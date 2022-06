¿Cómo sé si está bloqueado en Instagram? ¿Cómo puedo encontrarlo?

Algunas personas usan el método Ocultar historias de Instagram de alguienAprende hoy ya que otros te bloquearán directamente ¿Cómo puedo saber si está bloqueado en Instagram? Hay una respuesta a esa pregunta. Lea atentamente la siguiente información para ver si alguien lo está bloqueando en las redes sociales de Instagram.

Comprueba si está bloqueado en Instagram

Cuanto más se pueda Encuentra personas a las que dejas de seguir en Instagram, también puedes saber si estás bloqueado, de todos modos, hay muchas formas de saberlo. No es exagerado decir que el sistema nunca te notifica cuando está bloqueado.Realmente Bloquear a alguien en Instagram, no conozco a esta persona..

Lo anterior significa que la única manera de ver si está bloqueado en Instagram es confiar en un truco específico que pueda detectarlo. A continuación se muestran algunos buenos indicadores de si está bloqueado en Instagram. En cualquier caso, lo siguiente puede no ser 100% seguro, así que ten en cuenta que todo lo descrito aquí comienza con una deducción.

La publicación de esta persona no se mostrará.

Esto es lo primero que pasa cuando alguien te bloquea La publicación de esta persona no se mostrará... Si de repente no ve las actualizaciones de esta persona y no ve nada cuando visita su perfil de Instagram, es posible que esté bloqueado.

Si tu cuenta es pública, puedes: Cierra la sesión y echa un vistazo a la publicación. Si ve estos en su cuenta, puede ser prohibido. Si su cuenta es privada, debe usar una cuenta que ya sigue al usuario para asegurarse de que tiene un problema.

Misterioso «Dejas de seguir a esta persona»

Una de las formas más fáciles de determinar si estás bloqueado es si de repente dejas de seguir a la persona. En otras palabras, Parece que no sigues a esa persona. Te bloquearé incluso si ya la estás siguiendo.

Entonces, si de repente notas que no estás viendo publicaciones de personas sospechosas de estar bloqueadas, esta puede ser la razón. O sea, ve al perfil de esa persona y la opción es «resultadoPuede que estés bloqueado.

[次へ]Haga clic para mostrar el error

Además de lo anterior, hay otra forma de verificar si una persona bloqueada está bloqueada si sabe que está dejando de seguir a la persona bloqueada. Intenta presionar el botón.resultado‘Te has bloqueado en el perfil de la persona que sospechas.

[次へ]Si te da error al pulsar, es decir, si sigue apareciendo cada vez, es casi seguro que esté bloqueado. Sin duda, esta es una de las formas más sencillas de saber si alguien te ha bloqueado.

¿Por qué está bloqueado en Instagram?

Por lo general, debe conocer estas prohibiciones, ya sea que estén o no prohibidas. Causado por un error o falla Lo que hicimos La opción de bloqueo está dentro de la plataforma para liberarnos de las personas que nos podrían molestar.

De hecho, si se interpone en el camino de alguien, se bloqueará la mayor parte del tiempo.Con esto en mente, te invitamos Deshazte de esas actitudes negativas.. Sin embargo, si cree que fue bloqueado accidentalmente, puede ayudarlo a asegurarse de que esa persona realmente bloquee el contenido anterior.

Por otro lado, no olvides lo que puedes hacer Dejar de seguir a todos los usuarios en InstagramSi no está satisfecho con las personas que sigue en la plataforma.