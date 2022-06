¿Cómo reviso mi cuenta de Facebook para ver si hay recordatorios? -Windows y Android

Facebook es una de las redes más utilizadas en el mundo por Meta Platforms, Inc. Su nombre comercial, y muy conocido, es Meta. Otras redes sociales y plataformas de mensajería además de Facebook son Instagram y WhatsApp. Muchos de nosotros Ganadores principales de Facebook..

Facebook fue fundado por Mark Zuckerberg y sus amigos cuando era estudiante en la Universidad de Harvard. Originalmente conocida como TheFacebook.com (ahora conocida como Facebook), Facebook es reconocida y respetada como una de las empresas más valiosas del mundo. Una de las aplicaciones más utilizadas. En todo el mundo. de paso, Deshabilitar comentarios en la línea de tiempo de Facebook..

Para muchos de nosotros, ver recuerdos en Facebook es muy importante.tal vez queremos Ver fotos subidas Quiero recordar este hermoso momento hace mucho tiempo. Muchas personas no saben qué hacer para visualizar sus recuerdos más importantes.

Facebook facilita las cosas en todos los sentidos, por lo que no es difícil ver tus recuerdos en Facebook. Hoy te mostraremos la forma más efectiva de hacerlo, para que puedas ver recordatorios en Facebook.

Ve a la aplicación de Facebook. En Facebook, presione las tres líneas superiores. Arrastre hacia abajo[リマインダー]Seleccione una opción. Allí verás los recordatorios más importantes de Facebook.

Desde una computadora con Windows 10

Mostrar recordatorios en cualquier dispositivo es casi el mismo proceso, pero con algunas diferencias menores, muchas personas están pensando en cómo mostrar recordatorios en Facebook. máquina de ventanas Diez.. A partir de Windows 10, puede ver recordatorios fácilmente como cualquier otro dispositivo. B. Teléfono.

Para poder ver los recordatorios desde su PC con Windows 10, debe seguir los pasos a continuación. Estos son los pasos que debes seguir:

Tienes que ir a tu navegador. Inicia sesión en tu cuenta de Facebook. Haga clic en las tres rayas en la esquina superior derecha para ver todas las opciones y debe moverse hacia abajo. Busque y haga clic en la opción de recordatorio.

Así es como se muestran recordatorios en su PC con Windows 10.si no sabes Puedes descargar una copia de los datos que Facebook tiene sobre tisí

sobre mi mac

Poder ver recordatorios en tu dispositivo Mac es tan sencillo que no tiene por qué ser complicado.Parece que Ver en otros dispositivos No hay pérdida. El método es el siguiente.

Facebook abierto Toque las tres líneas en la parte superior derecha de la pantalla. [リマインダー]Busque y seleccione una opción. Cómo encontrar tus recuerdos más importantes de Facebook en MAC.

Para dispositivos Android

El procedimiento para mostrar recordatorios en todos los tipos de dispositivos es el mismo, y a muchas personas les resulta difícil mostrar recordatorios en diferentes dispositivos en Facebook. Mostrar recordatorios de Android Serás igual de fácil Para ver en otro dispositivo:

Tengo que ir a Facebook. Presione las tres líneas restantes en la esquina superior derecha. Busque y toque la opción de recordatorio. Así es como mostrar recordatorios en Android.

en iPhone

si tu quieres Disfruta de tus recuerdos de Facebook En tu dispositivo iPhone, no es nada complicado. Mucha gente está pensando en cómo ver los recordatorios en Facebook desde su dispositivo iPhone. A continuación, veamos cómo hacerlo.

Necesitas abrir Facebook. Ve a las tres tiras en la esquina superior derecha. Desplácese hacia abajo desde allí[リマインダー]Elegir

De esta manera puedes Mostrar recordatorios de Facebook Desde un dispositivo iPhone.Si no lo sabías, puedes Selecciona a alguien que pueda ver tu publicación en Facebook..

Si está usando Facebook, todos los recordatorios[リマインダー]Aparece solo en opciones. Innumerables publicaciones Más si sueles ser muy activo y publicar cosas en Facebook. En Recuerdos, hay recuerdos del mismo día y del año anterior.

Muchas de las publicaciones que he compartido antes son buenos recuerdos y gratificantes, así que me encantaría verlas con mis amigos cercanos. Por supuesto, me gustaría compartirlos también. Incluido en la memoria.. A continuación, veamos cómo compartir tus recuerdos con tu cuenta de Facebook.

Cuando te aparece un recuerdo, o cuando lo buscas tú mismo. La opción Compartir aparece en la parte inferior de la tienda. Presiónelo para agregar subtítulos y compartirlos nuevamente.

Si tiene problemas o tiene preguntas en Facebook, visite el siguiente sitio web: pagina de ayuda de facebook.. Hay información adicional allí.