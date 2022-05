Cómo usar la autocorrección en Google Docs para evitar errores

Las herramientas de Google Docs ahora se usan ampliamente y están ganando cada vez más usuarios con una de las características como la corrección automática de ortografía. ¿Quieres saber cómo revisar la ortografía de Google Docs? ¿Y qué hacer para cambiar la gramática? Continúe leyendo este artículo para aprender a usar la autocorrección en Google Docs. De esta manera tu escritura siempre se verá bien y tu gramática y ortografía mejorarán.

¿Cuáles son los pasos para revisar la ortografía en Google Docs?

El trabajo escrito contiene una serie de aspectos que el texto debe tener en cuenta para encontrar una buena aceptación y expresión. Estos aspectos incluyen algunos estilos de escritura y ortografía muy importantes. Redactado y redactado correctamente para que los lectores capten el mensaje.. Todos estos tipos de documentos deben prepararse adecuadamente, especialmente si su institución u oficina necesita preparar memorandos, certificados y actas.

y que bueno es Hay herramientas que pueden corregir la ortografía La herramienta autoescrita es exactamente Google Docs. Usa esta aplicación cuando escribas tu texto. Tú también puedes Escriba fácilmente tildes y texto acentuado en Google Docs.. Actualmente los pasos para revisar la ortografía en Google Docs son los siguientes:

Añadir/quitar palabras

Hay muchas aplicaciones y herramientas que puede usar para mejorar la apariencia de su texto cambiando la ortografía. Estas herramientas son muy útiles, especialmente cuando necesita verificar y corregir errores ortográficos automáticamente. En Google Docs, puede agregar y eliminar palabras para cambiar oraciones.

Probablemente tenga una palabra en su texto que no sea incorrecta, pero el sistema no la reconoce y la marca como un error. Añadir palabras al diccionario para que la aplicación no las marque como incorrectas.. Para hacer esto en la casilla de verificación para la misma ortografía[辞書に追加]Haga clic Mientras tanto, haga clic derecho en la palabra[個人辞書から削除]También puede eliminar la palabra seleccionándola.

¿Cómo veo los cambios sugeridos por Autocorrección?

Después de crear el texto, Google Docs le mostrará el error ortográfico y le dará la opción de reconocer el error y aprobarlo o ignorarlo. Solo usted debe Abra el documento y[スペルチェック]hacer clic El panel de iconos en la parte superior izquierda se abre inmediatamente en la parte superior derecha para mostrar la ortografía sugerida y permitirle cambiarla.

Si utiliza alguna de estas sugerencias,[変更]Simplemente haga click... Si desea aplicar esta corrección a todo el documento, use la flecha al lado del documento para usarla.[すべて変更]Debe seleccionar una opción. Y estoy listo. A continuación, puede cambiar el documento. Asimismo, puede ignorar las sugerencias recibidas de la herramienta. Por palabras[無視]Haga clic en o si tiene sugerencias para todo el archivo[すべて無視]Haz clic. Mientras tanto, puedes Cargue, abra y edite documentos de Word en Google Docs..

¿Por qué la autocorrección está subrayada en azul? ¿Que tienes que hacer?

El texto debe estar escrito correctamente para que el texto sea comprensible. Además, al redactar un texto escrito, debe tener en cuenta la forma en que se escriben las palabras, el orden lógico y la coherencia y consistencia de todo el documento. .. Y para eso, la ortografía es fundamental.

Puede escribir buenas oraciones, pero mientras escribe el texto, puede perder algunas palabras que escribió mal. Ortografía y corrector ortográfico Google Docs puede identificar errores ortográficos Tienes la opción de cambiar la gramática para que puedas elegir la palabra correcta. Para obtener más información sobre este tema, consulte la siguiente URL: Centro de ayuda del editor de documentos En Google.

corrección gramatical

Una palabra o grupo de palabras. Marcado con una línea azul indica que hay un error gramatical., Una palabra mal escrita. Aquí es donde la herramienta Google Docs corrige las palabras mal escritas para darle a tus ideas la consistencia adecuada y corregir tus oraciones. Sirve para detectar posibles errores en la redacción de las instrucciones que componen el documento.

El proceso de reparación es muy sencillo, sólo Debe hacer clic derecho en la palabra o línea azul y podrá ver las correcciones sugeridas La gramática que elijas para corregir la palabra. ¿A qué esperas para empezar a usar Google Docs y aprovechar sus funciones para reparar automáticamente tus archivos? Edite y comparta fácilmente documentos de Google Docs por correo electrónico..