas por el algoritmo. No importa en qué sección estés primero. Si se desplaza hacia abajo, es posible que vuelva a ver la sección en vivo actual. La opción de ingresarlos completamente y mostrarlos para que pueda interactuar con los que los proporcionan.

¿Cómo puedo asegurarme de no perderme la transmisión de TikTok?

Una forma de realizar un seguimiento de las transmisiones de seguidores en TikTok es predecir cuándo un usuario en particular actuará en vivo. Siempre que sea la hora programada O en un live anunciado, es más probable que aparezca a tiempo.

Hazte seguidor

Una manera muy fácil de no perderse a un usuario en vivo es seguir al usuario y estar allí. Espera tu zona de origen con «Seguir».. En la parte superior de esta sección, siempre verás burbujas que tus seguidores juegan en vivo.

Activar las notificaciones

Si desea saber todo sobre el contenido de un usuario, simplemente seguir al usuario no es suficiente. Todo lo que tienes que hacer para no perderte un directo es ir a su perfil y Presiona el botón de la campana Está en la parte superior derecha. Allí, puede personalizar los tipos de notificaciones que recibe de este usuario, incluido Live. TikTok también te da la oportunidad de hacerlo silencio gentePor el contrario, si no quieres saber nada del usuario.

Encuéntralo antes de que se acabe

Como opción final, no puede excluir la búsqueda en vivo que desea ver, incluso si ya comenzó. Si ve la notificación de que ya comenzó y la ignora, Puede ingresar un perfil de usuario Míralo transmitir en vivo.

¿Hay alguna manera de ingresar a la transmisión una vez que haya terminado?

Después de que termine la transmisión de TikTok Si grabaste «en vivo»... Una vez grabado, puede revisar, descargar o eliminar según sea necesario. Pero a menos que lo esté grabando en vivo, probablemente no podrá volver a ver el programa.