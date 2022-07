¿Cómo subo un video a IGTV desde el móvil o la web?

Con el tiempo, los desarrolladores de plataformas han creado varias redes sociales o herramientas que conectan más cómodamente. Interactuar con otras personas a nuestro alrededor.Llegar a una audiencia satisfactoria de familiares y seres queridos, tratando así de satisfacer sus necesidades.

Desde entonces, estas plataformas han pasado a formar parte del día a día de muchas o la mayoría de las personas. Son útiles tanto en el trabajo como en la sociedad.Las grandes empresas utilizan estas herramientas para facilitar la comunicación entre sus empleados, del mismo modo que han brindado a la sociedad diversas oportunidades laborales a lo largo de los años.

A través de ellos podemos Obtendrás grandes beneficios para nosotros.Al darles una vida útil, logramos grandes beneficios económicos. Los usuarios de la red encuentran en estas plataformas los objetivos que buscan y tienen una fiabilidad inmediata y total en el desarrollo de sus actividades técnicas. Por lo tanto, cuando se usa con las restricciones apropiadas, se brindará un mejor servicio con un cargo adicional más alto.

¿Qué es Instagram IGTV? ¿Como funciona?

Red social Instagram es uno de los más utilizados en el mundo Por parte de diferentes usuarios, su lanzamiento se ha convertido en una fuerza social a nivel macro, mejor aún por varias características específicas que se mejoran a diario para beneficio del público en general, y utilízalo tanto en teléfonos móviles como en lo que tienes la opción de hacer Por favor descárguelo a su PC..

Debajo está IGTV, una nueva función creativa para expresarse. Funciona como Instagram TV Para llegar a los usuarios más jóvenes de su red, puede publicar videos de hasta una hora de duración, por así decirlo.

Lo mejor de esta función es el menú principal de Instagram o simplemente Puedes descargarlo desde la Play StoreY es completamente gratis, lo cual es una buena noticia para cualquiera que quiera ahorrar un poco de dinero y tiempo.

Características clave de la red social Instagram

La gente es definitivamenteLa aplicación de Instagram es genial para fotos y videos.Esto te permitirá publicar con una calidad superior y mejorar tu estética. Esta es una de las mejores características de Instagram para editar bellamente imágenes y agregar efectos a sus menús para una mayor comodidad. por supuesto, Sube imágenes y videos de la galería...

También los tienes para tu mejora Opciones de mensajería instantáneaMás bien, «directamente» es el nombre en el menú principal, Reproducir una foto de repuestoGIF, pegatinas, emojis, audio, imágenes y, por supuesto, videos.

Una de las características más apreciadas por los usuarios es la característica de «historia». Publica varias fotos en tu historiaVideos cortos y estados de ánimo, formas altamente expresivas que los seguidores pueden ver hasta 24 horas, o pueden eliminarse antes del tiempo establecido si lo desean. Mira quién vio nuestra historia.

Subir video desde la aplicación a IGTV

Instagram TV o IGTV es un canal de televisión integrado en la aplicación de Instagram que permite visualizar el contenido de otros usuarios de forma personalizada. Es decir, la aplicación hace sugerencias de canales en base a lo que normalmente ves.Subir videos a esta plataforma es muy fácil Necesitas descargar la aplicación y registrarteSi ya tiene una cuenta de Instagram, puede omitir los pasos para ingresar a su cuenta y crear un registro. Después de eso, debe realizar los siguientes pasos:

Ya usado Debe seleccionar el signo más «+» Si está en la parte inferior de la pantalla, debe tocar el video que desea cargar en su canal. Después de seleccionar un video, debe pasar al siguiente paso. Si desea cargar un video de hasta 15 minutos de duración, debe seleccionar la opción «Video largo». Si el video dura menos de 60 segundos, debe seleccionar «Video corto».

Tienes la opción de agregar una portada a tu video. Para hacer esto, debe volver al signo «+» y seleccionar una foto de la galería al editar los detalles del video. Antes de subir el video, también debe ingresar el título y la descripción para crear el video. Fácil de encontrar. Y finalmente, en lo que respecta a la publicación, IGTV ofrece la opción de publicar la vista previa tanto en Instagram como en Facebook. Si quieres que más personas vean tu contenido, solo marca esta opción y ya tenemos publicado tu primer video en IGTV.

