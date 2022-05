¿Cómo silenciar a otros usuarios en Twitter? -Establecer privacidad

El problema que han experimentado muchos usuarios de diferentes redes sociales es que las cuentas o personas a las que siguen en esta red social Sube mucho contenido en un día, También cambiaron el contenido anterior que ya no es el mismo. A menudo, el contenido se vuelve frustrante, molesto e incluso ofensivo.

Puede pensar que la mejor manera de solucionar esto es dejar de seguir o dejar de seguir a este usuario, pero lo más importante es que muchos usuarios no quieren dejar de seguir una cuenta específica, quieren dejar de seguir esa cuenta cuando usted la deja de seguir. quieres ocultar o mostrar tus publicaciones, sus inicios. En Twitter, puede «silenciar» al usuario. Esta opción le permite ocultar las publicaciones del usuario para que no se muestren en la página de inicio de Twitter.

Lo más importante que debes saber sobre este procedimiento de silenciamiento de cuentas es que la cuenta silenciada no deja de seguirte, al igual que te sigue una cuenta silenciada. Los usuarios no son conscientes de esto y no dejarán de seguir tu cuenta. Por otro lado, las cuentas silenciadas pueden continuar. Enviar un mensaje directoNo hay tal límite.

Pero para las cuentas que callan, No volverás a recibir una notificación Automáticamente desde esta cuenta. Esto significa que si su cuenta publica un tweet, no se mostrará y no recibirá ninguna notificación personal en su cuenta.

Desde la cuenta silenciada que estás siguiendo

La cuenta que está siguiendo tiene problemas que considerar y desea silenciar la cuenta. El primer aspecto a considerar son los tweets de cuentas silenciadas. Esto se refiere a los tweets cargados desde su cuenta después de que los haya activado y se eliminarán permanentemente de su hogar.

Sin embargo, si presiona o hace clic en una conversación con una cuenta silenciada, la respuesta será de ese usuario o cuenta. Mostrado en su totalidad.. El cambio básico aquí es que no verá el contenido de las cuentas silenciadas en el lanzamiento.

Si se deja de seguir la cuenta silenciada

Si silencia una cuenta que deja de seguir, las publicaciones de esa cuenta se silenciarán Mucho más escondido que de costumbre.. Si tu cuenta no está siendo rastreada, es porque no quieres saber. O tener información sobre su cuenta Publicaciones o tweets que dicen que no sigues, en cuyo caso tu cuenta está abierta.

Lo primero que debe considerar acerca de silenciar cuentas no seguidas en Twitter es que, a diferencia de las cuentas que sigue, las respuestas y las menciones no aparecen en la pestaña Notificaciones. ¿Quieres seguir tu cuenta? Por lo general, la plataforma de Twitter Entiende que no quieres saber ninguna información sobre esta cuenta..

Por otro lado, si hace clic o toca una conversación con una cuenta silenciada que no está siguiendo, no verá las respuestas de la cuenta silenciada.

De manera similar, si una cuenta no seguida tuiteó un comentario de una cuenta no seguida y fue silenciada, el tweet desaparecerá por completo del feed y aparecerá el mensaje «Este tweet no está disponible».

Para seguir los pasos para silenciar tu cuenta en Twitter, debes seguir unos sencillos pasos. Todo depende del tipo de dispositivo que esté utilizando para ejecutar el proceso, pero también recuerde que los procesos son muy similares.

desde mi escritorio

Al utilizar Twitter a través del portal web, los primeros pasos a seguir son: Inicie la sección CuentasCuando llegas allí tienes que mirar La cuenta que desea silenciarPuedes buscar en casa o directamente con la búsqueda inteligente. Ve al perfil de la cuenta que quieres silenciar.

En la cuenta anterior, aparecen tres puntos horizontales debajo de la foto de portada de la cuenta en la parte superior de la pantalla. Haga clic en estos puntos para ver una lista de opciones. Estas opciones incluyen lo siguiente: “Mute @lacuentaqueeleccionaste‘ se eliminará inmediatamente de los feeds, publicaciones y tweets de esa cuenta.

Acerca de la aplicación

Actualmente en uso aplicación de teléfono móvil, El procedimiento es el mismo que para una página web. Lo primero que debe hacer es abrir la aplicación de Twitter y luego usar su página de inicio o la barra de búsqueda inteligente para encontrar la cuenta que desea silenciar.

Después de navegar al perfil de su cuenta, debe hacer clic en los tres puntos en . Esquina superior derecha de la pantalla, verá una lista de opciones allí. Entre las opciones de esta lista se encuentran[ミュート]Tienes la opción de presionar y silenciar inmediatamente cualquier nueva publicación o tweet publicado por esta cuenta.

Si está utilizando cualquier aplicación de teléfono móvil, esto es lo que debe hacer primero Haga clic en el icono de perfil Aparecerá el menú que aparece en la esquina superior derecha. entre ellos[設定とプライバシー]Hay una opción, ingrésala allí,[プライバシーとセキュリティ]Haz clic en la pestaña. Allí verás una opción «Silenciar y Bloquear», haz clic en ella y selecciona la opción «Silenciar Cuenta».

Al usar la web, debe hacer clic en tres puntos en el menú principal y luego hacer clic. Configuración y Privacidad, Vaya a la sección “Privacidad y seguridad”. Siguiente,[ミュートしてブロック]Haga clic y finalmente[ミュートされたアカウント]Hacer clic.