Una historia es como una muestra de uno o más temas. Eventos que la gente considera importantes Quiero compartirlo con mis amigos en Facebook y otras redes. Al igual que las historias de Instagram y el estado de WhatsApp, las historias de Facebook tienen un marco de tiempo que se puede ver exactamente las 24 horas del día.

¿Cómo saber quién vio tu historia de Facebook sin ser tu amigo?

Mira este video en youtube

Por lo tanto, la historia para subir es Las fotos y los videos pueden ser una fuente de curiosidad para algunos., y en nuestro caso, si somos nosotros los que subimos la historia, siempre queremos saber quién vio lo que publicamos. Incluso las personas fuera del círculo de amigos de Facebook pueden ver nuestras publicaciones sin nuestro conocimiento.

Por ello, en este artículo podrás encontrar respuestas a preguntas como: ¿Cómo saber quién vio tu historia de Facebook sin ser tu amigo? ¿Por qué Facebook no muestra a las personas que han visto tu historia pero que no son tus amigos? Aquí analizamos estas y otras preguntas interesantes sobre la visualización de historias.

Las plataformas de Facebook como Instagram tienen la capacidad de compartir nuestras historias. Estas historias pueden ser vistas por diferentes personas y personas desconocidas que son nuestros amigos. La cuestión es No sé quién vio la historia, pero no es un amigo...

Porque esa información está oculta, es decir, si alguien que no es amigo ve tu historia, no lo sabrá. La información de la visita está oculta a tus ojosPor otro lado, si es tu amigo, encontrarás a alguien que lo vio. Para evitar que sucedan estas cosas, debe asegurarse de que la historia esté configurada como privada. De esa manera, no tienes que preocuparte de que extraños se asomen a la historia sin tu conocimiento.

¿Cómo puedo usar el archivo de historias para ver quién vio la historia?

El proceso de averiguar quién vio tu historia en Facebook es prácticamente el mismo que verificar quién vio tu historia en Instagram y otras redes sociales. Pero vamos a explicar para actualizarlo.

Para opciones tu historia En el menú, está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Los puntos azules en forma de ojo muestran el número de vistas y el nombre de la persona que vio la historia. En este punto, puede ver que los amigos que vieron y las personas que vieron no participaron.

Historia posterior Se guardan automáticamente en el archivo histórico.Nadie puede volver a verlo en esta página. Solo tú puedes acceder a él. Para encontrar este archivo, simplemente haga clic en la esquina superior derecha. foto de perfil de facebookLuego en la parte inferior de la foto de portada[その他]Haga clic para mostrar el Archivo de historias. Tenga en cuenta que si elimina una historia antes del tiempo de visualización, no se guardará en el archivo de historial.

¿Cómo puedo evitar que alguien vea tu historia sin registrarse?

Esto se puede hacer a través de la configuración de privacidad. Tenga en cuenta que los cambios que realice aquí afectarán a sus contactos de Messenger. Por lo tanto, puedes usar esta opción para evitar que nadie vea tu historia sin bloquear a nadie.

Cómo cambiar la privacidad de tu historia

ajustes de Puedes publicarlo, convertirlo en un amigo de Facebook y personalizarlo...Tú también puedes Vincular Instagram a FacebookPor lo tanto, todo lo que se comparte en una plataforma se comparte automáticamente en la otra plataforma. Sin embargo, echemos un vistazo a los pasos que componen la privacidad de la historia.

Son sencillos y lo principal es entrar en ellos cuenta de FacebookMuestre el menú de opciones y busque la opción allí Configuración y privacidad..[設定]Encuentra la sección y entre todas las opciones que se muestran[ストーリー設定]Elegir. Decide con quién compartir tu próxima historia, o solo la historia de hoy. Deja este artículo para más detalles. ¿Cómo mantengo mi cuenta de Facebook privada para extraños?..