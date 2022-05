Cuando te encuentras frente a una variedad de dispositivos electrónicos que puedes usar para disfrutar de los videojuegos, es común comprar nuevos o agregar algo diferente a tu colección. Sin embargo, el problema es cuando ya estás haciendo mucho en el juego y quieres guardar todo lo que has hecho en el juego, así que hoy les mostraré Cómo transferir mundos, mapas y partidas guardadas de Minecraft Wii U a Nintendo Switch..

Cómo transferir mundos, mapas y juegos de Minecraft Wii U a Nintendo Switch

Minecraft es un juego disponible en una gran variedad de dispositivos y gracias a sus desarrolladores podrás: Compartir contenido del juego Solo uno tras otro. Por lo tanto, es una buena idea seguir leyendo y encontrar una manera de lograr esto en unos pocos pasos.

¿Cómo transferir el mundo de Minecraft, mapas y juegos?

Cuando pensamos en un juego exitoso, ciertamente queremos que sea lo suficientemente versátil como para que todos podamos hacerlo. Uso sin inconvenientes en múltiples dispositivosY no hay duda de que Minecraft estará en esa lista. No importa qué dispositivo tengas, descubrirás que puedes disfrutar de grandes juegos.

Pero el problema surge cuando queremos movernos, por así decirlo. De una consola a otra..Si quieres Mueve el mundo de un dispositivo a otroAdemás de mapas y juegos, te animo a seguir leyendo este artículo para saber cómo hacerlo con Nintendo Switch de Minecraft Wii U.

Existen muchas herramientas útiles que los desarrolladores de juegos pueden usar para aprovechar al máximo sus juegos. De hecho, puede cambiar de una consola a otra en solo unos pocos pasos. Lo que debe hacer para mover el mundo, mapas, juegos fuera Interruptor de Nintendo de Minecraft Wii UEste es:

Para iniciar el movimiento, encienda ambas consolas al mismo tiempo.

Luego conéctelos a la misma red local, misma señal WiFi.

Cambia al juego en ambas consolas.

En la Wii U, ve a Jugar.

Allí verás las opciones. «Wii U > Cambiar transmisión» Selecciónalo y confirma la acción.

Selecciónalo y confirma la acción. Cuando hagas esto, Nintendo Switch te pedirá que aceptes el nuevo archivo guardado entrante.

Presiona OK».

¡Eso es todo! En poco tiempo, verás cómo se verán los juegos guardados en Wii U en los juegos nuevos. cambiar.. Por supuesto, debemos recordar que no movemos el mundo exactamente.

como el duplicarloDe esta manera cualquiera de las copias puede ser experimentada o entregada a la persona que la necesita sin afectar a la otra. Preguntas sobre Nintendo Switch MinecraftLe animamos a buscar la ayuda que necesita.

Por otro lado, cabe señalar que el tamaño y la apariencia del mundo transferido son los mismos y solo las partes que aún no se han cargado son completamente nuevas. por esta razón, Cambiar la versión de MinecraftTe podemos asegurar que no perderás todo lo que has hecho.

¿Cómo transferir el mundo de Minecraft de Nintendo Switch a Minecraft Bedrock?

Por supuesto, es posible que desee mover el mundo de Minecraft para Nintendo Switch a Minecraft Bedrock. Si tiene la intención de hacer esto, estos son los pasos que debe seguir para que esto suceda:

En Minecraft Bedrock, haga clic en la opción a continuación «Sincronizar el mundo antiguo», Esto está al final de la lista en el mundo.

Esta opción es tienes el mundo entero Con Minecraft para Nintendo Switch.

Con Minecraft para Nintendo Switch. Seleccione el mundo que desea transferir para la conversión.

¡Listo! Cuando se complete esta conversión, el mundo seleccionado aparecerá sobre el botón. «Sincronizar el mundo antiguo» Con otros mundos tienes Por supuesto, para implementar cualquiera de las opciones ya mencionadas, necesitas hacer lo siguiente: Actualizar la consola Nintendo Switch A la última versión.

Hay muchas opciones disponibles a la hora de jugar Minecraft, pero es buena idea explorarlas todas indefinidamente, espero que toda esta información te sea de mucha utilidad y lo logres. Mueve tu mundo de Minecraft wiiu a Nintendo Switch No hay problema.