Cómo tomar una prueba o tarea como profesor o estudiante en Edmodo

En tiempos de crisis, muchos estudiantes y profesores tienen que tomar clases y todos los exámenes de forma remota.Una herramienta muy útil para esto. Edmodoa plataforma de educación Facilita todas estas actividades de formación y aprendizaje.

Esta plataforma, como muchas otras plataformas, es una opción de aula virtual gratuita. Otras opciones Este tipo de Internet.Tiene mucha seguridad y características que lo hacen posible. desarrollar una clase Contenido que produce excelentes resultados de una manera muy eficiente.

Show How To Do it enseña tanto a profesores como a estudiantes cómo hacer sus exámenes y tareas.

Programa exámenes y tareas como profesor de Edmodo sin problemas

Edmodo sube contenido y educación por correspondencia, Se puede complementar en la plataforma de zoom Para videollamadas.Esta plataforma es con una computadora. en el telefonoSe puede utilizar para desarrollar cursos en vivo.

Debes seleccionar esto para crear un cuestionario como profesor de Edmodo Opciones de creación disponibles Entonces prueba. Allí puede crear uno nuevo o elegir uno de una colección en la misma plataforma.

Entonces necesitas configurarlo datos de prueba Agregue respuestas de acuerdo con el tipo de pregunta elaborada. Hay categorías para preguntas de opción múltiple, completas, correctas/incorrectas, coincidencias de respuestas correctas y preguntas de opción múltiple.

Todas las preguntas se pueden organizar según sea necesario, agregando otras características más complejas además de la redacción. Además de todas las herramientas, el sistema tiene la capacidad de pesar según sea necesario. En el caso de puntos..

Después de guardar la prueba, puede: Planificar en un día específico Establecer un límite de tiempo para la asignación. También puede colocar otras funciones, como preguntas aleatorias, mostrar los resultados a sus alumnos y bloquearlos cuando se alcance la fecha límite.

Asignaciones o tareas[作成]Comience con opciones,[割り当て]Seleccione una parte e ingrese la información.Si necesario Coloque el archivo adjunto Los destinatarios y las fechas siguen como material adicional para el pedido.

En esta parte, la plataforma Edmodo nos da la oportunidad de implementar plazo Para asignación. Este mapeo puede programarse más tarde o enviarse automáticamente después de cargar la información adecuada para su correcta ejecución.

Obtén una prueba o tarea como estudiante en Edmodo

Estudiantes que necesitan tomar una prueba en Edmodo primero Iniciar sesión en su cuenta en la plataforma Desde allí, puede seleccionar la clase en la que se encuentra el mensaje del examen y filtrar su búsqueda por la palabra «prueba».

Una vez que encuentre la prueba exacta pruebaPara leer todos los detalles y reglas importantes en él. Cuando comienza la prueba, comienza el tiempo fijado por el profesor para realizar la evaluación.

Cada vez que se completa la pregunta[最後から2番目]Debe seleccionar una opción u omitirla más tarde.alumno debe ser revisado Cuando llegue a la última parte y responda la respuesta que falta si no tiene tiempo.

Al elegir Enviar una prueba, El sistema pide confirmación, y si el alumno está seguro, se debe confirmar la operación. Si el candidato lo permite, el estudiante puede ver los resultados de la prueba para ver si ha aprobado.

El proceso de iniciar desde la página principal de tu cuenta de Edmodo es mucho más sencillo para realizar la asignación.al mirar Clase específicaIngrese la tarea para ver la fecha límite y otros aspectos importantes.

Los estudiantes deben proceder a responder la tarea previa solicitud. Adjunte el archivo correspondiente este. Finalmente, simplemente pasan la tarea y esperan el resultado del envío del maestro.

en el interior plataforma edmodo Hay detalles que detallan el proceso de planificación y las respuestas. Con esta herramienta, el proceso de evaluación y seguimiento de las clases virtuales es mucho mejor y más preciso.