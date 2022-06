Una vez instalado en su PC, puede hacer muchas cosas con el teclado de su computadora. sistema de ventanas En una de sus ediciones. Windows tiene una clave que le permite tomar capturas de pantalla, pero esa no es la única forma de tomar capturas de pantalla.

¿Cómo tomar una captura de pantalla en Windows sin usar la tecla «imppnt»?

La única forma de tomar capturas de pantalla en Windows es no usar el teclado. Hay otras formas. Tomar una captura de pantalla.. Describe brevemente otras opciones para tomar capturas de pantalla en Windows, cómo tomar capturas de pantalla usando otras teclas en su teclado y los programas que puede usar para tomar capturas de pantalla.

¿Cuáles son las opciones para tomar capturas de pantalla en una PC?

La tecla que siempre uso para tomar capturas de pantalla en Windows es una tecla pequeña llamada «ImpPnt». En computadoras con un sistema Windows 10, presione esta tecla en su teclado inmediatamente La imagen en la pantalla se muestra..

Las teclas de su teclado pueden estar defectuosas o rotas y es posible que no se puedan utilizar. En este caso, no te preocupes, hay otras teclas en tu teclado que puedes usar para tomar capturas de pantalla.entonces tú Aprende dos formas de tomar capturas de pantalla Sin usar el botón ImpPnt.

Teclas Win + Shift + S

Una de las combinaciones más utilizadas entre quienes tienen computadora con windows 7 Para tomar una captura de pantalla, debe hacer lo siguiente:

Debe estar en la ventana de la computadora donde desea tomar una captura de pantalla Presione el botón «Inicio» marcado con el icono de Windows Luego presione la tecla «MAYÚS» A continuación, la tecla del teclado con la letra «S» Finalmente, pega esta captura de pantalla donde quieras aceptar la imagen.

Para los que no sabían, hay una carpeta Todas las fotos se guardarán automáticamente. De la pantalla capturada.Necesitas verlo donde esta esta carpeta.. Si conoce la ubicación de esta carpeta, deberá encontrarla cada vez que tome una captura de pantalla.

esto es,[ImpPnt]Esta es una forma de tomar una captura de pantalla sin usar un botón.Ahora se te muestra de otra manera Tomar una captura de pantalla Sin utilizar las teclas del teclado ImpPnt.

Botón «Importar»

En cuanto al teclado, no hay otra combinación que deba usar para hacer esto Tomar una captura de pantalla en Windows.. Sin embargo, los atajos de teclado no son importantes si tienes un programa que hace que sea muy fácil tomar capturas de pantalla.

Casi todas las computadoras que ejecutan Windows tienen un programa llamado «Snipping». Puedes usar este programa para extraer todo tipo de recortes de tu computadora. Vea cómo usar esta herramienta.

Una vez que tenga acceso a su computadora, vaya a la barra de tareas Colócate en la barra de búsqueda de Windows Introduce la palabra «Recortes» en el buscador Abre el primer resultado de búsqueda Luego minimice la ventana del programa Párese en la ventana donde desea tomar una captura de pantalla Presione la ventana del programa «Cutout» Al final,[新規]Haga clic para seleccionar la parte de la pantalla que desea recortar y guardar la imagen

De esta forma se eliminarán captura de pantalla en la computadora Tengo Windows con un programa ‘Snipping’. Tenga en cuenta que el programa ‘Registros’ tiene una forma de establecer contadores. Dichos contadores se pueden restablecer Toma una nueva foto.

¿Cómo puedo hacer posible tomar capturas de pantalla con otras teclas?

Sería perfecto si hubiera otras teclas que se pudieran activar en Windows Tomar una captura de pantallaPero lamentablemente no hay nada. No puede ingresar a dicha configuración para configurar otros botones para tomar una foto de su pantalla, excepto que no hay otros botones para tomar una foto.

Sin embargo, es bueno tener cientos de programas disponibles para tomar fotografías de las pantallas de Windows. Por cierto, si está acostumbrado a tomar fotografías como esta, infórmese. Recortar estas imágenes..

¿Qué tipo de programa hay para capturar la pantalla de Windows?

Anteriormente mencioné que hay cientos de programas que se pueden usar para tomar fotografías de las pantallas de Windows. También explicamos los nombres de un programa y cómo usarlo. Ahora puede tomar capturas de pantalla con Word o PowerPoint, así como con Snipping.

Para hacer esto, abra Word o PowerPoint, cree un nuevo documento,[挿入]Haga clic en la sección[記録]Simplemente haga clic y seleccione un registro. Para exportar esta imagen, simplemente haga clic derecho y luego haga clic en la captura. «Guardar como imagen» Determina dónde se guardará la imagen.

Si no tiene Word o PowerPoint, puede descargar programas como LightShot.

Tiro fácil

El programa le permite compartir imágenes en Internet, tomar capturas de pantalla usando teclas de acceso rápido, editar la pantalla antes de tomar capturas de pantalla y tomar capturas de pantalla en su monitor.Si está interesado en descargarlo, debe ir Sitio web del desarrollador A Realizar una descarga segura Desde allí.