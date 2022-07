Cómo resolver «Clan ya existe» en FreeFireGarena-Clan Join Guide

Cuando el jugador quiere Crea un nuevo clan con Freefire Me sale el error «El clan ya existe». Esto puede suceder muy a menudo porque hay muchos clanes en el juego y los nombres de los clanes pueden repetirse. Entonces, ¿cómo puedes resolverlo?

El problema con esto es que cuando intentas crear un clan con un nombre específico, Este nombre ya existe En otro clan del juego, la aplicación te lo notificará y tendrás que cambiarlo.

Este juego está disponible para Android en Google Play Store y se puede encontrar en App Store para dispositivos iOS. Descargar para teléfonos móviles y computadoras. Laptop o computadora.

¿Qué es un clan?

Clan de llama abierta Similar a un clan público o privado en un juego. Clash Royale o Choque de clanesUn grupo o equipo donde las personas se apoyan entre sí, intentan crecer y convertirse en mejores jugadores, y tratan de ser los mejores en guerras y batallas.

Gremio, este es otro nombre que se le da al clan en este juego, Hay un límite de jugadores que no se puede excederDel mismo modo, estos grupos te ayudan a comunicarte con gente nueva y hacer amigos fácilmente.

La ventaja de pertenecer a uno de estos clanes es que el torneo se activará todos los jueves y los usuarios recibirán una placa de identificación como recompensa. Canjear por otras recompensas O premios, y por tanto, cada vez que ganes una batalla, el honor de tu clan aumentará.

La idea principal del honor de clanes es colocar diferentes clanes en las clasificaciones que determinan qué clan es el mejor grupo. Por lo tanto, cuantos más jugadores haya en un clan, más fácil será escalar una posición en este ranking.Cuanto más alto eres Se volverá más popular entre los usuarios de Garena FreeFire.

¿Cuáles son los requisitos para formar un clan?

pero, Si quieres crear un clan, necesitas 1000 diamantes. Y si no los tienes Los diamantes deben cargarse para crearlo[クランの作成]También puede realizar esta acción usando 5000 de oro con el clic de una opción.

Pasos para arreglar un error que ya existe en el clan

Aplicación en cualquier momento Free Fire muestra el error «El clan ya existe»Alguien más ya ha registrado el nombre que quieres darle al clan. Puede ingresar letras mayúsculas o minúsculas en un orden diferente. Si se muestra que ya existe, depende de usted usar ese nombre.

Cambiar personajes y nombres

La base de datos de Free Fire procesa caracteres. Estos no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. En otras palabras, no importa si configuras el personaje o no. «a» minúscula o «a» mayúsculaEsto significa colocar el mismo personaje o personaje en la base de datos del juego.

La mejor solución a este error es cambiar uno de los caracteres que agregó a los futuros nombres de clan. B. Si desea continuar con el mismo nombre, después del ejemplo «a / A» Puede cambiar este carácter para agregar «4» Este número actúa como la letra a y cambia la letra.

Por el contrario, si pasas por un proceso tedioso y encuentras que el nombre del clan es muy extraño con letras diferentes, la otra opción es cambiarle el nombre. De esta manera, creas algo nuevo, completamente diferente, Puede traer el clan a la vida Invoca a un amigo.

Cómo aceptar una solicitud de un clan

Por otro lado, siempre Puedes unirte al clan. Ya está creado, por lo que puede hacerlo buscando uno específico por ID o nombre.Para hacer esto, busque la sección de la bandera donde se encuentra el clan, ingrese un nombre y pregunte si desea unirse al clan deseado.

Cómo crear un clan con Free Fire

En Free Fire, los clanes están formados por grupos de personas que deciden jugar juntos indefinidamente, nombrando sindicatos y agregando eslóganes pegadizos. Atraer a futuros miembros..

Normalmente, para unirse a un clan, debe enviar una solicitud que el propietario debe aprobar, pero en algunos casos, el propietario del clan puede enviar una invitación. Para aceptar su participación en el clan, debe pasar a la opción Cuando navegue hasta el ícono de perfil, verá una sección que contiene todas sus solicitudes y puede aprobarlas o rechazarlas.

No se puede registrar el clan con Free Fire

Si ya tienes un clan con el mismo nombre[クラン]Busca en la sección[クラン]Debes seleccionar una sección y eliminar el clan anterior. Lista de miembros y víctimas hasta que el clan se disuelveA continuación, puede confirmar la operación y volver a registrar el nombre.

Eliminar y volver a crear

Si quieres eliminar un clan, ve al menú principal[クラン]Debe buscar la opción y luego pasar a la lista de miembros. Aquí puede ver el número de miembros y sus rangos. Aparecerá un icono de clan en la parte inferior del menú. Haga clic en el icono junto a la puerta.esta es la corona Signo menos’-‘..

Si selecciona esta opción, una ventana emergente le preguntará si realmente desea eliminar y especificar el clan. Cuando se elimina un clan, será para siempre...[OK]Toque para eliminar automáticamente el clan. Si lo desea, puede crear otro clan desde cero o intentar unirse.

salida del clan

Para abandonar un clan en Free Fire, debe ir a Opciones de clan e ir a la parte inferior de la pantalla Presiona el ícono de la puerta.. Confirmé la acción y ya dejé el clan.