Cómo usar letras temporales en videos de TikTok-letras de canciones por tiempo

La popular red de videos cortos le brinda la oportunidad de crear y publicar sus propios videos y conocerlos en el camino. Distintas formas de enriquecer tu publicaciónAl igual que los filtros, los efectos, las pegatinas y otras herramientas muy útiles, todo esto lo ayuda a expresar su contenido de una manera convincente. Esa es la clave. Aplicación popular de TikTok

El uso de texto en estos videos está muy extendido y hay varias opciones que deben ser originales. Esto es tranquilizador porque nuestro artista es libre de controlar su imaginación y no tiene restricciones para expresarse. En este artículo, te mostraré lo que puedes lograr con esta útil herramienta de mensajes de texto de TikTok.

¿Cómo agrego texto en color a mi video de TikTok?

TikTok no solo ingresa texto en momentos específicos, sino que se puede ingresar de manera tosca o con letras simples. Colorea la fuente e ingresa el textoEsto se consigue mediante un pequeño círculo de color que aparece al escribir. En este punto, la paleta de colores se muestra a continuación. Puede mover esta paleta horizontalmente para obtener el color que desea para el texto. Esto es bueno porque, según el video, el texto debe contrastarse para que sea claramente reconocible.

Esta es la calidad del texto que puede cambiar en cualquier momento mientras edita el video. También puede disfrutar de la vista previa y ver qué sucede., para que veas cuál es mejor.Si el contenido descubierto es de calidad y calidad, es bueno tener esto. En pocas palabras, obtienes más vistas sobre TikTok y más personas podré conocerte.

¿Cómo puedo ajustar su posición?

Es fácil personalizar dónde aparece el texto en su video TikTok. En el momento en que escribes el texto, ya no tienes que escribirlo. En otras palabras, mantén presionado para que sea móvil y colócalo donde quieras que aparezca. Esto no es para elegir cuándo o cuánto tiempo aparecerá el texto en el video.

¿Cuáles son los pasos para agregar texto a un video de TikTok?

Para colocar el texto, primero debe cargar o grabar el video y estar listo para editarlo.A continuación, debe encontrar la flecha roja hacia abajo Se muestra la opción para la letra «A». Luego, el cursor de entrada de texto aparece aquí. Escribe lo que quieras agregar al video aquí, dale un eco al final y se arreglará en el video.

¿Qué haces para programar su aparición y desaparición?

Para darle una duración al texto Para determinar la hora en que se mostrará, primero debe escribirlo. Cuando se complete este escrito, presione el texto durante unos segundos y verá un cuadro con la inscripción. «Establecer período» y «Editar»..

Al seleccionar el primero, se mostrarán una serie de imágenes del video en la parte interna con una barra roja y una línea blanca. La barra roja determina cuánto tiempo y el momento en que aparecerá el texto en el video, y la barra blanca muestra una vista previa de cómo se verá el texto cuando finalice.

¿Cómo hacer un video con letras y música de canciones?

Para ello, basta con saber cómo subir archivos de música a la aplicación TikTok. El resto es sincronización de tu lado. Primero presione el ícono + para comenzar, Luego seleccione una duración de 15 segundos o 60 segundos. Se muestran las opciones de sonido anteriores. Aquí verás todas las opciones de sonido disponibles, desde las más utilizadas hasta las que ofrece tu aplicación.[マイサウンド]También se muestran las opciones. Aquí, seleccione el archivo deseado. Debe saber que ella no acepta archivos de propiedad intelectual.

luego Proceder a grabar y editar TikTok Agregue texto a su video como se describe anteriormente, incluido el recorte de audio, el recorte de video, la modificación de sonidos de fondo, la adición de sonidos como audio doblado y, finalmente, la adición de efectos.

¿Cómo busco GIF de letras en TikTok?

Como se mencionó anteriormente, TikTok no escasea cuando se trata de ofrecer una variedad de opciones. Para grabación y edición de video. Para mejorar la experiencia del usuario. en este caso, Agrega un GIF con letras a tu video Es solo cuestión de aprovechar la asociación actualmente rentable entre GIPHY y TikTok. No todos están disponibles, pero hay tantos tipos que necesitas ir a la sección de Stikers y escribir lo que buscas aquí para agregar un GIF. Incluso si no ve la ventana emergente, aún puede encontrar algo aquí visitando el sitio web aliado de TikTok.