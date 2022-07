Pregunta a los usuarios de la aplicación de Instagram sobre sus funciones favoritas y verán la historia. Y cuando se trata de crear y publicar contenido a través de este medio, las posibilidades son infinitas.Se agregan nuevas opciones diariamente y se agregan nuevas características para hacerlo posible. Establecer temperatura en la historia de Instagram..

Instagram aparece como uno La red social más utilizada y popular del mundo Y no creo que nadie pueda negar esta verdad.Porque no solo te permite Publica contenido creativo en tu historia, También puede utilizar otras herramientas. Ya sea que necesite reparar fotos, multicaptura, tomar fotos con filtros, etc.

¿Cómo usar la temperatura en las historias de Instagram? -Crear contenido original.

Mira este video en youtube

Y de eso estamos hablando, de usar otras herramientas que te permitan crear contenido original y subirlo a tu historia.Por eso te contamos las opciones amigables que tienes Establecer la temperatura en Stories Instagram.. Y si no tienes estos, ¿qué otras opciones necesitas para compartir con tus seguidores?

¿Cómo agrego temperatura en tiempo real a mi historia?

sí Quiero compartir la temperatura en la historia. O el calor o el frío cuando subes la publicación. Puede usar varias herramientas de Instagram sin usar otras aplicaciones. Lo mismo ocurre con la barra superior con opciones para insertar pegatinas y GIF.

con pegatina

La primera opción que tienes Incluir la temperatura en la historia. Eres una pegatina, pero necesitas esa pegatina.Puedes Crea tus propios stickers para las historias de Instagram.. El primer paso es ingresar a la aplicación, hacer clic en tu foto de perfil e ingresar a tu perfil. El siguiente paso es crear la historia de la forma habitual.

El siguiente paso es ir a la barra de fórmulas y hacer clic en el icono «Sticker o Calcomanía».Búsqueda Seleccione una pegatina en CelsiusRecuerde, la aplicación establecerá automáticamente la temperatura actual para su ubicación. Luego elige entre los cuatro modelos diferentes que te ofrece el adhesivo de temperatura y listo.

Añadir GIF

Es probable que no haya sello de temperatura. En este caso, debe usar el GIF en la etiqueta. Una vez en la ventana, busque y seleccione la opción GIF.y buscar y Seleccione el que muestra la temperatura, Aquí hay GIF listos para usar, así que encuentre el que se adapte a su historia.

¿Qué sucede si la etiqueta de temperatura o el GIF no aparecen en Instagram?

Puede que no haya una pegatina en Instagram O un GIF que proporcione temperatura Y entonces te preguntas qué hacer.Es posible Sube GIFs desde la web o ponlos en tu historia de Instagram.. En este caso, lo más recomendable es utilizar otra herramienta. Luego explique cuáles son.

Activar GPS

Primera opción que debe configurar La temperatura de tu historia Automáticamente al activar el GPS, la aplicación puede acceder a tu ubicación de esta manera. Debe ir al centro de notificaciones del teléfono para realizar esta operación. Una vez dentro, debe hacer clic en la opción «Ubicación» y esperar a que la aplicación registre su ubicación.

Si esta acción no se produce es porque la función no está activa. En este caso, debe ingresarlo. Seleccione la configuración del teléfono y la opción Aplicaciones... Esta acción mostrará una lista de todas las aplicaciones instaladas en su teléfono inteligente en su pantalla. En el siguiente paso, seleccione la opción Instagram y haga clic en Permisos.

Vaya a una nueva ventana donde puede ver varias opciones, como almacenamiento, cámara, contactos, micrófono, ubicación y más. En este caso, haga clic en esta última opción.Finalmente, de esta manera[使用中のアプリでのみ許可する]Haz clic en una opción. Muestra Temperatura automática con historia de Instagram..

En InstaWeather

InstaWeather es una herramienta muy versátil. Puedes colocar información meteorológica en las historias de Instagram en este punto. Esta aplicación está disponible en dispositivos Android y debe descargarse de Play Store. Además, para descargar la aplicación a su dispositivo iOS, debe hacer lo mismo desde la App Store.

¿Cómo agrega tiempo y lugar para compartir su historia?

Como se mencionó anteriormente, puedes poner lo que puedas imaginar en tu historia de Instagram.También es posible Anunciar nuestro cumpleañospero si queremos Especificar cuándo y dónde compartir la historia.. A continuación, debe usar una etiqueta famosa y usar una etiqueta de ubicación.

Es importante comprender que esta calcomanía mostrará una lista de lugares con ciudades, calles, países o nombres comerciales. Puede cambiar el tamaño, el color y la posición de la pegatina simplemente eligiendo entre las opciones proporcionadas.Ahora haz lo mismo con las pegatinas. Tómese el tiempo para contar historias de Instagram..