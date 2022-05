El sistema operativo Android tiene algunas características que suelen ser útiles cuando un dispositivo no funciona o intenta acceder al sistema directamente. Operar las funciones internas del dispositivo.Muchas veces nos metemos en el recovery de Android sin saber cómo salir. Este artículo explica qué es una recuperación de Android y cómo salir de ella.

Cómo salir del modo de recuperación en mi teléfono Android – guía paso a paso

Mira este video en YouTube

¿Qué es el modo de recuperación de Android?

Como cualquier otro sistema operativo, ya sea un ordenador o un teléfono móvil, Cómo acceder a la programación directa en tu teléfono móvil En resumen, el BIOS del sistema es básicamente una sección pura del sistema donde puede encontrar opciones y funciones para programar o cambiar las opciones de acceso en su dispositivo Android, lo cual puede ser complicado pero suele ser más fácil de lo que parece.

modo de recuperación Despierta y arranca cuando el sistema Android falla Es decir, si algunos archivos internos del teléfono fallan o si al teléfono le falta un archivo que no funciona correctamente, esta es una medida de advertencia del sistema, o Cambiar a modo seguro Una forma de restablecer su teléfono es eliminar o borrar algunas configuraciones.

Aquí está Se almacena en una partición separada de nuestro sistema de telefonía móvil. Si bien la estructura y la ubicación de los archivos importantes están protegidas de esta manera, el modo de recuperación carece de opciones operativas, búsqueda de opciones de formato, borrado de caché, etc. Restablecer la configuración y los ajustes del sistema a los valores predeterminados de fábrica..

¿Cómo entro y salgo del modo de recuperación?

Al igual que las computadoras, nuestros teléfonos celulares tienen comandos para desbloquear o activar funciones del sistema. Esto puede variar según la marca o el fabricante de su teléfono celular en particular, pero existen estándares para habilitar estas funciones. Suelen tener un botón en nuestro móvil Sin embargo, también se puede acceder desde el mismo software.

Para acceder a la recuperación, reinicie su teléfono y mantenga presionado el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo una vez que esté a punto de arrancar. Samsung Cambie esto para que el sistema reconozca el comando y lo envíe a Recuperación de Android. Una vez dentro, verás una serie de opciones que te dan una buena idea del rango de las siguientes opciones: Limpia el sistema hasta que cambies la modalidad de Android..

Tienes que tener cuidado No presione nada accidentalmente En el modo de recuperación, el toque está deshabilitado, por lo que la única forma de mover y presionar es usar los botones del teléfono que mueven la selección de configuraciones hacia arriba y hacia abajo: el botón de encendido y el botón para bajar el volumen.

Puede restablecer el teléfono de fábrica Si el dispositivo tiene un virus Si está interfiriendo con las funciones principales de nuestro dispositivo Android y no puedes eliminarlo, o si quieres limpiarlo y que parezca que nunca se ha usado, estas son las principales funciones que ofrece el modo recovery como parte de la función. .

No debe comenzar de esta manera deshabilitando o limpiando partes de su teléfono que no reconoce. Puede corromper el sistema operativo y dejarlo muerto Es irreversible, pero es más complicado de lo que parece porque la única solución es cambiar el recovery a través de un ordenador conectado al USB y el sistema madre Android está corrupto.

La forma más fácil de hacer esto Salir del modo de recuperación Si lo dejas unos minutos sin pulsar nada, el teléfono se reiniciará sin iniciar el modo automáticamente, pero puedes encontrar el final con una de las opciones dentro del recovery, como te explicamos antes. Use el botón de volumen para moverse y luego use los botones de encendido para seleccionar Finalizar.

Si su teléfono continúa en modo de recuperación, puede haber un error en el BIOS o un virus que interfiere con su sistema. Le recomendamos que lo lleve a un técnico profesional. De lo contrario, cuando los teléfonos móviles se encuentran con estos errores, se inicia el proceso de recuperación sin saber que podría empeorar la situación.

No puedo salir del modo de recuperación de TWRP: ¿qué debo hacer?

Modo TWRP de recuperación Modo de recuperación personalizado Intenta mejorar la función de recuperación básica de nuestros teléfonos móviles. En cualquier caso, es completamente nuevo y puede causar inconvenientes.

En cualquier caso, si no puedes salir de TWRP Recovery, no te preocupes. El apagado forzado es útil. Simplemente presione el botón de encendido hasta que el teléfono celular se reinicie. Si es desmontable, también puede quitar la batería. Haz todo esto con cuidado, por supuesto. No cambies nada en Recovery TWRP Si no sabes lo que estás haciendo.

¿Es posible salir del modo de recuperación sin usar el botón? –¿Cómo lo haces?

La forma habitual de salir de la recuperación no requiere muchos botones. En realidad, todo lo que necesita Busque la opción «Reiniciar el sistema ahora». Utilice el botón de apagado para activarlo. De todos modos, si no puede hacerlo de esta manera, siempre puede forzar un apagado presionando el botón de encendido por un tiempo.

Sin embargo, si lo anterior no funciona, Es posible que deba quitar la batería O espere a que el dispositivo se descargue.

¿Cómo puedo recuperar mis datos cuando estoy atascado en el modo de recuperación?

Las cosas pueden ser complicadas cuando el teléfono celular permanece en recuperación y no arranca. De hecho, en la mayoría de los casos, no se puede hacer mucho sin las herramientas adecuadas, pero luego Tal vez puedas guardar los datos...

No se ha desarrollado mucho software para este propósito, pero podría decirse que uno de los mejores es Dr. Los telefonos. Por supuesto, descargar drfone pueden Acceder al software de recuperación En estos casos.

¿Cómo usar ReiBoot cuando no puedo salir del modo de recuperación en Android?

A menudo me pregunto si ReiBoot está disponible para Android, pero la respuesta es no. Reiniciar no funciona en Android.. ReiBoot es definitivamente una gran herramienta para solucionar problemas del sistema operativo iOS, pero desafortunadamente no hay una versión para Android.