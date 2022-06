Cómo salir de la pantalla Odin o Modo de descarga en Samsung Galaxy A50, A30, A20, A10

Si eres un usuario Teléfono Samsung Galaxy original Las versiones A10 a A50 pueden estar familiarizadas con los siguientes términos: «Odín» o «Descargar».. Claro, ¿ya te está pasando que sin darte cuenta apretaste un botón de tu teléfono Samsung Galaxy y probablemente te caíste sin saber cómo? En modo descarga.

En la mayoría de los casos, por ejemplo: El teléfono móvil no se maneja correctamente Nos metemos en esta situación en la que Galaxy Phone está completamente atascado en la descarga y no puede encontrar una salida. No te preocupes, hay una solución a esta situación. Aquí te ofrecemos la mejor opción para solucionar este problema fácilmente.

Odin o Descargar ¿Qué es?

Se hace referencia al estado cuando se habla de Odin o Descargas «descargar» Ocultar propietario del teléfono Samsung galaxiaPuede configurar el software o el soporte lógico del sistema operativo según sea necesario.

Con eso en mente, eh Configuración de acceso Su teléfono Samsung Galaxy requiere algunos pasos, por lo que debe tener mucho cuidado de no dañar o cambiar la funcionalidad de su dispositivo.

Samsung Galaxy A50, A30, A20, A10 Odin o Modo Descarga

Entrar en modo Odín

Si tienes un teléfono Galaxy de la versión A10 a la versión A50 y no lo sabes Modo de descargaA continuación se describe cómo introducir los siguientes pasos.

Primero que todo lo que tienes que hacer Apague su teléfono movil.. Cuando el teléfono está completamente apagado, debe presionar los botones «Subir volumen» y «Subir volumen» al mismo tiempo. «Enciende el dispositivo»Hasta que aparezca el logotipo de inicio de Samsung. Cuando vea el logotipo de Samsung, suelte el botón de encendido y mantenga presionado el botón para subir el volumen. Se muestra un menú de estilo de programación en su teléfono móvil. Este módulo en su teléfono inteligente se llama modo de recuperación. En otros modelos Galaxy, además de estos dos botones, debe presionar el botón de inicio o el botón. Si está en modo de recuperación, debe usar las teclas de volumen para navegar por el menú.Tenga en cuenta que el botón de encendido representa esto Por favor ingrese la clave.. Si su teléfono inteligente está en modo de recuperación, debe seleccionar la opción 2 del menú, «Reiniciar para iniciar la carga del oído» y presionar «ENTRAR». Luego presione el botón para bajar el volumen durante unos segundos hasta que la pantalla se apague y vea una pantalla azul como el icono de descarga (flecha hacia abajo).En este momento El dispositivo está en modo de descarga..

Salga de Odin o de la pantalla del modo de descarga

Accidentalmente o en otras circunstancias Cambiado a Odin o modo de descarga Esta información es para ti si no sabes cómo salir de tu smartphone Galaxy y sin dañar tu dispositivo. Aquí hay tres maneras fáciles de resolver esta situación.

comienzo:

Presiona los botones al mismo tiempo «Sube el volumen» y «Enciende el teléfono» Por unos segundos. El dispositivo se apagará inmediatamente.

Por unos segundos. El dispositivo se apagará inmediatamente. Vuelva a encender el teléfono como de costumbre.Completado y el teléfono está Condiciones normales de funcionamiento..

Vale la pena señalar que siguiendo estos sencillos y rápidos pasos, la información previamente almacenada en el dispositivo del teléfono no se perderá.

Nº 2:

eso es todo Espera a que se agote la batería del móvil Ha completado. Es una forma sencilla y fácil, pero no es rápida. La batería puede tardar mucho en descargarse por completo.

Tercero:

quitar la pila, Tienes que esperar unos segundos y luego volver a ponerlo en tu teléfono. Enciende el teléfono y espera a que se encienda. Luego conecta el teléfono a tu computadora. Si ve «Dispositivo de almacenamiento», el problema de Odin está resuelto.

En conclusión, todos podemos atascar accidentalmente nuestro teléfono en él. Estado de la descarga (Descargar), es por eso que la información aquí brindada convierte tu pánico en un aprendizaje, fácil y seguro para tu teléfono Samsung Galaxy.

También hay artículos en este sitio que explican lo que debe hacer. Ingrese al modo de descarga en Samsung.