Cómo utilizar la cámara del móvil con zoom en reuniones y clases Guía de usuario

Zoom se ha convertido en una de las plataformas de videoconferencia más populares desde que la cuarentena entró en nuestras vidas. Prácticamente todas las reuniones se realizaron a través de esta aplicación por estudio o trabajo durante la pandemia.

Accede a Zoom desde tu ordenador, tablet o móvil, Y el dispositivo utilizado para unirse a la conferencia puede usar la cámara si el dispositivo tiene una cámara. Sin embargo, en esta ocasión dejaré un poco de lado el ordenador y me centraré en el móvil. Cómo usar la cámara de tu celular en una reunión o clase de zoom..

¿Qué cámara del teléfono usas para las videollamadas con zoom?

Puede usar las cámaras trasera y delantera de su dispositivo para las reuniones de Zoom. De manera predeterminada, la opción de usar cualquiera de las cámaras ya está configurada cuando ingresa por primera vez a esta plataforma.

¿A qué debo llamar si quiero unirme a Zoom Chat?

Cómo asistir a una reunión de zoom Debe cumplir con requisitos específicosNo tienes de qué preocuparte porque no necesitas hacer nada especial para asistir a una sesión, pero ya te hemos explicado que los dispositivos móviles son imprescindibles.

Asegúrate de que el micrófono y la cámara funcionen.

Para que puedas tener una buena experiencia de zoom El micrófono y la cámara son prácticamente esenciales.. Para los teléfonos móviles, este problema no es un gran problema ya que estos dispositivos ya tienen ambos componentes incorporados. Todo lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos de que tanto la cámara como el micrófono funcionen correctamente.Puedes hacer esto por adelantado. Participa en la conferencia Zoom Si graba un video simple con la cámara de su teléfono, puede estar seguro de que tanto el micrófono como la cámara funcionan correctamente cuando habla con este video.

Compruebe si la aplicación Zoom está actualizada

Para evitar los inconvenientes de asistir a reuniones importantes de Zoom Antes de unirse a una reunión, es una buena idea verificar si su aplicación se ha actualizado a la última versión de la aplicación.

¿Cómo participo en Zoom Video Hangouts en el teléfono?

Hay muchas formas de unirse a una reunión de Zoom desde su teléfono móvil, ya sea un iPhone o Android, pero todas son muy fáciles y se aplican a ambos dispositivos.

Si mi teléfono es un iPhone

Para unirse a una reunión de Zoom desde su iPhone, primero debe instalar la aplicación. Hay dos opciones para asistir a dicha reunión. Ingresa desde el link de invitación Usuarios que pueden enviar por correo electrónico, whatsapp, telegramas y otras aplicaciones de mensajería. Otra opción es ingresar un código de acceso. Solo tienen que compartirte.. También hay una forma de invitar a través de iMessage en el iPhone, pero esto solo funciona entre dispositivos Apple.

Para teléfonos móviles equipados con un sistema Android

Para los teléfonos inteligentes Android, es prácticamente lo mismo que para el iPhone. Deberían enviarte un enlace de invitación o un código de acceso. Puede unirse a una reunión de Zoom de esa manera a través de un servicio de mensajería, pero primero debe instalar la aplicación en su teléfono.

¿Cómo uso la cámara de mi celular en mi computadora?

Si desea asistir a una reunión de Zoom desde su computadora pero no tiene una cámara, sepa que puede: Utiliza la cámara de tu móvil como webcamEsto le ayudará a instalar la cámara en la reunión.

Por cable del móvil al ordenador

Existe una aplicación que funciona perfectamente como puente entre un ordenador y un teléfono móvil Permite que este último se use como una cámara web si su computadora no tiene una cámara web. Una de las formas más efectivas que usan estas aplicaciones para conectar ambos dispositivos es un cable USB.

Mediante conexión inalámbrica

Puedes conectar ambos dispositivos (ordenador y móvil) a través de la misma red Wi-Fi utilizando la misma aplicación descrita en el punto anterior. Sin embargo, si no tiene una buena conexión a Internet, le recomendamos que no use esta opción, ya que puede retrasar significativamente la visualización de sus imágenes.

¿Cómo comparto una pantalla móvil con una llamada de Zoom sin apagar la cámara?

Si quieres compartir la pantalla de tu móvil en una reunión de zoom En la parte inferior de la barra de configuración[共有]Simplemente haga clic en la opción y cuando aparezca el menú compartir[画面の共有]Seleccione una opción. Después de compartir, simplemente haga zoom y encienda la cámara para activar ambas opciones.