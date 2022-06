Cómo saber si un teléfono ha sido hackeado y cómo evitarlo

Hackear teléfonos móviles es un problema muy serio y puede ser peligroso y requiere atención inmediata. Pescar También Fraude bancario.. Lo importante es que debe asegurarse de que su teléfono celular se haya visto comprometido antes de que pueda tomar medidas. Por eso estoy preparando un tema llamado «Cómo para ti» hoy. Sé si mi teléfono ha sido pirateado y cómo evitarlo.

¿Qué es exactamente el malware?tipo de virus

Muchas personas suelen confundirse cuando escuchan acerca de esta terminología informática, que se usa ampliamente en la actualidad. y que se yo Se refiere a software o programas maliciosos. Su propósito es infiltrarse y dañar dispositivos como teléfonos móviles, computadoras portátiles y PC. Sin embargo, estas amenazas virtuales suelen clasificarse según el tipo de ataque.

Debido a esto, es posible que te encuentres con diferentes tipos de malware de los que estás seguro de haber oído hablar.como deben ser Adware, troyanos, ransomware, gusanos, spyware.. Sin embargo, la finalidad para la que fueron creadas es colarse en nuestro ordenador para robar información o borrar archivos, y sigue siendo la misma.

Obtenga más información sobre los virus informáticos

Para saber exactamente cómo funciona cada tipo de malware, debe estar familiarizado con él. ¿Con qué propósito se crearon estos virus informáticos?sí. ¿Qué partes de la computadora pueden infectarse y cómo invaden más comúnmente el dispositivo?

No arruines el troyano

Los caballos de Troya son un tipo de malware que intenta entrar y salir del malware. Abandonado accidentalmente en su computadora usando un programa de camuflaje legítimo.. Los caballos de Troya pueden comerciar y generar acciones sin saberlo. Son responsables de abrir brechas de seguridad para permitir que otros virus se infiltren y roben información confidencial, pero no pueden duplicarse.

Más comunes: gusanos informáticos

Los gusanos informáticos son la forma de virus más común que podemos encontrar Replicación de propósito principal en todo el sistema.. Y pueden propagarse a otros dispositivos y hacerlo de diferentes formas. B. Correo electrónico. Son muy similares a los virus, pero no infectan archivos.

Así usan spyware para robarte información

El spyware es un virus o software típico que puede robar información sobre un usuario que está infectado con un dispositivo móvil o una PC. Esta información que recopilamos es Cuentas bancarias, encuestas por internet, etc... Por ello, son muy temidos y es bueno mantener tu ordenador libre de este malware.

Anunciante: Adware

Este es un tipo de virus que no siempre daña su computadora, ya que normalmente lo ve en su computadora. El formato del anuncio, especialmente en el navegador... Por lo general, se instala en secreto cuando está instalando otra aplicación y se muestra incorrectamente como una ventana emergente. Funciona de manera muy similar a una inyección de caballo de Troya, pero el adware no hace daño.

Secuestro ransomware ransomware

Este es un tipo de malware muy peligroso que generalmente secuestra a los usuarios para acceder a archivos y PC.Y la única forma de recuperar estos datos es Método de pago de rescate ¿Qué necesitas hacer con tu tarjeta de crédito o criptomoneda? Hay pocas garantías de que desbloqueará sus datos, pero le recomendamos que no recurra al chantaje.

¿Cómo pueden hackearme?

Lo crea o no, hay muchas formas en que los piratas cibernéticos pueden espiar su actividad desde su teléfono celular hoy.Y por supuesto, esto se puede hacer en este momento. aplicación móvil instalada.. Este software utiliza la cámara o el micrófono sin permiso para cometer su mala conducta.

Pero esa es solo una de las muchas formas en que se pueden piratear los teléfonos inteligentes, como se mencionó anteriormente. Otro método muy utilizado por estos delincuentes es Conectarse a una conexión WiFi pública O no está protegido. Esto les permite estar exentos de responsabilidad y entrar en su dispositivo.

Pero lo más peligroso Proporciona los mejores resultados para los piratas informáticos a través del famoso phishing... Estos no son más que sitios web que aparecen como portales legítimos y pretenden ingresar a ellos para robar información sensible como contraseñas, datos bancarios y usuarios. Se debe tener mucho cuidado al ingresar a una cuenta de PayPal, red social o banco.

¿Qué es un hack de teléfono móvil? ¿Cómo lo encuentras?

Como ya se mencionó, piratear un teléfono no es más que obtener acceso no autorizado a su teléfono móvil.De todas formas Por ello, es importante saber reconocer este hecho., si estás a punto de ser hackeado. Hay algunas señales de que esto está sucediendo:

Si se sobrecalienta más rápido, es una señal

Si notas que tu celular está Demasiado caliente En estos días, esto puede ser una fuerte indicación de que fue pirateado. esto es, tipo de programa malicioso Si se ejecuta siempre en segundo plano en el dispositivo, el procesador móvil funcionará a plena potencia y sobrecalentará el dispositivo.

Por lo tanto, si después de instalar un celular en particular, el celular comienza a calentarse anormalmente de un momento a otro. App de origen sospechoso O, si de repente estás empezando a calentarte, es muy probable que te hayan pirateado. Para evitarlo, no descargues apps de origen sospechoso.

Señal de peligro: el rendimiento se ha deteriorado

Es posible que descubra que el rendimiento de su teléfono se degrada porque dedica su poder de cómputo a otras actividades de las que usted no es consciente.Y alguien mas lo hace Aplicaciones utilizadas por piratas informáticos que se ejecutan en segundo plano.. Este es un método muy común, por lo que debe prestar atención al rendimiento de su teléfono.

