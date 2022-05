Cómo trabajar con más de una cuenta o perfil en Call of Duty Mobile

Juego Llamada del teléfono celular del deber, Proporciona mucha diversión y entretenimiento para todos los jugadores. En este juego tienes la opción de tener más de una cuenta (tantas como necesites). Cuantas más cuentas tengas, más tiempo podrás jugar y distraerte.

Esencialmente, si tiene varias cuentas, puede: el personaje es diferente, amigos, armas, drama; Si pierde en una cuenta, puede ganar en la otra cuenta y si el rendimiento en una cuenta es bajo, puede mejorarlo en la otra cuenta. Para configurar más de una cuenta en su dispositivo, puede crear ambos perfiles en solo unos minutos siguiendo una serie de pasos simples.

Configuración de Call of Duty Mobile, jugar con dos cuentas

Ahora para jugar con una o más cuentas necesitas configurarlo así. Mejora el rendimiento del juego. Además, debe aclarar que necesita un teléfono móvil para que no haya errores durante el desarrollo. Condiciones óptimas Para que puedas jugar.

Configuraciones que necesita hacer Este es Menos que: Prepare el dispositivo para el almacenamiento. Necesitas alrededor de 1,6 GB. Si el teléfono está dentro de los límites, no funcionará correctamente. Debe deshabilitar actividades y alertas para cada plan. Si su dispositivo tiene un modo de juego, considere usarlo para reducir las notificaciones y eliminar otros procesos que afectan el rendimiento.

sobre eso, Conectar auricularesLa banda sonora de este juego es muy buena, gracias a la cual puedes prestar más atención a lo que sucede a tu alrededor, gracias a la cual puedes identificar los pasos del jugador y más con el arma. Puedes escuchar muchos sonidos que puedes ganar.

además, conexión a Internet, Debes conectarte para jugar. Asegúrese de que WiFi o datos móviles estén conectados. Tienes que subir el brillo para poder ver lo que estás grabando. Cuanto más brillante, mejor.

¿Cómo juego con más de una cuenta de Call of Duty Mobile?

Si tiene tres o más cuentas, puede obtener un progreso diferente. Lo mejor es que se puede conseguir de una forma muy sencilla. Lo primero que debes tener es otro correo electronico Gmail y otra cuenta de Facebook.

No te preocupes si no tienes otra cuenta. Es muy fácil. Crear una cuenta de GmailTú también Crear otra cuenta en FacebookUna vez que su cuenta esté lista, puede ejecutar el proceso. Es importante tener otra cuenta. Diferentes fechasPorque si crea otro perfil con los mismos datos que la primera cuenta, ese perfil no se creará.

ahora Para comenzar, debe hacer lo siguiente: Únase al juego desde su teléfono móvil, presione el botón «Configuración» (el logotipo de este botón es un engranaje), busque el campo «Otro», presione «Cerrar sesión» y luego haga clic en «Aceptar».

luego Espera un poco mientras carga, Esto te llevará a la página de inicio del juego. Si presionas el botón «Facebook» e ingresas los datos, verás una sección donde debes ingresar el nombre requerido para tu personaje y listo. Juega con cualquier cuenta en cualquier momento con una cuenta diferente.

Otras configuraciones de Call of Duty Mobile para jugar con más de una cuenta

Hay muchas de estas configuraciones dependiendo de cómo juegues, Algunos de ellos son: Elija un modo avanzado. Hay dos métodos, un método simple y un método avanzado, que aparecen al comienzo del juego y tienes control total sobre el método avanzado.

Tú también puedes Personalizar controles,[詳細設定]Opcional[設定]y entrar[カスタマイズ]Presionar. Ahora puede arrastrar el control a una nueva ubicación.

También se puede cambiar Modo grabación, debe moverse a la misma área «extendida» y cambiar la forma en que se disparan los diferentes tipos de armas. Se puede disparar desde la cintura o de forma personalizada.

si eres dueño La pregunta es Durante el proceso o si tienes cualquier otra duda, puedes ponerte en contacto con nosotros Soporte técnico para juegos.Aquí responden todo tipo de preguntas que puedas tener.