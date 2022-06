¿Cómo uso mi Kindle de Amazon sin una cuenta? -Acceso de invitados

Cuando Amazon presentó el Kindle, nos dio acceso a libros electrónicos, así que nos dio uno muy bueno que se hizo muy popular. Acceso gratuito a la literatura clásicaHay muchos libros que puedes llevar a donde quieras sin ocupar espacio, por lo que vivir en un lugar no apto para la lectura es una gran ventaja.

También hay energía alternativa Usa Kindle sin registrarte Cuenta de Amazon para tener en cuenta Kindle Puedes descargar otras aplicaciones También hay beneficios adicionales. Esto se debe a que siempre puede juntar sus materiales y redes en un solo lugar. Este artículo describe cómo acceder sin una cuenta.

¿Cómo usar Kindle sin registrarse en Amazon?

En este caso, hay varias formas de configurar su Kindle Sin registro ni acceso como invitado, No muy recomendable. Se trata de desconectar tu cuenta de Amazon, pero a la larga no es un beneficio, es una complejidad, así que mejor ignorarlo. En cambio, aquí hay otras dos opciones que lo ayudarán a aprovechar al máximo su dispositivo. No es necesario registrarse para obtener una cuenta de Amazon,

Incluso si tienes una cuenta registrada en Amazon, todo funciona igual No es un obstáculo para acceder a nuestra literaturaparecerse Necesitas saber cómo funciona tu KindleUna forma es descargar el calibre y la otra es involucrarse con Wi-Fi para que siempre puedas usar todo lo que ofrece Amazon. Vamos a ver.

Instala Calibre en tu Kindle

Esa opción si es necesario Administra tus libros electrónicosLo ideal es que al instalar Calibre en tu PC tengas acceso a un administrador de libros muy completo.lo que hace posible Hay libros disponibles en casi todos los formatos.También es compatible con dispositivos, fácil de usar y gratuito.

Lo mejor de todo es que se puede usar como una forma de guardar descargas de Amazon y leer del mismo calibre, o comprar un libro nuevo sin acceder a la cuenta que lees, ya sea un libro gratuito o no. Si no está registrado, el acceso será restringido y Este programa es portátil a USB.

apagar Wi-Fi

Esta es una opción que puede funcionar para acceder a la literatura a través de Kindle La primera vez que enciende su Kindle, necesita una conexión a Internet. Esto es lo que puede hacer para que funcione: Si ve esta advertencia de configuración wifi, ciérrela y continúe más tarde.No los usamos de esa manera. cuenta de amazonasEsta es una forma de evitar la admisión y disfrutar de la lectura como invitado cuando no hay usuarios.

¿Cómo vincular y transferir libros Kindle por calibre?

Para hacer esto, primero debe descargar el programa de software gratuito Calibre a su computadora. Después de completar los pasos del instalador, conecte su Kindle a su computadora. Luego verá una notificación de que el dispositivo se muestra en modo USB. Los libros no se pueden mover directamente..A continuación, en la parte superior izquierda de Calibre[書籍の追加]Tienes que hacer clic en la opción.Desde aquí, agregue libros para compartir desde su navegador

Más tarde, verá que el programa muestra un botón llamado «Dispositivo». esto es, Ambos dispositivos están emparejadosLuego ve a la sección Biblioteca. Aquí, seleccione los libros que desea enviar a su Kindle. Haga clic en el botón «Enviar a dispositivo» junto a la biblioteca y una ventana emergente le preguntará si desea convertir. Libro en formato compatible con Kindle. Siguiente,[デバイス]Rellene los apartados para comprobar que el proceso se ha completado.

¿Dónde puedo encontrar los libros que guardé en mi Kindle?

Si intenta encontrar su libro Kindle en la ubicación de una carpeta, es posible que le resulte difícil encontrarlo. Las rutas generalmente se muestran hasta cierto punto, pero ciertos libros se encuentran por nombres aleatorios en lugar de por sí mismos. , por ejemplo: Bxxxxxx_EBOOOK.

En Windows, el archivo está en la carpeta de descarga con la dirección de la carpeta Kindle. En algunos casos, está protegido por un candado digital DMR y no se puede abrir, pero no siempre es así. Descargar el programa a tu PC siempre será lo mejor Encuentre un libro sobre el programa Así que no tienes que adivinar qué es.

¿Por qué no puedo descargar el contenido seleccionado en mi Kindle?

En este caso, es posible que deba iniciar sesión en Amazon desde su dispositivo. Esto puede resolver el problema, ya que es la forma en que la cuenta se sincroniza con el dispositivo. Si eso no funciona, cierre su cuenta y reinicie su computadora.Puede resolver el problema y luego volver a intentar la operación. Encender[マイアカウント]En la sección puedes gestionar y visualizar todo el contenido, y si quieres, puedes descargar el libro mediante la opción de descarga USB.