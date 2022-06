Facebook cada vez nos sorprende más con las nuevas herramientas que ofrece a sus usuarios. No solo compartirás y entretendrás a tus seres queridos, sino que también te darán la oportunidad de realizar actividades más serias.

Y una de las últimas herramientas de redes sociales. pareja de facebook O definitivamente una fecha que ha llamado la atención de miles de personas alrededor del mundo.Si quieres saber más al respecto ¿Qué es una pareja de Facebook? Continúa leyendo este artículo sobre y cómo conseguirlo.

Cómo tener una pareja en Facebook: las fechas de Facebook no aparecen en mi Facebook

Mira este video en youtube

Facebook Dating permite a los usuarios conocer a diferentes personas y encontrar a su pareja ideal. Si quieres ser parte de muchas personas que usan esta sección de Facebook para encontrar el amor verdadero, pero no saben cómo, no te preocupes, aquí te daremos una breve introducción. Cómo tener una pareja de Facebook Por qué no aparece en Facebook.

La mayoría de la gente cree que encontrar a un ser querido es esencial para la felicidad. Sin embargo, es posible que no puedan hacerlo como se esperaba porque están viviendo una vida ocupada o no saben por dónde empezar.

Por eso, los desarrolladores de las conocidas redes sociales pensaron en las parejas de Facebook. Con esta nueva herramienta de Facebook Conocer gente De todo el mundo en busca de su pareja ideal.Si no nos crees, puede ser de ayuda conocer algunas opiniones al respecto. Cómo funcionan las parejas de Facebook usuario.

Dadas todas las ventajas que ofrece, es bastante normal que las disfrutes y quieras saber quiénes ya forman parte de ellas. pareja de facebook pero como funciona? Ahora, aquí le mostramos cómo poner una pareja de Facebook en su cuenta y usarla libremente.

Lo primero que debe hacer es ingresar a su cuenta de Facebook a través de la aplicación preinstalada en su dispositivo móvil o directamente desde la página oficial de Facebook. A continuación, debe hacer lo siguiente:

Haga clic en el menú emergente que muestran las tres líneas en la esquina superior de la pantalla.

Seleccione una opción de este menú «Pareja», La persona que tiene la insignia. Simbolo de corazon .. De esta forma, entra en la pareja de Facebook y se te explicarán todas las opciones que tienes.

La persona que tiene la insignia. .. De esta forma, entra en la pareja de Facebook y se te explicarán todas las opciones que tienes. Después de leer todo lo que allí se explica, haga clic en «Comienzo».

Cuando entras, Facebook explica que la información que pongas allí no aparecerá en tu perfil principal. Establezca la privacidad requerida y[次へ]Hacer clic.

Indique el género con el que se identifica y en el que está interesado.

Luego seleccione la ubicación de la persona que desea conocer.

Luego seleccione su foto de perfil y otros detalles que desea que otros vean.

Haga clic para terminar «confirmación».

¡Inteligente!Eso es todo lo que tienes que hacer Habilitar par de Facebook..Cuando esto esté hecho, Facebook lo iniciará. Recomendar personas que puedan estar interesadas en ti Y personas que puedan estar interesadas en ti.

Facebook Dating suele estar en el menú de Facebook, pero en tu caso puede que no lo esté. Si no puede encontrar Facebook Dating y quiere saber por qué, lo cubriremos todo aquí.

Una de las razones por las que no puedes encontrar el icono de la fecha de Facebook Sin versión actualizada aplicación.

Esta herramienta se integró recientemente con Facebook, por lo que La versión más nueva Misma aplicación. En este caso, todo lo que necesita hacer es descargar la última versión de la aplicación.

Otra razón por la que no puedes tener citas en Facebook es porque aún no existe. Disponible en tu país.. Si este es tu caso, solo tienes que ver en qué país tiene Facebook Dating y esperar a que llegue al tuyo.

Se recomienda utilizar una herramienta conveniente. citas de facebook Conoce gente que pueda estar interesada en ti y practica algunas Truco para ligar con esta app.. No te impida encontrar el amor verdadero y disfrutar de la felicidad que te brinda, incluso en una vida ocupada.