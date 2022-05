Cómo usar Chromecast y conectarse a su televisor inteligente: una guía definitiva

14 Aprovecha esta oportunidad para aprender cómo conectar tu Smart TV con Chromecast. Chromecast es un dispositivo Asi que Puede enviar videos e imágenes y reproducir la aplicación en su televisor A través de HDMI. También puede conectarse a Internet para navegar con Chromecast.

Desarrollado por Google, este dispositivo adopta un enfoque diferente a los televisores y ofrece las siguientes funciones: Revitalizarlo como principal fuente de entretenimiento. Y en la pantalla grande. Es fácil de instalar, pero a algunas personas les resulta difícil. Es por eso que le mostraremos cómo instalar Chromecast en su televisor y todo sobre este práctico dispositivo.

¿Qué necesito para usar Chromecast 3.ª generación?

Para aprovechar Chromecast de 3.ª generación No se requieren elementos adicionales para las dos generaciones anteriores.. Al igual que con otras versiones, necesitará lo siguiente:

Conexión wifi.

Utilice un televisor con entrada HDMI.

Y un dispositivo móvil para controlar Chromecast.

¿Cómo configuro Chromecast en mi Smart TV?

Para acceder a las opciones de configuración de Chromecast, debe conectarse a dispositivos como Android, iOS, Windows y Mac. Después de vincular Todas las opciones de personalización y configuración están disponibles..

es importante tener cuidado Necesitas descargar la aplicación Google HomeDesde allí, ve al enlace del dispositivo. Si no tienes uno, también necesitarás una cuenta de Google para usar la aplicación Chromecast.

¿Cómo conecto mi Chromecast a mi TV o Smart TV?

Se incluye un cable HDMI con la compra de Chromecast. Se puede conectar a una Smart TV.. Una vez conectado, cambie al canal HDMI. Haz esto y listo. No requiere mucha ciencia. Chromecast no interrumpe SmartTV y SmartTV no interrumpe Chromecast.

Tenga en cuenta que Chromecast no recibe alimentación a través de HDMI y debe colocarse siempre que sea posible. Conéctelos y obtenga la potencia que operan Correctamente

Maneras de usar Chromecast

Al preparar un televisor con Chromecast instalado, puede usarlo para diversas actividades. Desde despertadores hasta proyectores de teléfonos móviles.. A continuación, veamos algunos de los usos más comunes que usan y necesitan los usuarios de Chromecast.

Administrar la información meteorológica

En algunas ocasiones del año necesitamos información sobre el clima de nuestra ciudad. Se puede acceder a esta información a través de Chromecast en su televisor. Conoce siempre el pronóstico del tiempo..

sistema de vigilancia

Sí, Chromecast te permite personalizar tu sistema de vigilancia. Para lograr esto, necesita una aplicación que lo permita. Este es uno de los monitores TinyCam más populares. Grabar con una cámara en un dispositivo con sistema operativo AndroidAdemás de enviar a videos, los videos y la tv se vinculan para subirlos a la nube.

Esto no solo le ahorra dinero, sino que apenas puede esperar a que se instale el sistema de seguridad y es una alternativa rápida si es necesario.

consola de videojuegos

La diversión de los videojuegos. Disponible en la mayoría de los dispositivosEntonces Chromecast no es una excepción. Puedes encontrar juegos compatibles con tu juego de Chromecast en Play Store.

Muchos de estos son solos, pero también puedes jugar con más personas. Convierte nuestra TV en un game booster para Android..

Despertador

Nuestros televisores a menudo se colocan en un lugar conveniente para que actúen como una alarma y lo mantengan despierto mientras tiene otras cosas que hacer. Para lograr esto, existen varias aplicaciones que utilizan el encendido automático. Activan las alarmas que tenemos programadas.. Incluso algunas apps utilizan estrategias para despertarnos de una forma más sana y eficaz.

proyector de pantalla android

Cuando controla su televisor desde su teléfono, lo más probable es que esté pensando en replicar lo que está sucediendo allí. Y Posible gracias a la opción «Enviar pantalla». Esto le permite ver en una pantalla grande lo que sucede en un dispositivo pequeño.

Es útil para ver fotos de viajes y eventos, mirar videos de aplicaciones que solo se pueden usar en el teléfono o ampliar lo que ha estado viendo en el teléfono durante un tiempo.

