¿Cómo ve sus videos favoritos de TikTok desde su teléfono Android o iOS?

TikTok ha conseguido situarse en el puesto principal de las aplicaciones más utilizadas. Esta aplicación era popular entre los espectadores jóvenes y podía llegar a personas de todas las edades en todo el mundo. Su función principal es mostrar videos de diferentes cuentas del feed principal «Para ti». Estos videos han sido vistos y altamente calificados por los usuarios.

Hay muchas oportunidades para ver videos que les gustan a los usuarios. Ya sea un contenido intrigante o un tono o efecto especial que desee utilizar más adelante. Pero no lo siguieron, así que olvidé quién hizo este video.por eso entonces Si te gusta el video, puedes encontrarlo de nuevo. El método es el siguiente.

¿Dónde obtendrán Me gusta los videos de TikTok de su cuenta?

En la mayoría de los casos aplicación Tik Tok A menudo, si le gustan algunos de los videos que muestra el algoritmo, a menudo le gustan esas partes. Esto guarda estos videos como «me gusta» en su perfil para que pueda: Míralos de nuevo, en cualquier momento, no importa con qué frecuencia.

Tenga en cuenta que los problemas con su conexión a Internet pueden hacer que no le gusten o que no funcionen correctamente con sus videos favoritos a menos que siga o observe su cuenta de video. Su nombre de usuarioEs posible que no se vuelva a mostrar porque no se ha guardado.

En caso de quiero ver el video que te gustaEs muy fácil, puedes encontrarlo yendo a la pestaña «I» en tu perfil. Cuando vea tres pestañas con iconos diferentes, los videos que le gustan de otras cuentas se colocarán en la pestaña central en orden cronológico. Representado con un símbolo de corazón y ojos cerrados.

¿Cómo elimino un video de la lista de videos mejor calificados?

En las redes sociales en este formato había videos que merecían lo que me gustaba en ese momento, y después de un tiempo cambié de opinión, así que si quieres lo que quieres Sepa cómo puede Eliminar vídeo Aprende cómo hacerlo desde la lista de Me gusta.

Es fácil, el proceso es el mismo que encontrar el video que te gusta, pero hay algunos pasos adicionales.Primero que todo lo que tienes que hacer Entra en la sección de perfil Hay 3 pestañas con diferentes iconos. Mi video favorito está en la pestaña central, con un ícono de corazón y ojos cerrados. Necesitas encontrar el video que deseas eliminar. Haz clic en él para jugar. Para eliminarlo, simplemente haga clic en el corazón rojo.

¿Cómo veo la lista de mis videos favoritos guardados en TikTok?

Los usuarios de la aplicación TikTok a menudo se confunden al distinguir entre videos almacenados (o favoritos) y videos favoritos (me gusta).Esta vez Guardado como favorito mientras miraMantenga presionado el video[お気に入りに保存]Si hace clic en una opción, puede encontrarla de las siguientes maneras:

Ingresa a la aplicación TikTok[マイプロファイル]Ir a la sección. Cuando ingreses al perfil, verás varias opciones[プロファイルの編集]Ve al icono con forma de bandera al lado de la opción y haz clic en él. Una vez dentro, puede ver videos y varios elementos guardados como favoritos.

¿Cómo elimino un video de la lista de favoritos de TikTok?

Como usuario de la aplicación TikTok, es muy probable que te guste el video y lo agregues a tus favoritos, pero por alguna razón no te gusta o ya no lo necesitas.quieres quitarte de ti lista de videos favoritos..

por «iPhone»

primero,[マイプロファイル]Ingresa a la aplicación TikTok en la sección y[プロファイルの編集]Debe seleccionar el icono en forma de bandera junto a la opción. Cuando vea las distintas pestañas que contienen los elementos guardados,[ビデオ]Ve a la pestaña.Cuando Selecciona el video que deseas eliminarHaga clic en él para reproducirlo y ver las opciones para compartir. Simplemente haga clic en «Dejar de guardar en favoritos» y listo.

En «Android»

El procedimiento para eliminar un video de tu lista de favoritos es el mismo sin importar si es un dispositivo móvil o no. Android o iOS.. Primero, debe escribir Mi perfil, seleccionar el ícono en forma de bandera junto a la opción Editar perfil en la pestaña Video y seleccionar el video que desea eliminar. Haga clic en él para reproducirlo y ver las opciones para compartir. Simplemente haga clic en «Dejar de guardar en favoritos» y listo.

¿Cómo encontrar una lista de tus sonidos favoritos guardados en TikTok?

Debes ingresar a la aplicación TikTok y allí ir a la sección «Mi perfil» Necesitas encontrar un ícono en forma de bandera esto es[プロファイルの編集]Junto a la opción, haz clic en ella[サウンド]Encuentra la pestaña. Esta pestaña contiene todos los sonidos que guardó previamente como favoritos. Ahora el sonido guardado está a tu alcance.