Cómo solucionar el error «la conexión no es privada»: Windows y Android

Cuando navegamos por Internet, nos encontramos con algunos errores de conexión debido a problemas con el servidor del sitio que estamos consultando, inestabilidad o lentitud en la conexión a Internet y muchos otros factores que influyen. Hay un problema muy común en particular, con el mensaje «Error».La conexión no es privadaY nos impide acceder a la web que queremos visitar. En este post Voy a explicar la causa de este error.Cómo reconocerlo y, lo que es más importante, cómo solucionarlo.

¿Qué significa que la conexión es privada?

Básicamente, este problema es causado por el protocolo de certificado de seguridad del sitio web al que intenta acceder. No compatible o no válido Sobre los requisitos de seguridad de su navegador. Este certificado es muy importante.Esto se debe a que somos responsables de garantizar que todos los accesos a la web en cuestión estén encriptados para proteger la privacidad de los usuarios que intentan conectarse al sitio.

protocolo SSL

Certificado de seguridad También llamado SSL (capa de conexión segura) También tiene la capacidad de evitar que el sitio web que intenta visitar sea redirigido a otro sitio web malicioso que comprometa sus datos y su privacidad.

Por lo tanto, el servidor mostrará una notificación».La conexión no es privada‘Y se refiere a la terminología de la red a la que está conectado, su navegador, el sistema que está utilizando, el dispositivo u otro elemento relacionado con la forma en que se conecta a este sitio. No es seguro Por tanto, conectarse a este sitio web en estas condiciones puede resultar peligroso.

Esto sucede muy a menudo si la red a la que te estás conectando está configurada como «pública» porque este modo de red usa solo protocolos. Conocido como Protocolo de Transferencia de Hipertexto o «HTTP» Este tipo de red no incluye la capa de seguridad que normalmente se utiliza hoy en día para la transmisión de datos, por lo que el protocolo es el siguiente:HTTPS«Existencia»Si seguro“La expresión que este protocolo incluye una capa de seguridad de transporte de datos. Por lo tanto, se recomienda. Cambiar el tipo de red de pública a privada..

cifrado

El protocolo Secure Socket Layer (SSL) también incluye una capa de cifrado. Garantiza un mayor nivel de seguridad.Esto hará que la conexión entre el cliente al que intenta conectarse y el servidor que aloja la web sea más segura.Actualmente, los usuarios están enviando datos personales importantes como: Nombre de usuario y contraseña bancaria, contraseña de correo electrónico, número de tarjeta de crédito, información personal o confidencial Una cantidad infinita de datos que requiere un protocolo de seguridad mientras se transmite de un punto a otro.

Esto es para evitar que esta información se lea o interprete como información real si el protocolo falla y estos datos caen en manos equivocadas. Gracias al cifrado que lo protege..

El protocolo de encriptación o SSL obtiene la información que el usuario envía y Depende del método de cifrado utilizado por el servicio webPuede agregar cifrado simétrico, cifrado de una clave o utilizar cifrado asimétrico. Contiene dos llaves y se puede añadir. Conocido como una función de huella digital o hashEste procedimiento de cifrado es uno de los pasos más seguros hasta la fecha.

Todo esto con el mismo protocolo. Asegúrese de que la información enviada sea 100% idéntica Con la información que recibió.

¿Qué sucede con mi dispositivo si recibo el mensaje de error «La conexión no es privada»?

Lo que sucede cuando ve este error en su pantalla es el navegador que está utilizando Identificó un alto nivel de ansiedad en el sitio web al que intenta accederUno de los protocolos anteriores (SSL https) El sitio falla, el sitio ha sido manipulado desde una ubicación desconocida o se está conectando desde una red configurada públicamente.

Por lo tanto, si continúa visitando este sitio, su navegador le advertirá sobre los datos que ingresa desde el formulario. No protegido por protocolo de seguridadPor lo tanto, estos datos pueden caer en manos de personas no deseadas que tienen el poder de manipular nuestra información personal a su antojo.

¿Cómo aparece este error en diferentes navegadores?

El mismo problema, pero este mensaje puede variar según el navegador y el sistema operativo que esté utilizando para acceder al sitio web. Es importante saber cómo encontrar este error, ya que implica riesgos. Aprende a identificarlos en los diferentes navegadores para acceder a sitios web de estas características.

cromo

Si intenta acceder a un sitio web no seguro a través de este navegador, Aparece un triángulo rojo con un signo de exclamación en la ventana de navegación esto nos advierteLa conexión no es privada‘, y un mensaje que explica que los piratas informáticos pueden usar este sitio web para robar información personal, como mensajes, contraseñas, detalles de tarjetas de crédito y más.

Al final de este mensaje El código de error también se muestra En un formato similar a este «RED :: ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID‘, este mensaje puede ser diferente, pero el análisis revela que hay un error en el nombre de uno de los certificados de seguridad.

Firefox

Los usuarios frecuentes de este navegador pueden ver un error de que la conexión no es privada cuando intentan acceder a un sitio web que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad. Lo que ve es una página con un icono de candado rojo. Hay una «X» encima y verá un mensaje similar al siguiente:La conexión no es privada«»

También se muestra un mensaje de advertencia. Un hacker puede estar tratando de robar su información personal Contraseñas, mensajes, información de tarjetas de crédito, etc. compartidos a través de este sitio web. En el caso de Mozilla, «volveré por seguridad«, Presionarlo te redirigirá automáticamente a la página original.