Publica un video de Android en IGTV usando Instagram

Realizar esta función es muy fácil desde el menú principal.Todo lo que tenemos que hacer es dar Haga clic en el icono «+» Cuando aparezca en la parte inferior de la pantalla, selecciona el video que deseas subir a IGTV[次へ]Prensa.

Luego seleccione la opción Video largo. Debes hacer esto para poder compartir en IGTV. Este debería ser un video como este: Al menos 60 segundos de duración.. A continuación, establezca un título y una descripción que puedan complementar el video.

Puede publicarse directamente en el feed. Con Pesto aumenta el número de visualizaciones, por lo que aumenta el número de espectadores, y finalmente[公開]Hacer clic. Video publicado en IGTV de Instagram.

Permitido También estrenaremos IGTV a través de nuestro ordenador Use el sitio web instagram.com y siga los mismos pasos anteriores para seleccionar la opción Cargar IGTV.

Subir video a IGTV en la versión web de PC

No se decepcione si no tiene un dispositivo móvil para descargar la aplicación.También puedes subir videos desde tu computadora a esta plataforma, así que es fácil Tienes que entrar en la web Siga los pasos a continuación con Instagram:

Inicie sesión en su cuenta de Instagram y haga clic en el icono de IGTV. Cuando llegue allí, verá la opción Cargar. Luego haga clic en esta opción. Seleccione el signo más «+» en la pantallaSeleccione el video deseado del documento.

Una vez que haya seleccionado esta configuración, tal como lo haría en su aplicación para seleccionar una portada, agregar un título y una descripción del video, o elegir si desea compartirlo también en Facebook. [公開]Haz clic y listo..

Una de las cualidades de subir videos desde tu computadora es que puedes: mantener hasta 1 hora..

Características de los videos subidos a IGTV

Al igual que con cualquier plataforma para compartir videos, su contenido debe cumplir con ciertas cualidades para poder cargarse en su sitio. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta al subir videos:

peso y forma

Vídeos subidos a esta plataforma Peso máximo 650 MB Para cuentas conjuntas y IM Para cuentas confirmadas límite de 5,4 GBDebe estar en modo retrato en formato MP4.

intervalo

En esta plataforma, puede elegir la duración del video. El video generalmente se divide de la siguiente manera: «Video corto» Menos de 60 segundos y «Vídeo largo» Tomará una hora.

Cómo compartir una vista previa de video IGTV en tu perfil o feed

La vista previa del video IGTV dura 15 segundos para compartir solo la vista previa [プレビューの公開]Debe seleccionar la casilla de verificación. Esto aparecerá en el menú justo antes de que el video se publique en su cuenta.

¿Qué pasa si no puedo subir un video a IGTV?

Si IGTV no carga videos, debe asegurarse de que cumplan con los requisitos del sitio para cargarlos.Verifica si el video ha sido subido Peso de 650 MB o más en dirección vertical en formato MP4.. Si el video no cumple con estas características, es posible que deba editar el video, cambiar su tamaño o reorientar la pantalla para que sea aceptado por la plataforma.

¿Cómo puedo subir un video que es más largo que el límite de IGTV?

Al cargar un video desde su teléfono móvil, debe tener en cuenta que el tiempo máximo de reproducción del video es de 15 minutos.Si quieres subir un video más largo solo tienes que hacerlo Entrada desde la computadoraVe a IGTV y selecciona la duración del video con el signo más «+». Aquí se tarda 60 minutos en cargar el contenido desde su computadora.

¿Qué pasa si IGTV no aparece en Instagram?

Primero, debe asegurarse de haber actualizado la aplicación de Instagram en su teléfono móvil Si está utilizando una versión anterior, no verá la opción IGTV Porque no hay lago. Si tienes la aplicación actualizada y aún no ves el ícono de IGTV, simplemente haz clic en la lupa en el menú de la parte inferior. Esta acción muestra la opción IGTV en la esquina superior izquierda de la pantalla, desde la cual puedes usar la aplicación con normalidad.