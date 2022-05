¿Cómo revivir o resucitar a un jugador con Apex Legends? -Sigue el juego

A medida que comience su viaje a través del increíble mundo Battle Royale de Apex Legends, descubrirá rápidamente que el trabajo en equipo es esencial para la victoria, o al menos para una pelea que valga la pena. En muchos casos, por el bien de tu equipo, debes hacer algo por tus compañeros, como por ejemplo: B. Revive a tus compañeros de equipo.

Es innegable que siempre está en manos del enemigo, pero cuando crees que lo has perdido todo, queda una última. Opciones para guardar tus apuestas.. Aprenda cómo revivir Apex Legends con pasos simples hoy.

¿Cuál es la diferencia entre los juegos Resurrection y Resurrection of Apex Legends?

Ya sea para jugar en Xbox, PC, Nintendo y otras plataformas, una vez lanzado Invita a tus amigos de Steam a jugar Apex Legends Haz que el tiempo de batalla sea más memorable. La estrategia, la planificación y la amistad son los elementos básicos para el éxito.

Pero no importa cuán hábil sea tu personaje, te guste o no, cuando esto sucede, siempre puede entrar en la pelea, siempre que se deba a un ataque de un solo jugador. ¿Es posible traerlo de vuelta al juego?.. Para hacer esto, debe completar un proceso bastante complejo. Esto requiere el apoyo de jugadores activos en combate que estén dispuestos a arriesgar sus vidas.

Por otro lado, si la salud del personaje cae al punto mínimo, es decir, si el nivel de salud llega a 0, entonces no se requiere energía para la pelea, pero aún así. Sigue luchando con la única habilidad de gatear.. Puede ser muy beneficioso en esta situación porque te permite pedirle a tu pareja que te resucite.

¿Cómo uso Revive Playing Apex Legends?

Si eres fanático de la acción, la aventura y el desafío, no lo dudes. Descargar Leyendas de Apexlo descubrirás Es un juego lleno de opciones y trucos. Con qué puedes ganar. Sin embargo, este no es un juego de individuales, por lo que debes elegir bien un equipo. Los equipos pueden salir de problemas muchas veces.

Por ejemplo, si está mortalmente herido, especialmente si no es nuevo en el mismo juego, es posible que necesite una mano amiga para restaurar su vida en este juego. Otro determinante del aspecto de protección de la vida de este videojuego es la leyenda que usas.

Seguro que encontrarás entre las características y habilidades de cada jugador, algunos tienen Beneficios de recuperación o curación.El más notable, posiblemente el salvavidas. Las líneas de vida tienen la capacidad de reponer la salud hasta un 25% más rápido que otras. Finalmente, asegúrese de estudiar todos los personajes a fondo y elija un personaje que realmente le brinde una ventaja en caso de problemas.

solo

Vuelve a confirmar que la opción más viable para hacerte valer en Apex Legends es con la ayuda de un compañero, pero aún así No es fácil y no siempre es posible.. Entonces, cuando te encuentras sangrando y muerto solo, probablemente quieras saber cuáles son tus opciones y no necesariamente te alentamos. Tengo que decirte.

La verdad es que es completamente posible revivir en Apex, pero depende un poco de la suerte ya que necesitarás un Knockdown o un Legendary Shield en tu arsenal para que esto suceda. Tiene la capacidad de revivirte en alrededor de 750 estados diferentes. Para usarlo tienes que pulsar la «X» de tu Xbox o el botón cuadrado de tu PS4 durante 5 segundos.

Mira la animación donde la jeringa cura al personaje directamente al corazón mientras la jeringa mata al jugador. Listo para seguir luchandoTenga en cuenta, sin embargo, que este escudo solo se puede usar una vez. Ahora está listo Juega a Apex Legends y obtén Craft MetalY vamos a subir de nivel a tu personaje.

Para hacerlo con un compañero

Entre las habilidades que debes manejar, podemos destacar, Deslízate más rápido en Apex Legends Una vez que aprendes a revivir a tus compañeros de combate, no sabes cuándo los vas a necesitar. En cualquier caso, debe saber que maniobrar con el tiempo es un factor importante.

Si encuentra que su colega se ha caído y es posible revivirlo en poco tiempo, siéntase libre de ayudarlo. Aquí es cuando te acercas a él. Tienes que pulsar «X» durante 5 segundos Tenga en cuenta que en Xbox o PS4 Square, esta opción solo está activa si el temporizador no ha expirado.

¿Cómo revivir a los socios de Apex Legends de la muerte?

En el caso contrario El temporizador de reactivación expira, tu pareja o no pudiste revivir, así que ¿qué puedes hacer? Lo primero que debes hacer es definir tu estrategia porque la otra persona puede sentir lo que quieres hacer y tenderte una emboscada. Puedes ver que cuando el jugador muere, el cuadro con el banner aparece inmediatamente.

Se muestra en el mapa con un icono verde. El primer paso es seguir el banner en 85 segundos. Cuando se alcanza este objetivo, Necesitas encontrar un «Baliza de reaparición»., Los minimapas están marcados con un punto verde. Asegúrate de ir allí.

Mantén pulsado Enter durante 5 segundos y cuando encuentres el siguiente, revive a tu compañero. Si usted es el que murió, haga ping en las ubicaciones de los carteles y las balizas para ayudar al equipo. Recuerda que cuanto antes llegues, más posibilidades tienes de conseguirlo.