Recibir un mensaje de un número desconocido

Si empiezas de repente Recibe notificaciones y mensajes de números desconocidos Gracias por suscribirse a un servicio en particular. Este es un regalo muerto en el que te han pirateado. Por lo tanto, necesita malware para realizar esta tarea para suscribir su número a dichos servicios.

Si tiene demasiados anuncios en lugares que antes no tenía

Si inesperadamente ve anuncios o recibe notificaciones con anuncios después de desbloquear su teléfono inteligente, es muy probable que ocurra un caso grave. Virus de hardware.

Las formas más efectivas de deshacerse de este problema rápidamente son: Eliminar programas publicitarios de virusLo que puedes hacer Desinstalar la aplicación de la ubicación guardadaPuede ser una aplicación de linterna, un optimizador de RAM, una aplicación de utilidad o una aplicación para adultos.

Mal funcionamiento del teléfono móvil y descarga de la batería

Teléfonos móviles y la batería está vacía En un tiempo más corto de lo habitualEsto puede ser lo mismo que un procesador móvil que funciona más rápido de lo normal debido a un malware, lo que consume más batería en el móvil. También puede encontrar que tiene demasiados datos móviles, que se agotan más rápido de lo habitual. Esto puede indicar que ha sido pirateado.

El teléfono móvil está fuera de servicio, Agotamiento de batería y datos Puede haber otras razones, pero es mejor no enfatizar la posibilidad de ser pirateado.

De repente veo una aplicación que no recuerdo haber instalado

Si revisas tu teléfono, te encontraste con esto Aplicaciones que no recuerdo haber instalado?? Tenga en cuenta que el malware puede atacarlo y llenar su teléfono con aplicaciones desconocidas.

Asegúrate de no haberlo instalado tú mismo. historial de aplicaciones Podría ser un comportamiento de malware incluso si no se permitió la descarga cuando intentó eliminar una aplicación desconocida en particular.

Es importante recordar que ciertas aplicaciones que vienen instaladas por defecto en tu teléfono no se pueden eliminar, pero esto no significa que sean malware.Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con él. archivo apkEstos pueden ser muy útiles, pero también pueden ser peligrosos.

Existen tres códigos para comprobar si tu teléfono está hackeado: Conócelos

Gracias al esfuerzo de miles de internautas, hoy se conocen al menos tres códigos universales que se pueden utilizar para determinar si un celular ha sido hackeado para solucionar un problema.

## 002 #

El primer código recomendado es ## 002 #Esto ayuda a deshabilitar la transferencia de llamadas si la llamada parece haber sido interceptada y redirigida a otro teléfono móvil. Introduzca este código en su teléfono móvil para habilitar esta opción.

*#62#

otro codigo *#62#, Este es un código útil Si la persona que intenta llamar a su teléfono celular dice que está roto o no contesta, este código le dirá a dónde se redirigen los mensajes, las llamadas y los datos de su teléfono celular.

*#veintiún#

Mientras tanto, el último Código * # 21 # Las recomendaciones son las mismas que antes.La diferencia es que indica si se están desviando mensajes, llamadas e incluso faxes, y si realmente se está desviando el servicio.

¿Cómo puedo reparar un teléfono pirateado?

Es cierto que los teléfonos móviles son vulnerables a la piratería, También es cierto que esta situación se puede deshacer y corregir. Sin embargo, esto requiere que se apliquen las acciones correctivas que se enumeran a continuación en cada caso.

Desinstala la aplicación que causó el hackeo

Una de las opciones más rápidas y seguras que puedes usar Desinstalar y eliminar programas o aplicaciones que contengan software malicioso.. Por lo tanto, ejecute este proceso lo antes posible. Si tiene un dispositivo Android, puede desinstalar la aplicación ingresando primero al modo seguro.

¿Funciona la actualización de software?

Actualiza tu smartphone a la última versión, Reforzar la seguridad para prevenir vulnerabilidades. Por lo tanto, el software de su teléfono celular debe actualizarse y es posible que pueda reparar su teléfono celular realizando este proceso. Sin embargo, debe realizar este paso antes de que ocurra la contingencia, no después de que ocurra.

Como último recurso, restablezca su teléfono inteligente a los valores predeterminados de fábrica

Si ninguno de los métodos hasta ahora proporcionó una solución al problema.Entonces tienes que tomar medidas radicales, eso es todo. Restablece tu teléfono a los valores predeterminados de fábrica..Esta acción borrará permanentemente todos los datos en su teléfono, por lo que debe hacer una copia de seguridad con anticipación.

¿Cómo puedo protegerme de la piratería de teléfonos móviles?

Como usuario de un teléfono inteligente, hay muchos pasos que puede seguir para protegerse de los ciberdelincuentes.Y este es el primero de ellos que no debes perderte Actualizar sistema operativo.. Sin embargo, también necesita actualizar las aplicaciones instaladas en su teléfono.

Mantenga su teléfono inteligente bloqueado, Esto es muy importante. Incluso si no desea realizar esta acción, tenga en cuenta que si pierde su teléfono, toda la información que contiene quedará expuesta. Si es posible, use bloqueos de contraseña en aplicaciones que contengan datos personales.

No utilices redes públicas para conectarte.Si actualmente no tiene un plan de datos, resista la tentación. Ya deberías ser consciente de los peligros de conectarte a una red WiFi abierta. Por último, pero no menos importante, no le des tu número de teléfono a nadie.

Si es posible, use una segunda línea telefónica o use un programa para proteger la línea, como: Voz de Google..