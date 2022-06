Muchas personas encuentran más cómodo hacer negocios desde una computadora o PC porque pueden realizar actividades más complejas. Por ejemplo, muchas personas hoy en día usan Wallapop, una plataforma para comprar y vender artículos de segunda mano en línea de manera segura y rápida.Por lo tanto, este artículo le mostrará cómo hacerlo. Usa Wallapop Web en tu computadora Para hacer su negocio.

Cómo usar Wallapop en tu computadora o PC-Wallapop Web es mucho más conveniente

Mira este video en youtube

¿Cómo uso Wallapop Web en mi computadora?

Ahora la aplicación de compra y venta de Wallapop puede hacer esto Descargar a dispositivo inteligente En sistemas operativos como Android e iOS. Y los desarrolladores de esta gran aplicación entienden que los usuarios quieren una versión para computadoras con sistemas operativos Windows, Mac o Linux.

Pero eso no es posible porque no existe una versión y no hemos creado una versión de este tipo de casos que se pueda gestionar desde el ordenador.Así que solo tú puedes Accede a la web oficial desde tu ordenador Aproveche las funciones proporcionadas por Wallapop y esta versión.

Por supuesto que hay una posibilidad Descargar Wallapop para Windows y Mac en PCUsaremos un emulador de sistema operativo, pero aquí hablaremos de la versión web.

Lo que puedes y no puedes hacer con Wallapop Web en tu PC

Con el tiempo, las aplicaciones de Wallapop, especialmente la versión web, han cambiado mucho. Adiciones relacionadas con funciones.. Gracias a este avance, los usuarios de Wallapop podrán realizar prácticamente las mismas tareas que la versión móvil.

Esto es lo que puede y no puede hacer con la versión web de su computadora:

Qué puedes hacer con Wallapop Web

Ten en cuenta los precios y las descripciones de los artículos publicados en Wallapop.

Conoce los perfiles de los vendedores y los productos que ofrecen.

Ingrese a la lista «Más buscados» para ver las «Áreas más populares» al vender artículos.

Puedes buscar por categoría, terreno, dirección, distancia y precio.

Deja de buscar por precio De mayor a menor y viceversa.

De mayor a menor y viceversa. Lo nuevo es lo que puedes hacer Regístrate en Wallapop y vende Utiliza la cuenta de usuario que tienes desde la aplicación móvil.

Elimina tu cuenta de Wallapop.

Comuníquese con otros usuarios o vendedores a través del chat para completar la venta o compra de su producto.

Desde su computadora, puede cargar fotos de su nuevo producto con instrucciones relevantes.

Consulta el catálogo de ventas de Wallapop..

Lo que no puedes hacer con Wallapop Web

Los artículos no se pueden enviar Sobre esta versión web.

Sobre esta versión web. Además, la sección recomendada no se muestra.

como puedes ver, Hay otras funciones que puede realizar Esto es sin duda una gran ventaja para ti sobre lo que no puedes.

Regístrate en Wallapop Web

Lo nuevo en esta versión es que puedes: Regístrese en el sitio web oficial.. Aquí, le mostraremos cómo registrarse con éxito. Regístrate en Wallapop En tu ordenador:

6 sencillos pasos para registrarse en Wallapop Web

Acceda al sitio web oficial con su navegador favorito.

Puedes encontrar el artículo que dices en el sitio web oficial. «Registro» o «Iniciar sesión» Pulse esta sección.

Pulse esta sección. Allí verás tres opciones.

Ábrelo con tu cuenta de Facebook. Cuenta de Gmail o Google. Correo electrónico o correo electrónico personal.

Independientemente de la cuenta en la que se registre con Wallapop, se le pedirá que realice un proceso de registro simple. Por ejemplo, se le solicitará el correo electrónico y el número de teléfono que asignó. Datos personales y contraseña Una vez que se complete este «aceptar y continuar».

Una vez que se complete este «aceptar y continuar». Sigue los pasos de la página ya que depende de la cuenta que utilices.

Después del registro, puede usar Wallapop Web en su PC o computadora, pero no hay restricciones.

Esperamos que este post te ayude a utilizar la web de esta plataforma de venta de segunda mano de una forma práctica y sencilla. Además, con estos conocimientos, serás capaz de: Compra y vende productos en Wallapop Desde tu PC a través de internet.