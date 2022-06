¿Cómo solicito un reembolso en Google Play? –Productos y servicios

Las compras en línea no siempre salen como se espera. Y lo mismo ocurre con la tienda virtual de Google Play. En esta tienda, puede obtener varios artículos, así como aplicaciones. Puede solicitar un reembolso si hay un problema con la aplicación que compró o si incurre en cargos inapropiados.Te animo a leer este artículo para aprender cómo Solo solicita un reembolsoY la fecha límite para solicitar un reembolso legítimo en Google Play.

¿Cuál es la forma más fácil de solicitar un reembolso en Google Play?

Una tienda virtual de aplicaciones de Google Play, ampliamente conocida como Play Store. Una tienda que ofrece las mejores aplicaciones para tu dispositivo. Por supuesto, si tiene un dispositivo compatible con Android, puede usar esta aplicación.en tu google play No puedes simplemente obtener la aplicación Pero la música, los libros, los videojuegos y las películas están todos en un solo lugar.

Puedes cancelar fácilmente tu compra en Google Play..Sin embargo, como sucede a veces en las tiendas virtuales, has comprado pero no has recibido el paquete, o alguien ha manipulado tu dispositivo. Ordenado sin el debido permisoEn tales casos, recomendamos solicitar un reembolso. Aquí se explica cómo solicitar un reembolso en Google Play:

Desde el sitio web o la aplicación de Google Play

Si alguien realiza un pedido sin su consentimiento y se carga su tarjeta, puede solicitar un reembolso.Puedes hacer esto también Desde la aplicación Google Play Desde el sitio web oficial. Asegúrese de que su solicitud se procese correctamente y de que necesita recibir una respuesta oportuna.

Accede al sitio web oficial de Google Play desde tu computadora. Una vez dentro, haz clic en tu historial de pedidos y selecciona el que quieras devolver. Si lo encuentras,[払い戻しをリクエスト]Hacer clic. Luego seleccione una de las opciones presentadas que se aplique a su problema.

Complete el formulario para indicar que su solicitud debe ser reembolsada.próximo Se muestra un mensaje del sistema Cómo recibieron su solicitud, y en 15 minutos o más recibirá una notificación de reembolso por correo electrónico.

Desde tu dispositivo móvil, tienes que Mantén tu aplicación Google Play actualizada úsaloVaya al sitio web de Google Play en su navegador y haga clic en el menú de 3 líneas[アカウント]Seleccione para encontrar el pedido en su historial de compras [払い戻しをリクエスト]Hacer clic Ha completado. Si no recibe el correo electrónico de notificación dentro de los 15 minutos, deberá esperar un tiempo. Puede tomar hasta 4 días determinar el estado de su reembolso.

Comunicación directa con los desarrolladores.

Lo que quizás no sepas es que no todas las aplicaciones disponibles en Google Play para dispositivos Android pertenecen a Google. Algunos son propiedad de desarrolladores externos y son directamente responsables de ejecutar y mantener la aplicación.Por lo tanto, en el momento de la comprae es una aplicación para estos desarrolladoresEs natural comunicarse directamente con el desarrollador.

Lo encontrarás Información sobre desarrolladores Google Play[詳細]Al abrir la aplicación en la sección,[追加情報]Puede hacer clic para ver los datos de contacto. Por otro lado, al contactar al desarrollador, debe proporcionar específicamente detalles útiles que expliquen el problema, como: B. Qué esperar de usted como desarrollador de la aplicación en cuestión, los problemas que plantea y las aplicaciones para resolverlo. Su satisfacción y tranquilidad.

Dado que está relacionado con los reembolsos, es necesario indicar claramente que desea un reembolso. Lo más importante es mantener un tono tranquilo y cordial para que las cosas fluyan y respondan de manera efectiva a los reembolsos.

¿Cuándo es la fecha límite para solicitar un reembolso?

Es muy frustrante que a la tarjeta le hayan cargado compras que no se hicieron, o que las compras hechas porque no funcionaba la aplicación fueran un problema. En cualquier caso, deberás pedir que te devuelvan el dinero, y por supuesto. Sin embargo, este procedimiento requiere que seas muy paciente.

Esto se debe a que debe tener en cuenta que puede solicitar un reembolso por una compra fraudulenta o que la aplicación que compró no funciona y la empresa no puede reembolsarla de inmediato. Hay pautas con respecto a los plazos para solicitar reembolsos.

Hasta 48 horas

La política de reembolso establecida por Google Play incluye el plazo especificado para su solicitud.Tienes que esperar 48 horas tiempo de espera Desde el momento de la compraDespués de eso, puede solicitar un reembolso, especialmente para compras de películas, libros y música.

Si compró la aplicación a través de la aplicación Google Play, no deberían haber pasado 48 horas, pero puede solicitar un reembolso dentro de este período.Le recomendamos que preste atención a su política de reembolso. Sitio web de Google Play.

¿Qué pasa si no recibo un reembolso de Google Play?

Si solicita un reembolso de Google Play pero aún no lo ha recibido. En primer lugar, debe tener en cuenta que los reembolsos aparecerán en su cuenta de Google Play dentro de 1 día hábil, pero en la mayoría de los casos puede demorar 3 días hábiles. Sin embargo, las reglas de reembolso difieren según los detalles de la compra.

Si comparte su cuenta o información de pago con un tercero, viola las reglas o su cuenta no está protegida, es más probable que use Google Play. Sin reembolsos.. Consulte el sitio web oficial de Google Play para obtener detalles para que podamos proporcionar la información correcta.También te sugerimos Habilitar la autenticación de compra de Google Play..