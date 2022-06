Cómo saber si alguien te ha bloqueado en Kik y cómo recibir una alerta

El bloqueo es una práctica que muchos usuarios han adoptado en algún momento y pueden haber interactuado con una persona durante un tiempo, pero de repente la persona tiene un problema por motivos personales o por un delito penal.Seguir Bloquea a esta persona en la plataforma.

Como todas las demás aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, Kik también tiene la opción de bloquear a los usuarios que lo necesitan de esta manera. No se recibirán mensajes de este usuarioAdemás, además de que no apareces en ningún lugar de la plataforma, no puedes interactuar contigo ni agregarte a chats grupales.

¿Cuántas personas te están bloqueando en Kik y cómo encontrarlas?

Hay varias formas de interpretar si una persona te ha bloqueado plataforma kikLa mejor manera de saber si esto ha sucedido es profundizar un poco más en el problema y recordar si alguien está hablando de ello últimamente. ¿Ha tenido discusiones o desacuerdos?

La mayoría de las prohibiciones de redes sociales o plataformas de mensajería instantánea son de algunos usuarios que superan a otros a través del chat al compartir inconsistencias o contenido inapropiado entre usuarios y enviar contenido inapropiado. La mejor opción para los usuarios afectados es bloquear su cuenta. Nunca te escribirán.

Presta atención a las letras del mensaje.

pero Aplicación de mensajería, Kik El chat tiene «notificaciones» que te dicen si el mensaje se envió correctamente y si el mensaje llegó a la persona a quien se le envió. Se puede comparar con la plataforma WhatsAppUtiliza una viñeta para indicar que se envió el mensaje, dos viñetas para indicar que llegó el mensaje y dos viñetas azules para indicar que el usuario leyó el mensaje.

en lugar de viñeta plataforma kik, Utiliza un carácter para indicar el estado del mensaje. Puede enviar un mensaje a los usuarios que parecen estar bloqueados, incluso si están «bloqueados» por la plataforma.Después de enviar un mensaje, lo mismo Está marcado con una pequeña «S». Esto significa que el mensaje ha sido enviado.

Luego se cambia la letra y se cambia a «D». Esto significa que el mensaje ha sido entregado.Ahora, para algunos usuarios, tomará unos minutos u horas para que la D cambie a una «R». Esto significa que el usuario ha recibido y visto el mensaje. Si la letra D minúscula no cambia a R, significa que el usuario te está bloqueando de su lista de contactos.

Sin embargo, es posible que el mensaje tarde algún tiempo en llegar y mostrarse si extravía su teléfono móvil.Además, Kik es una plataforma Utilizado principalmente por adolescentes.Uno de los padres de estos adolescentes puede haber confiscado su teléfono móvil y es posible que no pueda recibir ni ver los mensajes enviados por el usuario.

Entonces, si bien esta teoría funciona, no hay mucha certeza en este método, por lo que es una buena idea usar otra estrategia para averiguar si esta persona te bloqueó de la plataforma Kik.

Invitar a los usuarios al chat grupal

Si ya ha enviado algunos mensajes al usuario y no pasa nada, la letra D cambia a R, pero sigue No se si el usuario te bloqueoOtra opción que puedes hacer es intentar crear un chat grupal con ese usuario. De esta manera puedes ver si te bloqueó de Kik.

Si todo va bien al crear un chat grupal y puedes configurar fácilmente un chat grupal, significa que ninguno de estos usuarios te está bloqueando en la plataforma.Sin embargo, cuando cree un chat grupal, recibirá una notificación similar a la siguiente: «No puedes agruparte con personas que no están chateando».¿Significa esto que un usuario sospechoso te ha bloqueado?

Esta estrategia es una confirmación de la incógnita para saber si el usuario te ha bloqueado. Es bueno implementar estas dos estrategias. De esta manera puedes estar seguro de que eres sospechoso de ser bloqueado.

¿Cómo puedo evitar que mi cuenta Kik sea bloqueada?

Como en todas las redes sociales y plataformas digitales, y en cualquier entorno, la mejor forma de evitar denegaciones o baneos en este caso es tratar adecuadamente a las personas que acceden o chatean frecuentemente con la plataforma.

Pero tienes que recordar que Kik es una plataforma para chatear con extraños la mayor parte del tiempo.En general, siempre hay desacuerdo y es normal que alguien te bloquee con Kik.

Comunícate sano con todos

Como ya se resaltó, la mejor estrategia es no ser bloqueado en esta plataforma. Respetar el respeto y los principios y tratar a las personas de forma sana.Sin embargo, cabe recordar que esta plataforma es utilizada principalmente por adolescentes. Lo más habitual es, en algunos casos, toparse con usuarios maleducados o maleducados. En este caso, tienes la opción de bloquear el exceso de usuarios.

Conozca sus políticas de seguridad y privacidad

Siempre debe considerar las políticas de seguridad y privacidad de su plataforma, pero tenga en cuenta que la plataforma Kik es generalmente una aplicación con pocas restricciones. El contenido que los usuarios suben allí es completamente gratuito.

Además, muchos usuarios se hacen pasar por personas que no están en la plataforma. Esta es la forma en que te pueden engañar. La mejor manera es estar siempre atento.