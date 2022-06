¿Cómo uso correctamente la fórmula CAGR en Excel? –Guía del usuario

Actualmente, existen diversas aplicaciones. Ayuda diaria para facilitar el trabajo.. Uno de ellos es Excel. Se puede usar para varios cálculos, pero generalmente se usa para contabilidad, administración y otras tareas. Gracias por las celdas contables y las fórmulas para ejecutar las ecuaciones exactas.

Para tener estas oportunidades Obtener Excel desde el sitio web oficial.. Del mismo modo, una de las características que verá en este artículo es Use una expresión «CAGR» en Excel En el camino correcto.

¿Cuáles son los valores necesarios para aplicar una CAGR a una hoja de cálculo de Excel?

Esto se denomina estado financiero y es útil para medir el crecimiento del capital. Tenga en cuenta que este tipo de crecimiento se puede calcular a lo largo del tiempo.Esto significa que las empresas pueden hacer esto. Calcular ventas Hasta 5 años. Todo esto determina la tasa de crecimiento.

Esta tasa es una de la tasa de retorno de la inversión o la tasa de crecimiento. Tenga en cuenta que para la aplicación, se muestra el número de porcentajes. Los valores requeridos para esto son: = EV/BV^(1/n)-1. De esta manera puedes Bloquee la celda de Excel para proteger la fórmula.. También vale la pena señalar que la sigla EV determina el valor final y la sigla BV determina la inversión inicial.

¿En qué lugar de Excel desea agregar la fórmula?

A Agregue fórmulas a su hoja de cálculo Para los programas de Excel, esto se puede hacer de dos maneras importantes. Esto se debe a que se están realizando intentos actuales para hacer que este tipo de cálculo sea más fácil de usar.

Desde PC

Primero, debe descargar el paquete de Office o la aplicación Excel del sitio web oficial.es, por ejemplo Introduzca la fórmula en el cuadro Es necesario realizar los siguientes pasos para el cálculo:

Debe abrir la aplicación y hacer clic en la celda donde desea agregar la fórmula. Escribir = juntos en la celda para cada númeroOperadores y constantes de fórmula. Y cuando esté hecho, siempre puedes usar la fórmula.

En movil

A través de dispositivo móvil El funcionamiento es casi el mismo. Que a través de una PC. Para ello, la aplicación Excel debe estar siempre disponible en su dispositivo. Para agregar una fórmula, siga estos pasos:

Debe ser Haga clic en una celda La fórmula está establecida. Las fórmulas comienzan con el signo = al lado de una constante y eso es todo.

¿Cuál es el uso correcto de la fórmula CAGR?

Si necesario Utilice una fórmula CAGR Si es correcto, es importante considerar cada uno de los pasos enumerados a continuación.

Debe abrir la hoja de cálculo que desea utilizar. El año se ingresa en el encabezado de la celda A2. Cuando llegues allí, El valor en la celda B2. A continuación, debemos escribir el año de cálculo en las celdas A3 y A7. El número debe ingresarse en Valor.Esto ayuda Agregar un valor negativo en ExcelA través de las columnas B3 y B7. Una vez que esto esté completo, podrá encontrar el TCCA. El valor final se muestra en B7 y el valor inicial se muestra en B3. Se selecciona la celda D3 y se le agrega la fórmula CAGR anterior. final Haga clic en el botón «Atrás» La celda establece el valor. Este valor se convierte en un porcentaje. Para hacer esto, haga clic derecho en la celda D3 y[フォーマット]Elegir.

Si mi versión de Excel no tiene CAGR, ¿qué función puedo usar en lugar de CAGR?

Tenga en cuenta que no todas las versiones de Excel tienen todas las características más recientes que necesita. Por lo tanto, debe considerar el tipo de versión instalada.Del mismo modo sí Excel no reconoce ni calcula fórmulaspor favor no te preocupes Hay otra forma de usar CAGR..

evaluación

Esta es una alternativa si la expresión CAGR no funciona en la versión de Excel. RATE es un diseño especial Deje correr el período dentro de la inversión. De manera similar, esta función se puede convertir en una expresión CAGR siempre que los valores inicial y final se ingresen en los argumentos PV y FV.

Así que la fórmula se ve así: Tasa (n i-BV, EV). Después de recibirlo, la expresión CAGR debe moverse a la tabla agregada anteriormente. Haga clic en la celda D4 que contiene la función RATE, luego haga clic en fx. Se selecciona RATA,[OK]Haga clic para insertar la función.