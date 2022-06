Garena Free Fire es un juego multijugador. Es muy popular en estos días. Se puede acceder en juegos grupales. Muchos dispositivos y consolas.. Puedes disfrutar el juego en tu PC, PlayStation o la versión de Android proporcionada por Garena. Y es esta demanda muy alta la que tiende a ser menos que perfecta cuando se trata de fallas y errores.

Esta vez jugaré al bicho En la versión móvil.. Este problema ha sido común durante el año pasado y aún puede ocurrir hoy en día a medida que el juego maneja el tiempo. A Mensaje de error Esto indica que la fecha y la hora del dispositivo son incorrectas, pero no correctas. Ofrecemos varias soluciones a este problema.

Cómo solucionar el error «Comprueba la fecha y la hora incorrectas en tu dispositivo» en Free Fire

Mira este video en youtube

Solución del primer error de Free Fire: reiniciar wifi o datos móviles

Una solución para probar es si recibe un mensaje de error. Desactivar Wi-Fi o datos.. Luego vuelve a abrir el juego. Este mensaje no es un error de tiempo, sino un «error de lectura» lógicamente.

No cierres el mensaje. Vuelva a encender los datos o WiFi. Siguiente,[OK]Presione el botón para cerrar el mensaje «Error de carga». La conexión ha sido restaurada y el juego comenzará. Este es un pequeño truco para engañar al sistema.

No siempre funciona la primera vez, por lo que debe funcionar de vez en cuando. Intente ejecutar el proceso tres o más veces. Pero no muchos tienen la suerte de que siempre les funcione. Entonces, si bien este pequeño truco funciona la mayor parte del tiempo, también debe probar otros métodos.

Segunda solución de error de Free Fire: deshabilitar el reloj o la red automática

Otra solución es configurar la opción de hora y desactivar la opción automática.[日付と時刻]Vaya a la configuración del teléfono en la sección. Deshabilite la opción Fecha y hora automáticas.Esto se debe a que la hora la proporciona el servidor en línea y el juego puede tener problemas para leerla. La razón principal es que pasar tiempo sin Internet o datos puede salirse de control con el tiempo automático.

Si es así, Encuentre la hora correcta e ingrésela manualmente.. Cuando haya terminado, el juego debería abrirse y ejecutarse normalmente.

Quizás el fallo no esté directamente en el tiempo, sino en la conexión. La siguiente solución requiere que ingrese la red móvil en la configuración del teléfono.Por favor seleccione una opción de «Modo de red privada» Si seleccionó la opción Automático, cambie a una de las otras redes que se enumeran a continuación.

Este método es extraño, pero ha demostrado funcionar para algunos jugadores. Así que no hay nada de malo en intentarlo. Por el contrario, si eso no soluciona nada, vuelve a conectarte a lo que tenías antes y

Tercera solución: borrar datos en caché

Algunos jugadores resolverán el error descargando la VPN. Este es un sistema que puede cambiar los datos locales y las áreas que se supone deben pasar por alto el servidor, incluida la zona horaria.

Sin embargo, Esto no es recomendable en absoluto. No es solo porque la detección de VPN facilita que los moderadores lo saquen del juego.Si no, esto puede ralentizar el juego. El uso de LAG dificulta el juego.

Si esto no funciona, es muy probable que el juego Guarde algunos datos incorrectos. Por lo tanto, debe borrar el caché.

Para borrar el caché específico del juego[設定とアプリケーション]Ir al panel. Escribe «Free Fire» una vez en la pestaña. Luego presione la opción Borrar caché. No presione la opción para eliminar los datos. Solo aquellos que limpian el caché que elimina los datos basura. Entre estos datos, se eliminan los datos erróneos que pueden hacer que la aplicación no lea la hora.

Una vez que se borre el caché, intente unirse al juego nuevamente.Puedo tocarte en el último intento Reinstalar la aplicación Cuando nada sale mal.