Sin embargo, si va más abajo, verá un mensaje de advertencia más detallado que indica que su navegador está bloqueando el acceso a este sitio web. Porque las condiciones de seguridad del sitio web no estimulan la confianza Suficiente para que nosotros como usuarios intercambiemos información personal al respecto, aquí hay un giro muy interesante. Después de todo, los navegadores ofrecen la posibilidad de acceder a esta página peligrosa y asumir los riesgos asociados con ella.

Borde de Microsoft

El navegador actualizado de Microsoft también ha ajustado los mensajes de error de seguridad. En este caso, verá una pantalla de modo oscuro con un triángulo rojo y un mensaje típico.La conexión no es privada«, Como antes, también verá una advertencia similar a la siguiente: El sitio web que intenta visitar tiene características de alto riesgo Por la información personal que compartes con ella. El siguiente es un código de error de la forma: «RED :: ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID«Indica que el nombre del certificado de seguridad no es válido.

A continuación hay un botón para ocultar opciones avanzadas, un botón para actualizar su sitio y una descripción general de cómo funciona este tipo de problema y explica por qué su navegador bloqueó el acceso. La información de inicio de sesión enviada desde este sitio web es incorrecta o inexacta Por su seguridad, no podrá acceder a este sitio web. Además, este tipo de errores generalmente los corrige rápidamente el administrador del sitio web, por lo que es una buena idea esperar unas horas antes de volver a visitarlo.

Safari

En este navegador, «La conexión no es privada«Cuando trato de acceder a una página con un protocolo de seguridad inadecuado, aparece una ventana como la siguiente donde comienza la barra de direcciones:»La conexión a este sitio web no es completamente seguraA continuación se explica brevemente el problema. Se ha informado a este sitio web que puede haber modificado la imagen para engañarnos para que extraigamos nuestra información personal.

¿Cómo puedo solucionar este error en mi dispositivo?

hablé antes Este error puede ser causado por muchos factores. También puede no estar necesariamente relacionado con el hecho de que el sitio web que intenta visitar es un sitio malicioso. En muchos casos, este error es fácil de corregir.

sí Como usuarios, podemos probar lo que tengamos en nuestras manos Para garantizar que todo el hardware y software utilizado en este sitio cumpla con el protocolo de seguridad web.

Para PC con Windows

Si está intentando conectarse desde una computadora con Windows y ve este error en la página a la que intenta acceder, Puedes intentar lo siguiente:

Borre el historial de su navegador, las cookies y el cachéPuede encontrar problemas con el certificado de seguridad El caché del navegador está lleno y pueden ocurrir conflictosPor lo tanto, es una buena idea realizar una limpieza para que pueda ver el certificado real de su sitio en su navegador.

Consultar fecha y hora del sistemaUno de los requisitos para un certificado de seguridad es que el sistema tenga una fecha y una hora que coincidan con la ubicación geográfica de la zona horaria y la dirección IP del sistema operativo. Si este problema es inconsistente, es muy probable que el acceso a la página se bloquee debido a inconsistencias en los datos que el sistema entrega a la página a la que intenta acceder. Establecer la fecha y la hora del sistema, Por favor, intente visitar la página de nuevo..

Actualiza tu navegadorDichos conflictos pueden ocurrir con versiones anteriores de su navegador, ya que los certificados de seguridad se renuevan constantemente y los navegadores pueden no ser compatibles con los protocolos requeridos para acceder al sitio web.

Accede al sitio en modo anónimoEste truco suele funcionar muy bien porque el modo anónimo no registra la página y el nivel de seguridad es bajo, Debe tener cuidado de no ingresar su información personal. O información confidencial sobre el sitio web que está visitando. Esto se debe a que los sitios web pueden redirigir información para manipularla.

En teléfonos Android

Si navegas desde tu teléfono Android, también podemos darte Algunas recomendaciones para saltarse este molesto aviso Muchas veces esto tiene que ver con la mala configuración de nuestros teléfonos móviles.

Lo primero que puede intentar es borrar el caché de su teléfono. Esto borrará los datos antiguos de los sitios web visitados anteriormente. Esto minimiza la posibilidad de conflictos de certificados SSL...

También se recomienda eliminar los datos de navegación del navegador utilizado en el teléfono móvil. Para ello, acceda a la configuración avanzada del navegador que esté utilizando en su teléfono móvil y[プライバシー]Después de encontrar la sección[閲覧データの消去]Necesitas averiguarlo.Si eso no funciona, lo recomiendo. Restablezca su navegador a la configuración de fábrica..

También Es importante asegurarse de que la fecha y la hora en el sistema de su teléfono móvil sean correctas Además, si la red WiFi a la que te estás conectando es «privada» y seguir estas recomendaciones no resuelve el problema, espera unas horas y vuelve a intentar acceder al sitio web al que intentas acceder. eso.

¿Cómo puedo evitar que aparezca el error en el navegador?

Recomendaciones para evitar este molesto error, que muchas veces impide el acceso a la página que necesitas consultar son muy simples Y déjalos a continuación:

Compruebe si ha instalado La versión más nueva Tu navegador.

Tu navegador. ajustar Fecha y hora de la computadora Corresponde a la zona horaria seleccionada.

Corresponde a la zona horaria seleccionada. seguramente Instale un buen programa antivirus en su sistema..

limpio caché e historial Su navegador es frecuente.

Incluso si acepta estas predicciones, el sitio web que intenta visitar seguirá mostrando errores».La conexión no es privada«Luego, espere unas horas y vuelva a intentarlo. De hecho, el soporte técnico del sitio ya ha detectado el error y está tratando de resolver el problema.