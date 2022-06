Cómo solucionar el bloqueo o error err_connection_aborted al navegar en Google Chrome

Error cromo ‘err_conexión_abortada‘Es una de las cosas más molestas para los usuarios de este navegador de Google. Hay varias razones para su aparición, y también hay una forma de solucionarlo mientras usa Internet para que no vuelva a aparecer.

Este no es el único error común en este navegador, ya que pueden ocurrir errores. 0xc0000005 En una computadora con Windows.Todavía estos errores Soluble Realice diferentes cosas y acciones dentro de casi la misma configuración del navegador.

Aprende a corregir errores de Chrome en tu reloj err_conexión_abortada Y sé la causa y la razón.

Causas y soluciones para los errores de Google Chrome err_connection_aborted

Chrome también tiene un error no quiero abrir Cuando el usuario ejecuta un comando.Este artículo se centrará en el error. err_conexión_abortada Todo el camino para arreglarlo si es necesario.

La primera razón por la que Google Chrome arroja este error puede ser la siguiente: Problemas de compatibilidad lado. Esto entra en conflicto con un protocolo de conexión llamado SSLv3, que también está relacionado con la seguridad.

Para esta incompatibilidad, una posible solución es deshabilitar este protocolo en la configuración interna de su navegador.Puedes probar si realmente es Usar modo secreto Si el problema persiste, deshabilite el protocolo SSLv3.

Debe hacer clic derecho en el icono de acceso directo de Google Chrome en su escritorio.Seleccione una propiedad y finalmente ubíquela en su destino –Ssl-versión-min = tls1 Esto es para deshabilitar el protocolo y abrir la página especificada.

Si eso no funciona, el problema es cortafuegosEl dispositivo o antivirus l está bloqueando la conexión. Por lo tanto, debe deshabilitar manualmente ambos, incluido el programa de seguridad de Windows Windows Defender.

Ingresar antivirus apagar completamente O simplemente elimine el escudo de navegación web que tiene. Para los firewalls, debe ingresar a la configuración del sistema, ingresar al firewall y ver las aplicaciones permitidas.

Si Google Chrome no está seleccionado, continúe eligiendo que se desbloquee el firewall Candado de seguridad Defecto. Puede deshabilitar todo el firewall, pero es un poco peligroso si la seguridad de su computadora está comprometida.

Si esto tampoco funciona, la razón detrás del bloqueo puede ser otra razón importante para discutir más adelante.

Otras causas y soluciones para los errores de Google Chrome err_connection_aborted

Otra posible causa de este error es un problema externo en el que la página misma está en conflicto.puede ser la causa Cambié la dirección web O porque el servicio se detiene temporalmente.

Por esta razón especial no puedo hacer nada En ese sentido, porque es específico del sitio.Sin embargo, si no, hay otras opciones. Intenta arreglarlo ¿Y qué podemos probar?

El primero Reiniciar Revertir todas las configuraciones predeterminadas en Google Chrome. Esto eliminará cualquier configuración creada y todos los datos de navegación guardados.

Para ello, es necesario abrir una ventana y entrar en el menú de las tres tiras en la parte superior derecha. Siguiente,[設定]Elegir. Configuración avanzadaen la ultima parte[元の構成のデフォルトに戻す]Elegir.

Después de completar este proceso, Chrome volverá al estado en el que se encontraba cuando lo instaló en su computadora. Si eso no funciona, Desinstalar y reinstalar Chrome Desde el principio.

Esta opción es similar a la opción anterior, pero con un regalo Nivel más profundo En el sistema de archivos guardados. Para restablecer los programas de manera más completa y completa, se eliminarán y reinstalarán.

Si aún no funciona, está completamente afiliado a una página que no puede escribir.Un consejo es no insistir demasiado en las entradas. A menos que sea muy urgente.Porque las cosas importantes están compuestas.