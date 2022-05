¿Cómo uso la aplicación en un Chromebook de pantalla dividida? -Rapido y facil

El uso de una pantalla dividida mejora la eficiencia del trabajo. Puede ejecutar varias tareas al mismo tiempo.. Esta función se ejecuta en computadoras Chromebook y es muy fácil de habilitar. Después de leer este artículo, aprenderá cómo compartir la pantalla de su Chromebook, cómo usar la aplicación con sus funciones y más.

¿Cómo comparto la pantalla en mi Chromebook?

Hay muchas marcas de computadoras portátiles, pero debido a su diseño y características fáciles de usar, solo una puede ofrecer la mejor comodidad. Hablo de las Chromebooks, esta computadora es la más popular del mercado debido a su costo muy atractivo, así como múltiples herramientas.

Cuando está frente a su computadora, a menudo tiene que realizar algunas tareas. Los Chromebook ofrecen la posibilidad de ejecutarlos A través de su función de pantalla dividida. Esto le permite realizar dos tareas al mismo tiempo, lo que facilita su ejecución. Obtén información sobre cómo compartir la pantalla en tu Chromebook.

Para dividir la pantalla, abra la aplicación y haga clic en el icono de minimizar Cambiar el tamaño de la ventana Ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto le permite mover la ventana hacia la izquierda, hacia la derecha o desplazarse como desee. Luego abre otra ventana. Del mismo modo, minimícelo y arrástrelo a otra ubicación en su pantalla.

Para paneles táctiles Habilitar el panel táctil de Chromebook Desliza hacia arriba para ver las aplicaciones abiertas. Usar pantalla dividida[ここにドラッグ]En una sección, arrastre una aplicación a esa sección y la otra aplicación a la otra sección de la pantalla. Ubicación de cada aplicación Quiero usarlo en la pantalla dividida de Chromebook.

¿Cómo uso la aplicación en un Chromebook de pantalla dividida?

Esta función de pantalla dividida en su Chromebook lo ayudará a optimizar su trabajo de manera eficiente. Porque puede ver dos ventanas al mismo tiempo y trabajar al mismo tiempo. Puedes usar más de una aplicación en la pantalla dividida de tu Chromebook. Mira cómo se hace primero Abre una de las aplicaciones para compartir pantalla.

Siguiente,[最大化]o[復元]Haz clic y mantén presionado hasta que veas las dos fechas. Haga clic en la flecha izquierda para mover la aplicación a esta pantalla. También puedes usar Alt + para realizar esta acción [ ] Abre otra aplicación en tu Chromebook y sigue los mismos pasos pero ve al lado derecho de la pantalla.

Igualmente Tú podrías Use múltiples aplicaciones en pantallas divididas Arrastre una ventana que contenga varias aplicaciones para cambiar entre una aplicación y otra. Esto le permite usar su aplicación en pantalla dividida para agilizar una variedad de tareas como: B. Documentos que crea en una ventana y documentos que examina en otra ventana. Bloquea la pantalla de tu Chromebook por razones de seguridad..

¿Por qué no puedo compartir la pantalla en mi Chromebook?

Usar dos aplicaciones al mismo tiempo o realizar dos tareas al mismo tiempo es una idea brillante que los Chromebook encontraron muy adecuada para incorporar esta característica a sus usuarios. Es un proceso muy sencillo, pero puede tener la desventaja de no poder compartir la pantalla del Chromebook.

Debido a esto, es muy importante saber cómo funciona esta función en su Chromebook y qué debe y no debe hacer para ejecutarla de manera eficiente. Por ello, explicaré brevemente al menos dos razones. No puedes compartir la pantalla de Chromebook.

Aplicaciones no admitidas

Si habilita el uso compartido de la pantalla, hay aplicaciones que se ajustan a una de las pantallas divididas, están totalmente personalizadas y no distraen. Pero no pasa lo mismo en otras aplicaciones, ¿por qué? No todas las aplicaciones admiten esta función. Se utiliza en pantallas divididas.

Como resultado, si intenta usar la aplicación en una pantalla compartida de Chromebook, es posible que no se active como se esperaba. En este caso, la función de pantalla compartida no es compatible.

Por lo general, las aplicaciones que admiten el uso compartido de la pantalla no muestran solo el ícono de maximizar o restaurar. Se puede minimizar y cerrar... Por tanto, este es un detalle a tener en cuenta a la hora de habilitar la función de compartir pantalla. Computadora Chromebook.

error de pantalla dividida

Incluso si no sabe que la aplicación que está tratando de usar en pantalla dividida no tiene un ícono de maximizar y restaurar, pruébelo en su Chromebook. En este caso, si insiste en forzar la inserción de la aplicación en la pantalla dividida, Mensaje de error al dividir la pantalla.

Este mensaje de error corresponde a una advertencia de que la aplicación en cuestión no admite la función de pantalla dividida. Por lo tanto, no puedes activar esta promoción.

¿Cómo ajustar el tamaño de la pantalla dividida?

Una vez que haya compartido la pantalla de Chromebook con su aplicación, debe ajustar el tamaño de la pantalla dividida. Pero primero, debe saber que Arrastra la aplicación para compartir la pantalla Se ajusta automáticamente al tamaño de la pantalla y se mantiene en el mismo tamaño entre 50/50 por defecto.

Sin embargo, puede ajustar el tamaño según sus necesidades para un trabajo cómodo. Para hacer esto Línea vertical en medio de las dos pantallas, tienes que pulsarlo para moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda y ajustar el tamaño a tu gusto. Tienes que hacer esto cada vez que compartes la pantalla. Eso es bueno Obtenga más información sobre las funciones de Chromebook.