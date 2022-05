Cómo restablecer y recuperar su contraseña de Edmodo: inicie sesión en Edmodo si ya tiene una

Si olvidas la contraseña de tu cuenta de Edmodo, definitivamente te preocuparás y preocuparás porque tu perfil no te permitirá asistir a clases o si eres profesor, no podrás impartir tus clases. Sin embargo, Edmodo te permite recuperar rápida y fácilmente la contraseña de tu cuenta sin tener que abrir otra cuenta. Este artículo te lo dirá. Cómo restablecer y recuperar tu contraseña de Edmodo – Inicia sesión en Edmodo si ya has iniciado sesión..

Pasos para recuperar la contraseña de Edmodo

Si eres estudiante y has olvidado tu contraseña de acceso, debes saber que tu profesor puede generar una nueva contraseña para tu perfil de Edmodo. Sin embargo, también puede obtenerlo usted mismo visitando la página oficial de Edmodo. Todo lo que se requiere para esto es una dirección de correo electrónico. Correo electrónico.. Estos son los pasos que debes seguir para recuperar tu contraseña de Edmodo: (Estos pasos serán útiles para estudiantes, profesores y padres):

acceso sitio oficial de edmodo Empezar con proceso de recuperación. Dentro de la página principal de Edmodo, debe ir a la esquina superior derecha y hacer clic en «Registro» (Registro). Aparecerá un pequeño formulario en una nueva ventana Debajo de este formulario tengo una pregunta azul marino «¿Olvidé la contraseña?»Haga clic en este enlace para obtener la contraseña. Inmediatamente se cargará una nueva página en la misma ventana. Dirección de correo electrónico, El nombre de usuario o número de teléfono que registraste cuando te registraste en Edmodo. Siguiente,[次へ]Tienes que hacer clic. Si no recuerdas el correo electrónicoNombre de usuario o número de teléfono con el que se registró,[メールアドレス、ユーザー名、または電話番号がわかりません]Clic en el enlace. Edmodo te enviará un correo electrónico con un enlace para restablecer tu contraseña. Por favor, introduzca su dirección de correo electrónico y compruebe su bandeja de entrada. Abra el correo electrónico enviado por Edmodo y haga clic en el botón amarillo «Restablecer mi contraseña».. Si hace clic en el enlace de arriba, será redirigido inmediatamente a una nueva página del navegador donde deberá crear una nueva contraseña en el primer campo y confirmar su contraseña en el segundo campo. Finalmente, haga clic en el botón «Actualiza contraseña».. Aparecerá un mensaje en la pantalla de que la contraseña se ha restablecido correctamente. Para acceder a tu cuenta de Edmodo[今すぐ入力]Presiona el botón. Una vez que hayas restablecido tu contraseña, puedes: Hacer tareas y exámenes Usa tu cuenta de Edmodo.

Si mi cuenta de Edmodo está vinculada a Google o Microsoft, ¿cómo puedo restablecerla?

Google

si de hecho He vinculado mi cuenta de Edmodo a Googleno puedo acceder a Gmail porque olvidé mi contraseña y no puedo acceder a Edmodo. Para solucionar el problema, debe hacer lo siguiente: Recupera la contraseña de tu cuenta de Gmail, Una vez restaurado, puedes ingresar fácilmente a tu perfil de Edmodo.

microsoft

Si no puede iniciar sesión en su cuenta de Microsoft porque olvidó su contraseña, tiene problemas para acceder a su perfil de Edmodo cuando ambas cuentas están vinculadas. Debe hacer clic para recuperar su cuenta de Microsoft «Olvidaste tu contraseña» Sigue las instrucciones. Una vez que se recupere su cuenta de Microsoft, puede usar la contraseña recién generada para iniciar sesión en su cuenta de Edmodo.

¿Cómo puede un maestro restablecer la contraseña de un estudiante?

Que profesor de cuenta de edmodo Puede generar una nueva contraseña para los estudiantes que olvidaron su contraseña. Los pasos que los profesores deben seguir para realizar la recuperación de la contraseña son: