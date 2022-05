Cómo usar los servicios de Uber sin soluciones móviles o de aplicaciones

Uber es una de las mejores aplicaciones del mercado actual Solicitar transporte digno No tienes que planear todo por adelantado. Si necesita un taxi, simplemente descargue la aplicación Uber, regístrese para obtener una cuenta, solicite un automóvil, espere un momento y luego súbase.

Puede usar su teléfono móvil para solicitar transporte no solo de Transporte Uber, sino también desde su computadora en el sitio web de Uber, a continuación se le mostrará Cómo usar Uber sin una aplicaciónCómo crear una cuenta de uber sin una aplicación, cómo solicitar un uber desde Internet, etc.

¿Cómo usar Uber sin instalar la aplicación en el teléfono?

La gran mayoría de las personas que usan los autos de Uber Tienda de juegos o tienda de aplicaciones.. Sin embargo, Uber no solo es utilizado por aplicaciones de teléfonos móviles. Estos servicios también están disponibles a través de su navegador web.

Lo crea o no, algunas personas no tienen teléfonos celulares porque no los necesitan. En otras palabras, estas personas usan tecnología, pero nunca salen de sus casas, pueden usar computadoras todo el tiempo y no hay urgencia. comprar un celular..

Estas personas también pueden visitar el sitio de Uber, crear una cuenta de Uber, solicitar un automóvil y esperarlo en un lugar específico. Sin embargo, las cuentas se crean de manera diferente en el sitio web de Uber que en la aplicación. Crear una cuenta Uber Si usa una computadora o no es un teléfono celular prestado, debe considerar los siguientes subtemas.

¿Cómo creo una cuenta de Uber en línea?

Crear una cuenta de Uber a través de un sitio web en lugar de una aplicación no es difícil. es algo diferente Es menos complicado. Aprende cómo crear una cuenta de Uber.

Inicie su dispositivo, ya sea móvil o computadora. Abra un navegador web. Ir directamente a sitio web de Uber.. Estoy en la web así que tengo que buscar Opción de «registrarse» o «iniciar sesión».. Buscas alguna de estas dos opciones y las presionas. Coloque los datos en el registro. Estos datos incluyen correo electrónico, nombre, apellido, número de teléfono, etc. Cuando termines[同意する]o[作成]Simplemente haga clic y ya está.

Es importante saber que Uber aún no ha llegado a algunos países. ¿Bueno? Bueno, en países donde aún no ha llegado Uber, No se puede crear una cuenta, porque el servicio no está disponible. Aparte de eso, si el servicio está disponible en su país, no hay nada de malo.

Cabe señalar que Uber ya lo ha hecho. Función de facturación en línea Los usuarios de Uber pueden pagar por adelantado si lo desean. Esto es, No les gusta llevar dinero en efectivo Para seguridad en tus manos.

¿Cómo solicitar Uber desde el sitio web en cualquier dispositivo?

Una vez que tenga una cuenta de Uber, todo lo que necesita es medio de transporte buscado Así que hoy puedes moverte como todos los demás. Uber se puede pedir desde cualquier dispositivo, móvil u ordenador. Tampoco hace falta que te descargues la app, por si fuera poco.

Lo primero que debe hacer es encender el dispositivo. Atrás, Conectar a internet. Ve al sitio web de Uber. Inicie sesión en su cuenta con la información que ingresó al crear su cuenta. Ingrese el espacio que le gustaría recibir en su cuenta Y donde quieras. Espera el precio de este viaje. Deja de solicitar información del conductor y de solicitar Uber.

Eso es todo lo que tienes que hacer Pide Uber en el sitio web oficial Del servicio. Por otro lado, si no usa su cuenta de Uber durante mucho tiempo, desactive su cuenta y continuar suscripción Cuando más lo desees.

¿Cómo reservo un viaje Uber sin un teléfono inteligente?

Algunas personas no tienen computadora en casa, otras tienen un teléfono inteligente, en este caso, ella Confíe en los medios más simples Para preguntar por Uber, llamas a un número de teléfono.

¿Dónde puedo encontrar el controlador y los detalles de la ruta?

Si no lo sabías, hay una forma de hacerlo con Uber Paga con tarjeta de crédito RUT otra vez, Llame al número de teléfono Pide un coche. Al pedir Uber desde su número de teléfono, siga el proceso a continuación: