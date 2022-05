Cómo saber el tamaño de los mensajes y archivos enviados y recibidos por WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más importantes en la actualidad, pero ocupa espacio en el móvil, hoy os voy a enseñar a saber el tamaño del mensaje y del archivo Enviado y recibido por WhatsAppRecomendado, junto con otras promociones como B. para ser considerado Elimine los archivos de WhatsApp almacenados en el teléfono para liberar espacio de almacenamiento..

WhatsApp ha ido evolucionando con el tiempo, incorporando nuevas e interesantes funciones, a su vez puedes acceder a diversos trucos, como: Usa WhatsApp como un bloc de notas..De todos modos, los aspectos básicos se han mejorado significativamente, más precisamente. Almacenamiento y otra informaciónEs de fácil acceso.

Conoce el tamaño de los archivos enviados y recibidos por WhatsApp

Como ya se mencionó, la última versión de la aplicación WhatsApp tiene en cuenta aspectos de almacenamiento y tamaño de los mensajes o archivos enviados. Ahora puedes ver todo lo que ocupa tu aplicación sin restricción.

Para ello, es necesario entrar en las opciones de configuración de WhatsApp. Accede presionando los tres puntos verticales en la esquina superior derecha de la aplicación. hacer Haga clic/toque una opción «Actitud»..

Se muestra la sección «Memoria y datos», Esta área muestra todo lo relacionado con el almacenamiento y lo que ocupa el archivo. Al mismo tiempo, también se muestra la cantidad de datos móviles consumidos por la aplicación, con las siguientes posibilidades: Cancelar la descarga automática de WhatsApp y guardar datos móviles.. De todos modos, esta vez nos centramos en el almacenamiento. Para hacer esto, continúe con «Administrar almacenamiento».

Aquí se muestra diversa información. Arriba puede ver cuánto espacio de almacenamiento ocupa la aplicación WhatsApp en su dispositivo móvil. A continuación también se da el espacio libre que tiene nuestro móvil.

Se muestra un submenú «Comprobar y eliminar elementos» Haga clic en esta sección para ver todos los elementos de más de 5 MB en su dispositivo móvil. Puede eliminarlos para liberar espacio en disco. Por último, hay una sección de chat.

Verifique el tamaño del chat en WhatsApp

Claro, los mensajes de texto y mensajes no ocupan espacio de almacenamiento en su dispositivo móvil, así que no se preocupe. De hecho, la información sobre los pesos del texto no suele estar reflejada en esta sección, sin embargo, puedes hacerlo aquí. Ver notas de voz, videos y tamaños de imágenes Y de otros documentos compartidos en WhatsApp.

Cambiar al tamaño del chat[ストレージの管理]Escoge una opción. Como ya se mencionó, esto es[設定],[ストレージとデータ],Al final[ストレージとデータ]Puede acceder ingresando a. «gestión de la memoria»..

Para acceder a una gran cantidad de datos específicos, basta con ir al nombre del usuario que desea ver. Presionando Los archivos se ordenan por tamaño (De máximo a mínimo). Sin embargo, esto también se puede configurar.

Como dije, todos Documentos multimedia almacenados en el teléfono Para ese chat en particular. De esta manera, puede ver qué archivos son más importantes y el tamaño del mensaje que ocupa más espacio en el teléfono.

Nuevamente, puede eliminarlos uno por uno o eliminar todos los archivos compartidos en el chat. Porque esa es una buena manera Libere almacenamiento de WhatsApp en dispositivos móviles Android/iOS..

Sin embargo, recuerda que la acción de eliminar archivos de WhatsApp es un proceso irreversible. Esa es la razón. Debes hacerlo bajo tu propio riesgo... Luego seleccione los archivos apropiados que desea eliminar de esta aplicación de mensajería.