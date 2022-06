¿Cómo saber cuál es mejor, Steam Deck o Nintendo Switch?

Valve Corporation ha anunciado el lanzamiento de una nueva consola portátil llamada cubierta de vaporMuchas personas se preguntan qué lo hace diferente del aclamado Nintendo Switch. ¿Cuál es mejor, deberías comprarlo?..

Por eso nos damos a la tarea de contarte esto hoy Detalles que las hacen destacar para que veas cuál es la mejor para ti.

¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos consolas?

Cualquier consola Los aspectos reconocidos en la redacción son diferentes Nuestro objetivo es proporcionar a los consumidores múltiples opciones beneficiosas. Los más destacados son:

Altura y peso

La plataforma Steam pesa 669 gramos y mide 298 x 117 x 49 mm, mientras que la última versión de Nintendo Switch pesa 320 gramos y mide 102 x 242 x 13,9 mm, lo que marca la diferencia entre el tamaño y el peso de las dos consolas. estoy enfatizando.

precio

El precio de la cubierta de vapor es 419 euros y 679 eurosAunque Nintendo Switch está disponible por precios que van desde De 329 euros a 349 euros..

Tipo de conección

vapor El deck permite conexiones vía Wi-Fi y Bluetooth. El Nintendo Switch solo tiene la capacidad de conectarse a una red Wi-Fi, lo que puede ser una desventaja.

Catálogo de juegos

El catálogo de juegos Steam Deck incluye Disco Elysium, Microsoft Flight Simulator, Sekiro: Shadows Die Twice, Genshin Impact, Grand Theft Auto V, Final Fantasy XIV, Halo: Colección Master Chief, Red Dead Redemption 2, Portal 2.

En el lado negativo, Steam Deck no tiene los videojuegos más icónicos de las principales franquicias. Esto no es raro dada su reciente aparición.

El catálogo de Nintendo Switch forma parte de él Nuevo Pokémon Snap, Pokémon Ward & Shield, Mario Kart 8Luigi’s Mansion 3, Super Smash Brothers Ultimate, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda Skyward Sword, Monster Hunter Rise y más Puedes jugar al luchador callejero...

¿Cuál tiene mayor duración de la batería? ¿Cuál es la razón?

Otro inconveniente que traen las cubiertas de Steam al Nintendo Switch es la duración de la batería. Steam Deck tiene una clasificación de 2 a 8 horas sin carga, mientras que Nintendo Switch tiene una clasificación de 4 a 9 horas.

La razón de la corta duración de la batería de Steam Deck es Esta consola tiene aproximadamente la misma potencia que Xbox One y PS4determinado para videojuegos para pc..

¿Qué versión de ambas consolas está disponible a qué precio?

Ambas consolas tienen diferentes modelos. Diferentes precios, tamaños y características. Lo que necesitas saber antes de tomar una decisión.

Versión cubierta de vapor

Hay tres variaciones sobre la plataforma Steam, la primera variación con una capacidad de 64 GB y 419 €. El segundo es una capacidad de 256 GB por 549€ y de 512 GB por 679€.

modelo de interruptor de nintendo

Hay tres modelos de Nintendo Switch: el estándar 329€, el Nintendo Switch Lite 219,95€, y la última versión del Nintendo Switch OLED. Cuesta 349,95 euros. Una de las ventajas del conmutador es que puede: Juega con otros controladores de consolaIndependientemente del modelo.

Comparar las filosofías de ambas empresas

Otra cosa muy importante a saber de ambas consolas es la filosofía que presentan para ver cuál se adapta a sus ideales.

Filosofía de Steam Deck-Válvula

El diseñador de Valve, Greg Coomer, brindó comentarios, señalando que las dos compañías operan con diferentes filosofías después de que se hizo evidente una comparación con Nintendo Switch después del anuncio de Steam Deck.

Coomer garantiza que diseñaron «Es una plataforma que parece un Switch y comparte algunos aspectos, pero eso es todo».

También aclaró qué enfoque está tomando este producto. «Valve está mucho más centrado en los juegos de PC», dijo, «definitivamente es una audiencia diferente a la que busca Nintendo».

Filosofía del interruptor de Nintendo

En Nintendo, se especializan en tostadas. «Modo de juego único que todo el mundo puede disfrutar de forma intuitiva «…» Desarrollo de hardware y software e integración de sistemas «…» Tanto Nintendo Switch como otros productos brindan una experiencia agradable para todos».

En resumen, ambos productos están hechos con un enfoque en diferentes tipos de audiencias. Depende de cada consumidor que conoce los detalles de cada consola saber cuál es la adecuada para ellos, cuál de estas compañías ofrece el producto ideal.