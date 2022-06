Porque tiene reloj inteligente o smartwatch Manzana.. Se ha convertido en una tendencia mundial y ha sido replicado por otras marcas.

Hay muchas funciones habilitadas por este dispositivo vinculado a su teléfono, en nuestro caso iPhone.Por eso te contamos ¿Cómo transfiero llamadas de mi Apple Watch a mi iPhone?

Realizar esta operación puede ser una tarea desalentadora y es posible que no sepa por qué.Puede parecer complicado a primera vista, pero una vez que lo consigues, conoce el truco, Todo se ve muy claro. Esta desinformación que existe al respecto se creía imposible.

Sin embargo, recibir una llamada suena ilógico a la hora de evaluar las diversas situaciones a las que nos podemos estar enfrentando. Nuestro reloj inteligente no puedes Respuesta desde iPhone.. O puede ocurrir lo contrario y puedes realizar una llamada en tu teléfono móvil y transferirla a tu reloj inteligente. En cualquier caso, aquí hay algunos pasos simples que debe tomar y seguir.

Cómo transferir llamadas de Apple Watch a iPhone

Como se mencionó anteriormente, es posible que no haya tenido que documentarse y saber todo lo que puede hacer con su Apple Watch. No se trata solo de mostrar su ritmo cardíaco, proporcionar el pronóstico del tiempo para el día y escuchar y escuchar música. Hacer una foto.. No, también puede tomar la llamada y transferirla fácilmente a su iPhone.

Ahora muy conveniente Contesta la llamada desde tu Apple Watch Esta es una excelente opción si necesita mantener las manos ocupadas cuando realiza una llamada. Entonces, cuando aprendas a hacer este tipo de transferencia de llamadas desde cualquier dispositivo, te quedará como anillo al dedo y luego veremos qué tienes que hacer sin esperar más.

A continuación se describen dos métodos que existen para esto solo si desea transferir una llamada en curso o si desea transferir una llamada entrante. Si desea transferir una llamada en curso, siga estos pasos:Pulse el botón verde para contestar la llamada de reloj de manzana

Luego se mostrarán en la parte superior. pantalla del iPhone barra verde. Esto indica que estás hablando por teléfono. El siguiente paso es presionar esta barra y la llamada se transferirá inmediatamente a su teléfono móvil. Si desea desviar la llamada aquí, siga estos pasos:

Cuando reciba una llamada en su Apple Watch, deslícelo hacia arriba para ver las opciones y haga clic en Responder en iPhone.. De esta forma, la llamada se pone en espera en tu teléfono móvil, vas a tu teléfono móvil y presionas el botón verde para contestar la llamada.

Cómo transferir llamadas de iPhone a Apple Watch

es simple. Cuando reciba una llamada en su iPhone, presione. llama al icono Si no se muestra el botón de inicio, se mostrará en la pantalla. En tu caso, si tienes un iPhone con botón home, pulsa la banda verde que aparece en la parte superior de la pantalla.

Si lo hizo correctamente en cualquier caso, la llamada se transfirió con éxito. reloj de manzana.. Como puede ver, este es un proceso muy simple y toma menos de 2 segundos en completarse. Ahora necesitas contestar la llamada desde tu reloj inteligente y soltar la mano para realizar otras actividades.

Sin embargo, existe otro método que puede utilizar para desviar la llamada desde Del iPhone al Apple Watch Y usa una función. Acceso directo De WatchOS. Ahora, qué hacer, presione el icono que se muestra en la pantalla del reloj. Este es un atajo de llamada y verá un botón verde que indica que la llamada está en curso.