Lector de documentos de texto

Por último, es un lector de texto, entre otros usos que se le pueden ofrecer a Chromecast. Nuestra pantalla de televisión es ideal para los que amamos leer. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? con este, Permitir que Chromecast lea libros y escanee archivos PDF..

¿Puedo conectarme a Chromecast sin WiFi o Internet?

Definitivamente necesitas Internet, pero puedes «engañar» al Chromecast. Para usar esto, debe usar un teléfono móvil. Activa tu red Wi-Fi portátil.. A diferencia de las redes Wi-Fi tradicionales, usamos los datos del teléfono para conectarnos a Internet. Además de este truco, Chromecast requiere internet y Wi-Fi.

Aplicación compatible con Chromecast

La aplicación más compatible en Chromecast, Suelen centrarse en el entretenimiento audiovisualNetflix, HBO GO, YouTube, Google Photos y más.

Además de estas aplicaciones que usan contenido en formato de video, usa el navegador Chrome Visite otros sitios y use más aplicaciones en línea.. Para estar 100% seguro, te recomendamos revisar tu aplicación en Play Store. Esto destruirá algunas y agregará otras aplicaciones que pueden realizar esta función.

¿Cómo veo la información meteorológica con Chromecast?

Básicamente, Chromecast te permite enviar información de un dispositivo a otro. Un video o foto en tu PC, Chromecast. Para ver la información que necesita, puede usar el control remoto para ver la información. Estamos ofreciendo una nueva versión de Chromecast.

Primero, haga clic en en la parte superior de la pantalla para ver la sección de perfil. Una vez allí, presiona el panel de notificaciones y luego ve a la configuración. Debe buscar la opción «Sistema» en él. Esto abrirá un nuevo menú. Debe hacer clic en «Modo ambiente».

Al seleccionar esta opción Busque el cuadro que dice «Tiempo»., Enter para mostrar la unidad de medida de la temperatura. Esto se hace para elegir cómo se muestra esa información en la pantalla.

Luego regrese a la ventana de Modo Ambiente Presione la sección Comenzar ahora y el protector de pantalla mostrará la información meteorológica cuando haya terminado. No te preocupes si no tienes un control remoto. Ejecute este proceso desde su PC o teléfonoTodo lo que tiene que hacer es configurar estos dispositivos para permitirle hacer esto.

Más formas de agregar información meteorológica con Chromecast

Si decide utilizar otro método para agregar la información que necesita, también debe instalarlo Aplicación móvil «Google Home». Una vez que lo obtenga, debe ingresar a la configuración de Chromecast en la página de inicio de la aplicación anterior. Luego busque un dispositivo para habilitar el modo ambiente Para editar.

Fíjese en el icono correspondiente y ábralo para que pueda introducir su configuración. Mire adentro nuevamente para el Modo ambiente y las Opciones climáticas para que pueda cambiar la unidad de medida. Eso es todo. del otro lado Puedes pedirle a Google información meteorológicaSi ya has descargado la aplicación Google Home, puedes solicitar información mediante comando de voz.

Para solicitar esta información, debe asegurarse de que el dispositivo esté correctamente mapeado como se describe anteriormente. Entonces puedes lanzar una pregunta específica, ¿Cómo son algunas de estas condiciones climáticas? De esta manera usted puede responder a las condiciones climáticas en su ubicación, específicamente, ¿lloverá mañana?

Tú también puedes Instale la aplicación Dashboard Cast en su teléfono móvilEsto le permite usar widgets grandes que se ven muy bien en su televisor. Para hacer esto, configúrelo según sea necesario, o[送信]Simplemente presione y envíe la salida de su aplicación. Visualización en pantalla con Chromecast.

Consejos para usar las mejores funciones de Chromecast

Muchos usuarios desconocen todas las ventajas que ofrece este dispositivo. Uno de ellos es Puedes convertirlo en karaoke., Esta es una opción muy divertida para probar con tus amigos. También puede iniciar sesión en varias cuentas de usuario. Porque eso lo hace posible sin ningún problema.

Por otro lado te permite Conectar el controlador a través de Bluetooth, Esto es principalmente útil para jugar cualquier juego. También ofrecemos una colección de juegos para su uso. También ponemos a disposición de nuestros clientes un amplio catálogo de apps para que puedas hacerte con otras nuevas.

Si tienes una cámara de seguridad en tu casa, también puedes observar lo que sucede a través de ella. Para Vincula las cámaras para poder verlas.