Cómo Subtitular Videos de YouTube – Fácil de Hacer

Parece ser uno de los dilemas a los que se enfrentan muchos usuarios. Principalmente para aquellos que usan esta herramienta con frecuencia para ver sus videos favoritos de «personas influyentes» o solo videos seleccionados.

Youtube Plataforma dedicada para replicar varios contenidos. En formato de video, es de origen americano. No sólo ofrece a los usuarios un amplio repertorio de películas, videoclips, tráilers, videoblogs y televisión, sino que también ofrece la oportunidad de escuchar música en cualquier lugar. «Música de Youtube».

¿Cómo agregar subtítulos a un video de YouTube en línea sin subtítulos?

Parece una tarea muy sencilla que beneficia a millones de usuarios, especialmente a los que hablan distintos idiomas e incluso a los que sufren pérdida auditiva. Youtube Posibilidad de inicio de sesiónPuede disfrutar de una variedad de contenido y crear contenido para los espectadores de este servicio en cualquier dispositivo conectado a Internet.

Busca videos en el canal de YouTube desde tu teléfono móvilHacer algo desde su computadora, tableta o aplicación es muy gratificante para los entusiastas del video. Los servicios de video nunca han sido tan completosAl igual que con YouTube, el número de suscriptores parece aumentar constantemente.

Para crear subtítulos para videos de YouTube en línea, puede seguir unos simples pasos que no requieren un buen protocolo ni una gran complejidad.

Para hacer esto, debe escribir «YouTube Studio». Presione Subtítulos en el menú, busque el video que desea editar y arrastre el mouse a la opción Agregar voz. Selecciona la opción Subtítulos y manualmente presiona EnterReproduce el video mientras escribes los subtítulos.

¿Cómo puedo crear una cuenta de YouTube sin causar mayores problemas?

Parece ser una de las segundas cosas que los usuarios hacen con más frecuencia. La primera, por supuesto, es ver y compartir el video. Ahora es muy fácil acceder a la red desde cualquier dispositivo. Absolutamente todo el mundo, o al menos la mayoría, dispone de dispositivos inteligentes como teléfonos, ordenadores, tabletas, etc.

Millones de usuarios miran y comparten videos todos los días. Existen múltiples plataformas digitales que alojan una variedad de contenido diferente. Vengo de una empresa llamada «Google Inc.»Con una trayectoria de más de 20 años en el mercado, ocupa un lugar muy importante en los servicios utilizados por los usuarios.

Para crear una cuenta en YouTube, debe tener en cuenta lo siguiente: Ser un servicio de «Google»Debe tener una cuenta en esta plataforma e iniciar sesión en YouTube, pero si no tiene una cuenta de «Google», vaya a la barra de búsqueda de «Google» en la parte superior derecha. Haga clic en Iniciar sesión,[アカウントの作成]Encuentra la sección, ingresa los datos y sigue las instrucciones[Youtube.com]Ve al lado. Eso es todo.

Ventajas de la plataforma de vídeo digital YouTube

Es una de las ventajas de esta red social para ver vídeos. Desde la aparición de Internet y sus plataformas, el poder de las relaciones ha trascendido fronteras de todo tipo. Sin embargo, las posibilidades de ser visto o encontrado siguen aumentando.

Muchos usuarios quieren darse a conocer al mundo, allanar el camino a la fama y así ganar mucho dinero. Pero la fama y el éxito no están solos, porque hay que buscarlos, y «YouTube» parece ser una de las herramientas para lograrlo.

Otra de las ventajas de esta increíble herramienta es su capacidad de opinar sobre cualquier vídeo que contenga, su capacidad de almacenamiento es increíble, con un poco de suerte y algunos trucos. Puedes descargar cualquier tipo de vídeo.Solo tienes que elegir el material de tu preferencia.

A través de las opiniones publicadas por otros usuarios, te damos la oportunidad de interactuar con otros usuarios calificando muchos videos y suscribiéndote a los canales que necesites.

¿Por qué es importante agregar subtítulos a los videos de YouTube?

Hay varias razones importantes para agregar subtítulos a cada video que cargue en su canal de YouTube, Uno de ellos es la activación de subtítulos, que abre la puerta del canal a toda la enorme comunidad. Puede que esté interesada en el contenido que compartimos, pero no habla nuestro idioma, así que compartimos nuestro canal. Sin embargo, al proporcionar contenido con subtítulos, podemos conectar a todos los que quieran consumir nuestro contenido y crear una conexión más fuerte con esa parte de la comunidad.

Otra razón importante por la que necesita agregar subtítulos a los videos de YouTube es Será mucho más fácil transmitir lo que queremos a través de vídeosAl agregar texto descriptivo al contenido que comparte, puede estar seguro de conectarse con sus seguidores.

Finalmente, la razón muy importante es que si desea colocar un canal, una de las mejores formas de hacerlo es agregar subtítulos a su video. Los motores de búsqueda de mayor rendimiento, como Google, rastrean el texto y el código de nuestras páginas web, redes y el contenido que compartimos.Por lo tanto, es más probable que agregar una gran cantidad de texto a los subtítulos se clasifique mejor en estas búsquedas.

¿Qué herramienta puede agregar subtítulos a un video?

