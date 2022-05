Cómo solucionar problemas de pantalla locos en mi teléfono Android

Los smartphones Android se encuentran entre los smartphones con mejor sistema operativo que gustan a los usuarios. Android tiene un rendimiento excelente y pocos errores. Por lo tanto, si uno de ellos falla, los usuarios pueden preocuparse mucho por su dispositivo y la información que contiene.

Algunos obstáculos que aparecen en estos teléfonos se pueden reflejar en la pantalla, por ejemplo, un teléfono Android Problema de pantalla negraY puedes seguir una serie de pasos según la marca de tu teléfono para saber cómo solucionar el problema.

En otros casos este puede ser el error. No enciende ni responde a la pantalla.. De vez en cuando Problemas como este son problemas de software... Sin embargo, cuando la pantalla de su teléfono Android se tuerce, debe seguir otra serie de pasos. Cómo resolver este problema:

Mal funcionamiento de la pantalla del teléfono móvil

El mayor temor que tienen la mayoría de los usuarios de Android cuando encuentran un error en la pantalla de su teléfono es el miedo a no poder hacerlo. Extrae archivos internos cuando la pantalla está negra o rota..

Muchas personas los usan en sus dispositivos para que esto no suceda y los archivos no se pierdan. Tarjeta micro SD..Pero tu también Hay una solución, pero la corrupción puede corromperlos o formatearlos... Incluso entonces es posible recuperar los archivos.

Pantalla Puede ocurrir un error de pantalla fantasma de llamada, O una pantalla loca. Este es el nombre del efecto que tiene Android cuando la pantalla se mueve y funciona tocando cualquier parte de la pantalla.

Reinicie o actualice su teléfono

No parece la mejor manera de solucionarlo, pero es una solución muy efectiva. Hay que probar reiniciar el teléfono Haz que deje de actuar como un loco. Si todavía tiene un toque loco y progresivo al reiniciar su teléfono, debe probar otro método para solucionarlo.

Otra causa de este problema Puede haber un controlador corrupto o antiguo.. Si logran actualizar o buscar estas nuevas versiones, no hay duda de que encontrarán una solución a todo este problema de la pantalla del teléfono.

Hay Trucos basados ​​en GPU para ayudar a evitar entradas de pantalla locas. Este truco no daña el dispositivo. De hecho, eso es lo que sucede cuando ocurre un problema de este tipo. En los ajustes de tu teléfono tienes que ir al apartado de dispositivos. Una vez allí, debe presionar repetidamente el número de compilación 10 veces.

Esto habilitará las opciones de desarrollador. Después de eso, el usuario sale de esta sección, menú de desarrollador Sin embargo, en la sección Opciones avanzadas. En este punto, la GPU busca una opción para indicar que se debe forzar. Esto obliga al procesador a dibujar gráficos. Una vez hecho esto, lo más seguro es detenerse y solucionar el problema.

Generador piezoeléctrico de un yesquero o encendedor

Actúa como un mecanismo de impulso, creando una chispa que enciende el gas cuando se presiona. Otro generador de chispas Desde la parte donde se enciende el fuego y comienza la descarga hasta la pantalla del celular del dispositivo Android. No se preocupe, estas descargas generadas no dañarán su dispositivo.

Si la descarga realmente funciona, no solo elimine los toques locos de la pantalla, sino Ayuda a revivir la sección. El sensor no detectó previamente el dedo. Si su pantalla se rompe más allá de un toque loco, este truco puede hacer cualquier cosa.

Los usuarios no deben hacer más Qué área de la pantalla debe ser detectada Hay más toques en el teléfono solo y generar descargas con un Tinderbox o escritor preparado previamente para esta acción. Mantenga el fuego alejado del área donde la chispa está activa.

Los componentes de los teléfonos móviles no se descargan más de lo esperado. Tinderbox no es lo suficientemente poderoso para lograr esto, por lo que activar Tinderbox no dañará nada. Por lo tanto, este tipo de acciones se pueden realizar de forma segura.