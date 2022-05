¿Cómo usar los AirPods desde mi PC o sin problemas de conexión?

Con la tecnología actual, muchos dispositivos Conéctese o sincronice con otros usuarios a través de BluetoothEsto ha sido una realidad durante varios años. Uno de los primeros accesorios para dispositivos móviles en el mercado fueron los auriculares o dispositivos de audio que se conectan a través de Bluetooth.

Inicialmente, esto podría haber tenido algunas limitaciones en el dispositivo debido a problemas de conectividad y barreras entre el accesorio y el dispositivo. Sin embargo, a lo largo de los años, esta tecnología inalámbrica en el campo del audio ha llegado tan lejos que los auriculares inalámbricos se pueden conectar a cualquier dispositivo electrónico, teléfono, tableta u otro dispositivo equipado con un sistema Bluetooth. portátiles y ordenadores personales.

¿Qué versión de Windows puedo conectar fácilmente a mis AirPods?

Como se mencionó anteriormente, Apple ha lanzado un nuevo modelo de AirPods, pero a pesar de ser un par de auriculares con una gran calidad de audio, cuentan con tecnología Bluetooth, por lo que no es solo un dispositivo con sistema operativo iOS, es el que está conectado para conectarse. accesorios. Puedes conectarte a cualquier dispositivo a través de Bluetooth..

Eso significa que puede conectar auriculares a una computadora con un sistema operativo. Windows versión 7 o superior.. Esto se debe a que desde la versión 7 de Windows, el sistema operativo puede transferir archivos a través del sistema Bluetooth, pero también puede usar Bluetooth para conectar ciertos accesorios como AirPods.

¿Cómo se conectan estos auriculares a su computadora?

De la historia de Apple, se sabe que los dispositivos de la compañía son muy limitados. Esto se refiere a que los dispositivos y accesorios de la empresa solo se pueden emparejar o conectar con dispositivos de esta marca, ilustrado por Apple Watch «Apple Watch», que se puede conectar a Dispositivos con sistema operativo AndroidSin embargo, necesitará un iPhone para configurarlo.

La excepción son los AirPods. Eso es porque los AirPods tienen una tecnología llamada chip w1 que se encarga de las mejoras. Comunicación entre dispositivos de la marca AppleEstos auriculares se pueden conectar a cualquier dispositivo con sistema Bluetooth, independientemente del sistema operativo del dispositivo al que esté conectado el accesorio.

Si su computadora tiene un sistema Windows

Para realizar este procedimiento, debe seguir unos sencillos pasos. Esto solo toma unos minutos, pero uno de los problemas a tener en cuenta es que lo necesita todo el tiempo. Conecta los auriculares AirPods, El proceso debe realizarse manualmente.Los accesorios no se almacenan como los teléfonos móviles.

Este procedimiento es similar a emparejar sus AirPods con su computadora con Windows 10. Lo primero que debe hacer es abrir las opciones de configuración de su computadora, buscar y seleccionar la parte etiquetada como «Dispositivos». Tienes que hacer clic allí. La sección denominada Bluetooth y otros dispositivos en la barra lateral.

Luego, cuando esté allí, debe habilitar Bluetooth en su computadora y luego agregar el dispositivo. Para hacer esto, debe hacer clic en la opción etiquetada como «».Agregar Bluetooth y otros dispositivos«Eventualmente, los AirPods aparecerán en la lista. Simplemente haga clic en la opción de conexión y su computadora podrá usar los AirPods.

Esta primera descripción es para una computadora portátil «laptop», pero si su computadora es una computadora de escritorio, entonces necesita acceder a ella. Compra un adaptador Bluetooth USB.. Estos pequeños dispositivos son una especie de memoria USB que actúa como un Bluetooth extraíble. Con este dispositivo, puede conectar con éxito cualquier dispositivo o accesorio a su computadora de escritorio.

Este dispositivo Bluetooth USB se puede adquirir en cualquier tienda de tecnología. O disponible en cualquier sitio web de tecnología si es necesario. Es un dispositivo relativamente barato, por lo que puedes comprarlo con facilidad.

Al conectarse a una Mac

Bueno, es mucho más fácil hacer esto, ya que puede conectarse con éxito a esta computadora de la marca Apple. AirPods.. Lo primero que debe hacer para conectar sus AirPods a su computadora Mac es ingresar una opción en el menú de Apple que muestra Preferencias del sistema. Una vez allí, debe hacer clic en Bluetooth para asegurarse de que el Bluetooth de su computadora esté activo.

A continuación, debe colocar sus AirPods en el estuche de carga con la cubierta del estuche abierta. Mantenga presionado el botón de configuración en la parte superior del estuche de cargaMantén presionado hasta que la luz parpadee en blanco y tus AirPods aparezcan en tu lista de dispositivos.[接続]Simplemente haga clic y listo.

¿Cómo conecto mis AirPods a mi PC sin usar Bluetooth?

Como se mencionó, los AirPods son auriculares que se usan a través de una conexión Bluetooth. Esto te permite conectarte a cualquier dispositivo, aunque no seas de Apple, gracias a estos audífonos No se puede conectar a dispositivos que no sean BluetoothNecesitas este sistema para poder conectarlos.

Si su computadora no tiene un sistema Bluetooth, puede conectar cualquier accesorio Bluetooth y emparejar su PC con otros dispositivos conectando USB Bluetooth, como se mencionó anteriormente.

¿Por qué no puedo conectar mis AirPods a mi PC con Windows?

Para las computadoras portátiles, el único problema que podría existir es conectar AirPods a una PC con sistema operativo Windows. problema con la antena de la computadoraBluetooth no está disponible o falta el controlador del sistema.