Por estos motivos, si te animas a habilitar los subtítulos de vídeos de YouTube y aún no sabes qué herramientas puedes utilizar para hacerlo, aquí tienes algunas de las herramientas que hemos analizado.

subtítulos de youtube

Esta es una extensión del navegador Google Chrome que le permite agregar subtítulos en formato .str a los videos de YouTube. Simplemente arrastre estos subtítulos al video que estamos viendo y aparecerán sincronizados. En el video. También puede buscar subtítulos en Internet en www.opensubtitles.org y www.amara.org. Tenga en cuenta, sin embargo, que solo entre el 10 y el 15 % de los videos alojados en YouTube pueden mostrar archivos .rst. subtítulos en él.

Navegador Kiwi para Android

Kiwi Browser es un navegador para Android que está ganando popularidad debido a sus numerosas funciones. Un navegador basado en Chromium y Webkit pero optimizado para ser uno de los navegadores más ligeros de la actualidad. Una de las características más interesantes de este navegador es Hay funciones que el propio Chrome no tiene, Uno de ellos es un bloqueador de anuncios. Puede usarlo para evitar anuncios molestos y ventanas emergentes de algunos sitios web. También puede ver videos de YouTube en segundo plano e instalar extensiones que pueden expandir las capacidades de este navegador. En él puedes habilitar los subtítulos de YouTube.

secuelas

Si eres un creador de contenido y estás editando tu propio videoDespués del programa Este programa le permite editar un video y luego agregar los subtítulos que necesita directamente al video que está editando. Los efectos son, por tanto, una de las mejores opciones.

Por otro lado, si desea obtener los subtítulos de un video que otra persona ya subió a YouTube, debe descargar ese video. Ábralo en el programa Adobe After Effects y cárguelo en happyscribe.com. Es una herramienta en línea que le permite integrar subtítulos de proyectos en Adobe After Effects. Todo lo que tienes que hacer es agregar el video a tu plataforma. para agregar Si su video no dura más de 10 minutos, tiene acceso gratuito a sus funciones.

Una vez hecho esto, debe elegir el idioma de su video. Happyscribe admite más de 120 idiomas y dialectos, luego entre «Automático» y «Profesional» tienes que elegir la opción que más te interese. La primera opción ofrece un 85 % de precisión y la segunda (de pago) una precisión del 99 %. Al seleccionarla, la plataforma generará subtítulos en formato SRT para su posterior aplicación a su proyecto.

titular

Headliner es un poderoso editor de video en línea que no solo le permite crear videos, sino que también le brinda más subtítulos de video de los que puede imaginar. Headliner es muy fácil de usar, tiene una interfaz muy intuitiva y es completamente gratuito, por si fuera poco. Hace lo que muchos otros programas gratuitos no hacen y es que no agrega una marca de agua a tu video, se agradece.

Pero honestamente creo por qué Headliner está en nuestra lista. Tiene la capacidad de escribir automáticamente subtítulos para su video.Gracias a la inteligencia artificial con la que trabaja, puedes personalizar la apariencia de estos subtítulos. Esta función es excelente para ahorrar tiempo de edición de video, pero esta herramienta solo funciona con una capacidad de video del 100 %. Inglés.

¿Cómo puedo automatizar la compra de pistas en YouTube?

Para habilitar esta función, debe acceder a su cuenta de YouTube Studio con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizó para registrarse. Luego busca las opciones de configuración en el menú de la izquierda Seleccione Canales y escriba Avanzado para ver la opción Subtítulos generados automáticamente.Seleccione la opción «Ocultar palabras que puedan ser inapropiadas» y finalmente desmárquela. Esto mostrará automáticamente los subtítulos, si están disponibles, cada vez que vea un video en YouTube.

¿Dónde puedo descargar subtítulos en español latino y castellano?

tenemos mucho Opciones de descarga de subtítulos disponibles Para su video, cubrimos algunos de los más populares en la lista a continuación.

subtitular

En esta página encontrarás subtítulos en formato .srt para diferentes programas y series de TV en diferentes idiomas. Puedes elegir el capítulo de cada serie que quieres ver, descargar los subtítulos y ponerlos en tu reproductor favorito.. Este sitio consta de una gran comunidad de personas que contribuyen a través de la plataforma, por lo que se actualiza constantemente con los últimos estrenos de películas y subtítulos de las series actuales.

subtitulos de peliculas

Un sitio web completo que ofrece miles de subtítulos para películas nuevas y clásicas, Está ordenado por género y orden alfabético, y también puedes encontrar el título que buscas mediante una búsqueda rápida interna... Además, existe un apartado de descarga de códecs y reproductores de películas, y gracias a los subtítulos que proporciona este sitio, tendrás a mano la aplicación que necesitas y podrás disfrutar de tus películas en tu idioma favorito.

wiki secundario

Esta página es una base de datos completa de muchos subtítulos para descargar y organizados por fecha. Una vez que haya encontrado el idioma que desea descargar, seleccione el idioma que desea También puedes crear una cuenta en la plataforma y hacer tus propias contribuciones. Si lo desea. Su interfaz de usuario no es la más impresionante, pero su extensa base de datos lo hace adecuado para esta lista.

Adicto

Uno de los mejores sitios para descargar subtítulos de tus películas, series y programas de TV favoritos. Es necesario crear una cuenta a través de correo electrónico para acceder a esta plataforma Y con acceso a miles de subtítulos en diferentes idiomas, puedes disfrutar de tus programas favoritos en tu idioma favorito.