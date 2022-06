Mercado libre Es una aplicación web de compra y venta de productos que te permite publicar artículos nuevos o usados, con un fuerte sistema de seguridad y múltiples canales de ayuda en caso de emergencia o fraude.

Suele pasar que nos vamos Compra en Mercado LibreY por alguna razón No podrás acceder a tu cuentaY estamos atascados, pero afortunadamente hay varios métodos que podemos usar para resolver este problema, pero son más comunes de lo que parecen.

¿Cómo restablezco mi cuenta de Mercado Libre? ¿Por qué no puedo iniciar sesión? –Solución

Mira este video en youtube

¿Por qué no puedo acceder a mi cuenta?

Hay muchas razones, pero las más comunes son: Teléfono perdido asociado a tu cuenta. Olvidé su contraseña.Puede ser inaccesible Correo electrónico vinculadoHay una solución inmediata para estos casos, y si tal caso falla, siempre puede contactar directamente con la empresa.

Otra razón por la que es posible que no pueda acceder a su cuenta Mercado libre; Probablemente no podrá acceder a su contraseña hasta que la cambie porque es demasiado antigua y ha caducado.

Por otro lado, en un caso un poco raro, su cuenta es Víctimas de piratas informáticosEn tales casos, estos delincuentes suelen robar su información y cuentas en un intento de engañar a otros en su nombre, cambiando sus datos y haciéndolos inaccesibles.

En estos casos, las cosas son más delicadas y los servicios son Servicio al Cliente Puede tomar algún tiempo ya que necesita verificar algunas fechas y conexiones recientes para ver si es quien dice ser.Le recomendaría que tome éste Cambie su contraseña regularmenteAsí estás más seguro.

¿Cómo recupero mi cuenta?

Si no tienes acceso a tu cuentaPuedes usar tu teléfono móvil.Si está activo, visite la página oficial[アクセス]Ir a la sección y[パスワードがわかりません]Debes activar la opción y entrar en ella.Su teléfono es muy importante en su cuenta porque el código enviado a su dispositivo puede ser importante para él. Compra con tarjeta de crédito.

En caso de no tengo tu celular, Si lo pierdes o lo pierdes, siempre podrás recibir tu correo. Esto es muy importante si tiene otros medios para acceder a su cuenta. Deberá enviar un código a su dirección de correo electrónico con instrucciones sobre cómo cambiar su contraseña. Tienes derechos de acceso. Esto suele limitarse a abrir enlaces para modificar algunos datos.

Eventualmente, necesitará usar una cuenta diferente.Si no tienes una cuenta, deberás crear una Contacto de soporte; Informa que no puedes acceder a tu cuenta principal. Esto no sucede muy a menudo, por lo que debe explicar lo que sucedió. Pueden hacerse cargo de sus datos y proceder a la recuperación de su cuenta.

Consejos para no perder tu cuenta

Al usar las siguientes aplicaciones Mercado libreLa seguridad es muy importante ya que trabaja con su dinero, puede ser Vender O comprar un artículo. Para hacer esto, debe asegurarse de que sus datos estén seguros.

En ese tiempo Por favor crea una contraseña, tratando de adivinarlo con dificultad, tratando de que sea casi imposible que accedan sin permiso. Existen varios generadores de contraseñas en Internet, y en la mayoría de los casos son completamente gratuitos. Simplemente marque la cantidad de caracteres que necesita y presione Generar.

Otro consejo útil es seguir o completar todas las acciones recomendadas por la aplicación. a contraseña segura, Correo electrónico confirmado y muy útil, confirmación en dos pasos.

De esta manera puedes estar más seguro ya que el mensaje llegará a tu teléfono cada vez que alguien o tú quieras ingresar a tu cuenta con todos los datos. con código Necesario para acceder a su cuenta. A continuación, podrá volver a acceder a su cuenta para evitar que se vuelva a perder.