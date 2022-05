Cómo salir del objetivo no deshabilitado durante el modo de descarga en la solución Android Ultimate

Si un día estás trabajando en Android Mobile muy tranquilamente y de repente ves este error, probablemente estés emocionado pero increíble. Este error es muy común y tiene solución., Esto no dañará el dispositivo, etc. Siga leyendo y encontrará una manera fácil de resolverlo.

¿Qué es el mensaje «Descargando… No apagar destino»? ¿Qué significa eso?

Antes de comenzar, debemos comprender el significado de este mensaje. Esta notificación aparecerá en su teléfono móvil cuando: El dispositivo entra en «modo de descarga»Este modo se utiliza para instalar un sistema operativo o modificar cierto software.

Si no desea ingresar a este modo y su teléfono ingresa a este modo automáticamente, podría significar que hay un problema con la ROM o el sistema operativo de su dispositivo. Esto puede sonar confuso, pero no se preocupe. La solución a esto no es tan complicada como parece...

¿Cuánto tiempo se congela la pantalla?

Desafortunadamente, esta pantalla tiene que informarle que su teléfono se congelará. Hasta que intentas arreglarlo.. Este error suele aparecer cuando enciendes tu dispositivo y además de mostrar un código en la esquina superior izquierda de la pantalla en lugar del logo del teléfono móvil. El dispositivo no se iniciará por sí solo, pero como mencioné, no se preocupe.

¿Por qué aparece el mensaje de error «Dow loading… don’t turn off target»?

Por lo general, hay tres razones por las que puede ver este error en su dispositivo. Luego preséntelos para ver si alguno de ellos se aplica al caso. Se puede arreglar lo antes posible...

Ha ocurrido un error en la ROMEsto puede deberse a un intento de instalar ROM modificada Alternativamente, puede generarse por un error al actualizar la ROM original del dispositivo. Otra razón común es que tienes los archivos en la ROM original. Modificado o muy dañado.. Puede haber varias razones para esto, pero una y otra vez el daño es causado por un virus.Es por eso que se recomienda esto Tener buenas medidas de antivirus. Solo descarga la aplicación desde tu teléfono tienda oficial de juegos.. La última y más común razón Accidentalmente entré en este modo.. Esto se debe a que puede acceder a él presionando el botón «Encendido + Volumen + Inicio» cuando el dispositivo está apagado. Si este es tu caso de exonerarte, este es el más fácil de solucionar.

Ahora que conoce las posibles razones por las que su teléfono encontró este error, aprendamos a continuación. Cómo puedo resolverlo..

Una solución para salir de este error paso a paso.

Ahora que entiendo mejor qué es este error y qué podría ser, lo repetiré nuevamente al final. no te preocupes La solución puede ser tan rápida y fácil como se mencionó anteriormente. Sí, aprenderá cómo superar este error.

1-Reinicio del móvil.

Lo creas o no, es posible que tengas la suerte de lograrlo. Reinicie el dispositivo para corregir este error.. Mantenga presionado durante 10-15 segundos hasta que el botón de encendido se apague, mantenga presionado durante 1 minuto y luego vuelva a encenderlo para ver si se inicia normalmente. Si no es así, pruebe los siguientes métodos.

2-Haga clic en la tecla de acceso directo para salir del «Modo de descarga».

Hay varios atajos de teclado que salen de este modo, pero estos dependen de la versión de Android instalada en su dispositivo. Te enseño los tres más comunes También recomendamos probar la siguiente secuencia para saber cómo reiniciar su dispositivo hasta que funcione en el móvil.

Encendido + bajar volumen. Botón de inicio + Encendido Botón de inicio + Encendido + Bajar volumen.

Todo lo que tienes que hacer es probar cada uno de ellos presionando cualquier botón entre 10 y 30 segundos mientras tu teléfono está en la pantalla congelada. Hasta que se reinicia y arranca normalmenteTenga en cuenta que debe soltar estas teclas una vez que el teléfono esté encendido.

3-Reinstalar el sistema operativo.

Este es Odín Puedes hacer esto en modo de recuperación. Desde el mismo dispositivo. Si crees que no puedes hacerlo tú mismo Es una buena idea llevar su teléfono a un técnico...