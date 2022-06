¿Cómo silenciar un grupo y continuar en Instagram?

Con la llegada de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería directa, nuestra comunicación se ha vuelto mucho más rápida. Y desde Instagram, puedes averiguar qué están haciendo tus amigos directamente desde el chat. Mensaje de voz O del llamado grupo.Pero si quieres tomarte un descanso, aquí te lo mostraré. ¿Cómo silenciar un grupo de Instagram sin salir?..

Recibir notificaciones en momentos específicos puede resultar abrumador para nosotros, especialmente si pertenecemos a un grupo de muchos miembros. Por lo tanto, es muy útil saber esto. Cómo silenciar sin salir del grupo.. Sin embargo, esto también puede causar algunos problemas. Esto se explica a continuación.

¿Cuál es el problema de eliminar las notificaciones de los grupos de Instagram?

Silenciar las notificaciones de los grupos a los que perteneces en Instagram Le permite realizar otra tarea ocupada. Por lo tanto, puede prestar 100% de atención, pero puede causar otros problemas e inconvenientes. También debe recordarlos antes de usar el método de silenciar notificaciones.

No encuentro la información que me interesa

Al silenciar o eliminar las notificaciones de Instagram, no recibirá mensajes importantes generados por su grupo. En este caso, deja de recibir mensajes y te pierdes toda la información nueva que se produce mientras la notificación está silenciada.

Sin embargo, lo bueno de hacer esta simple operación es que se deshace por completo. Por lo tanto, está bien volver a habilitar las notificaciones para ese grupo.

Puede ser eliminado del grupo por inactividad

Pero la falta de nuevos mensajes generados por el grupo no es el único problema que puedes tener.También hay una oportunidad Excluido de este grupoEsto debe tenerse en cuenta, especialmente si no es un administrador y ha estado inactivo dentro del grupo durante largos períodos de tiempo, ya que se pueden tomar decisiones para prohibir la participación en el grupo.

¿Cómo puedo evitar las notificaciones de los grupos de Instagram?

Si ya ha evaluado cualquier problema que pueda ocurrir, Silenciar notificaciones de grupo Todavía quieres hacerlo. Hay algunas maneras muy fáciles de hacer esto, y lo mejor de todo es que puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil. Todos los pasos descritos aquí se realizan desde la aplicación de Instagram.

dentro del grupo

La primera forma que te enseñamos es ir directamente al grupo que quieres silenciar.seguramente Inicia sesión en Instagram desde tu dispositivoUna vez dentro, muévete a la esquina superior derecha y selecciona el icono de mensaje. El siguiente paso es buscar y seleccionar el grupo para silenciar la notificación.

Al seleccionar este grupo, debe mantener presionado hasta que aparezca el menú desplegable. Verá las siguientes opciones: Eliminar, Silenciar mensaje, Silenciar chat de video. En este ejemplo, haga clic en la opción Silenciar mensaje.Esta acción generará un mensaje. Dice que el grupo ha sido silenciado..

Seleccionar chat de grupo

Este método es un poco más sencillo, Por favor ingrese Instagram Vaya directamente a la esquina superior derecha y toque el icono directamente.ahora tienes que Encuentra el grupo que quieres silenciar Seleccione el nombre que se muestra en la parte superior de la pantalla. O, si es necesario, toque el círculo junto al icono de la videocámara.

Esta acción le brinda varias opciones en su pantalla, como Silenciar mensaje, Silenciar chat de video y Silenciar mención. Una vez que selecciones la opción que deseas, no recibirás notificaciones de este grupo en Instagram.

Desde la configuración del móvil

De esta forma, ve a la aplicación móvil de Instagram, ingresa a tu perfil y presiona los tres íconos de líneas horizontales que hay allí. Esto abrirá un menú con «Configuración» seleccionado.El siguiente paso es seleccionar la sección de notificaciones y seleccionar desde allí Luego seleccione la sección Mensaje Directo...

En esta nueva ventana, debe desplazarse hacia abajo hasta encontrar la opción Solicitud de grupo. Para terminar[無効にする]Todo lo que tiene que hacer es hacer clic en una opción y habrá terminado de configurar su teléfono.

¿Cómo puedo saber si ya eliminé una notificación de mi grupo?

cuando Activar o desactivar las notificaciones en Instagram, existen varias formas en las que la app puede reconocer o identificar este hecho.Y por supuesto que no es una excepción Si desactivas las notificaciones de grupo.. A continuación, le mostramos cómo verificar si ha eliminado una notificación de un grupo en particular.

Revisa el ícono de la campana

Cuando silencias las notificaciones de los contactos o grupos de Instagram, verás una campana con una X en la esquina derecha de tu perfil. Para saber si estas notificaciones han sido deshabilitadas para un grupo en particular. Solo ve al grupo y verás el ícono de la campana con una X. Notificarle efectivamente que la notificación ha sido silenciada..

Pídele a alguien que publique en el grupo

Uno de los problemas con Instagram al silenciar las notificaciones es con contactos o grupos. Significa que no puedes ver los lanzamientos que crearon. Por lo tanto, una de las formas más seguras de determinar si ha silenciado a un grupo es pedirle a uno de los miembros de ese grupo que cree una publicación.

Como puede ver, está en la bandeja de entrada de este grupo, pero no he recibido ninguna notificación sobre esta situación.Pero no tienes dudas sobre las acciones que tomaste Silenciar notificaciones para este grupo Estará satisfecho.

¿Por qué sigo recibiendo notificaciones del grupo de Instagram que configuré?

Haciendo los ajustes permitidos Silenciar o eliminar notificaciones de grupo Desde Instagram Es posible que aún reciba la notificación que acaba de eliminar debido a un problema con la aplicación. Esto puede deberse a dos factores. En primer lugar, no ha silenciado el mensaje o solo ha silenciado el mensaje de chat de video.

El segundo factor es que hay un problema con la aplicación de Instagram y es posible que no esté permitido. Silenciar notificaciones individuales o grupales.. Por ello, es recomendable resetear la aplicación, pero antes guarda todos tus datos, fotos, vídeos, chats, etc. A continuación, desinstale y vuelva a instalar la aplicación.