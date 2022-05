¿Cómo uso Corrlinks para enviar correos electrónicos a familiares y amigos?

Todas las personas necesitan y tienen derecho a comunicarse con sus seres queridos, independientemente del pasado. Ante esta situación, los desarrolladores de tecnología han estado buscando diferentes formas de conectar a las personas, incluidas las privadas de libertad. Si estás interesado, Puede usar correlinks para enviar correos electrónicos a familiares O amigos.

Hoy en día, la distancia física entre las personas es cada vez mayor porque tienes que mudarte de la ciudad o tu familia se queda detrás de la barra. Lo cierto es que estas distancias no deben impedirnos comunicarnos con ellos.

En esta época en la que la tecnología nos facilita la vida de muchas maneras, Incluye todas las formas de comunicación que requieren asistencia...Por ejemplo puedes Encuentra un trabajo cerca de ti Simplemente optimice su aplicación de Instagram.

Por otro lado, existen muchas aplicaciones de mensajería instantánea. Puedes crear una cuenta Envía mensajes, realiza llamadas telefónicas, videollamadas, envía archivos multimedia. Algunos de los más conocidos son WhatsApp, WeChat y más. Estos pueden ser utilizados desde su computadora o teléfono móvil.

La gente también tiene una aplicación de correo electrónico, El Gmail más popular. Con esta plataforma, los usuarios pueden Envía información importante y recibe notificaciones Comuníquese con sus seres queridos a través de algunos procesos en otras aplicaciones y lo más importante.

Para aquellos cuyas familias están detrás de la barra, su comunicación hasta ahora se ha limitado a unas pocas visitas o llamadas telefónicas a los presos. Estos fueron generalmente breves e incluso traumáticos, ya que se realizó una búsqueda minuciosa cuando el visitante ingresaba a la prisión.

Con esto en mente, la Oficina de Prisiones permitió a los presos enviar y recibir mensajes a través de Corrlinks. Esta posibilidad garantiza no sólo los derechos de los reclusos, sino también Gran ayuda para evitar enfermedades mentales. Especialmente la depresión y la ansiedad causadas por sentimientos de soledad.

Este sitio web actúa como una aplicación de correo electrónico y un tablón de anuncios. Estos dos aspectos permiten a los presos mantenerse al día con lo que sucede en el mundo exterior. Corrlinks tiene un sitio web regular y una versión principal, y la versión gratuita le brinda privilegios específicos más limitados.

Enviar y recibir mensajes a los presos, Este debe ser el primer paso para enviar un mensaje de esta manera. El administrador privado del sitio envía a alguien en el extranjero una invitación para registrarse en el sitio e iniciar la comunicación.

Con Corrlinks puedes comunicarte con familiares en prisión, pero también interactuar con amigos y conocidos. Este medio también puede ser utilizado por cualquier persona que tenga la costumbre de enviar cartas a los presos que necesitan iniciar una relación de amistad o romántica.

Para los que están en la cárcel, es decir, los que inician el proceso de comunicación, es muy fácil para los que están en la cárcel en cambio. El exterior puede requerir un proceso más complejo y lento.Pero eso no significa que sea imposible. Una vez utilizado, es más rápido y fácil de desembalar.

En las aplicaciones de mensajería o correo electrónico, los mensajes suelen ir y venir de forma directa e instantánea, pero esto no es así en Corrlinks. Para recibir mensajes de los presos, los presos deben registrarse en el sitio web y enviar mensajes.

El destinatario recibe una solicitud similar a la siguiente: Correo electrónico del preso en cuestión Y código de verificación. Este código vence 10 días después de su emisión. Por lo tanto, hay tiempo para responder a la solicitud.

Una vez que reciba la invitación, puede rechazar o aceptar la solicitud. Si está de acuerdo con los requisitos, debe registrarse en el sitio e iniciar una sesión. Para completar el proceso, debe ingresar la dirección de correo electrónico del ocupante y el código de verificación proporcionado por la aplicación. Estos datos son esenciales ya que son un medio para identificar a los reclusos sobre el terreno.

para presos

Este servicio no es gratuito para los reclusos, pero no cuesta nada. Dicho esto, si nadie puede ayudar a los presos a pagar esos costos, por pequeño que sea, puede significar mucho dinero para quienes no lo tienen. Tienes que pagar $0.05 por minuto para usar el sitio..

Usuario externo

Corrlinks servicios a personas fuera de prisión es básicamente gratis, Se puede utilizar sin ajustar el presupuesto. Sin embargo, la primera versión de este sitio cuesta alrededor de $6 por año. Los privilegios que obtiene con la versión Premier le permiten recibir notificaciones en tiempo real de los mensajes entrantes, almacenarlos durante 60 días y usar la aplicación móvil.

Primero necesita obtener una invitación del prisionero. Estos enlaces le enviarán una invitación para crear y configurar su cuenta.Después de ingresar la información solicitada, puede: Lee y responde los mensajes que te enviaron Si lo desea. También puede crear una cuenta por adelantado.

Cuando un recluso le envíe una solicitud, recibirá un mensaje de que alguien en el centro correccional desea comunicarse con usted. Debe registrarse para continuar. El registro debe contener la información personal y la dirección de correo electrónico del recluso. Uno de los datos clave que pueden aceptar una solicitud es la clave de validación.