¿Cómo veo mi suscripción al canal de YouTube en Android para cancelar?

YouTube funciona como cualquier otra aplicación como Instagram o Facebook, y los canales a los que nos suscribimos son, en esos casos, las páginas y cuentas que seguimos en otras plataformas.

por lo tanto, Estos son los que nos envían notificacionesCuando acceda a la web, rellene la primera parte para ver la mayor parte del contenido que allí consume.

Si ya no está interesado en el contenido del canal de YouTube o no desea recibir una notificación, le mostraremos cómo hacerlo hoy. Muestra suscripciones y qué hacer para cancelarlas Desde un dispositivo Android.

¿Por qué necesito comprobar a qué canales me he suscrito?

Según el canal al que te suscribas Recibe notificaciones y recomendaciones de YouTube.. Para mantenerse actualizado y ver solo el contenido que le interesa, necesita lo siguiente:

Controla qué canales te notifican cuando subes contenido

Nos enfrentamos cuando nos suscribimos a demasiados canales que generalmente no nos interesan Notificaciones sobre sus actividades de las que puede optar por no participar, Porque son fácilmente molestos.

También puedes seguir solo tus canales favoritos Tener un mejor repertorio de videos Enriquecerá la experiencia de navegación.

Mejorar los videos recomendados en la página de inicio de YouTube

YouTube nos conoce a través de las actividades que realizamos.Los canales que seguimos te dan ideas sobre quiénes somos y qué consumimos dentro de la plataforma. Acércate a contenido similar a lo que nos gusta..

¿Dónde puedo encontrar una lista de canales suscritos?

Para ver la lista de canales a los que nos suscribimos y asegurarnos de que son solo los canales que nos interesan Abre YouTube desde la aplicación o la webY Encuéntranos en el menú principal Ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Entre las primeras opciones, verá las suscripciones en las que debe hacer clic. Esto te llevará a la sección con todos los videos del canal al que estás suscrito.

Para ver la lista de canales directamente Debe presionar un botón administrarUbicado en el lado derecho de la pantalla, puede ver todas sus suscripciones.

¿Cómo me doy de baja de un canal de YouTube específico?

Es muy fácil darse de baja y dejar de recibir notificaciones de actualizaciones. Por esta razón, Tienes que seguir unos pasosEsto depende del dispositivo que accede a la plataforma.

Dentro de la versión web de la plataforma

En la lista de suscripciones a las que ya hemos explicado cómo acceder desde el sitio de YouTube, debe hacer clic en el botón del canal marcado como suscripción.

Allí verá una ventana emergente con una pregunta. Salir de [nombre del canal]?? Y ya que es necesario, confirmar la baja.

Aplicación de YouTube para Android o iOS

Debe realizar los mismos pasos con las aplicaciones de iOS y Android. Vaya al menú Inicio y luego a Suscripciones para administrar o administrar para ver la lista de canales.En este caso, presione el canal en la ventana emergente Para eliminar esta suscripción[キャンセル]Tienes que seleccionar un botón...

¿Por qué los canales que ya eliminé siguen apareciendo en la lista de suscriptores?

Incluso si cancela la suscripción, es posible que el canal no se elimine automáticamente de la lista. Pero no te preocupes.Cuando Puede confirmar que se canceló actualizando la página Y asegúrate de que ya no esté allí.

Si persiste, podría ser un error de conexión. Deberá cancelar nuevamente para poder eliminarlo correctamente.

Esto debe tenerse en cuenta Cancelar tu suscripción no bloqueará tu contenido..Fácil de encontrar en la plataforma y mantenerse suscrito en cualquier momento que no desee Eliminar canal de YouTube..