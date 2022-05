Cómo reparar Microsoft Hosted Network no pudo iniciar el error en Windows 10

¿Ha recibido el mensaje «La red alojada de Microsoft no se pudo marcar» en Windows 10? Puede arreglarlo usted mismo en unos simples pasos.

Que mensaje de error En Windows 10, «Microsoft Hosted Network no pudo iniciarse» significa que el punto de acceso está inactivo. El mensaje traducido «No se pudo iniciar Microsoft Hosted Network» causa dolores de cabeza a los usuarios de Windows.

Esto no quiere decir que no haya una solución rápida, o que puedas saber cuál es la causa del problema para solucionarlo. No necesitas ser un genio de la informática para hacer esto. Solucione este error Compartido con redes alojadas de Windows.

¿Qué significa el error «La red host de Microsoft no pudo iniciarse» en Windows 10?

Como se mencionó anteriormente, este es un error común al probar cosas Cree un punto de acceso portátil para compartir Wi-Fi.. A menos que ocurra este error, los puntos de acceso se comparten para una creación eficiente en las computadoras con Windows.

Es una característica necesaria para aquellos que la quieren. Compartir conexión wifi Desde ordenadores y portátiles hasta dispositivos móviles. Puede ser molesto debido a problemas de actualización de controladores e incompatibilidades. Esta función no se puede utilizar correctamente.

La solución principal al error: Windows 10 «La red host de Microsoft no pudo iniciarse»

actualización del controlador

Lo más importante es saber qué está haciendo Windows. Red alojada de MicrosoftSe utiliza para crear puntos de acceso móviles. Los problemas con esta función pueden deberse a: Error de actualización para otras ventanas Y su controlador inalámbrico.

La última versión de Windows 10 no puede hacer su trabajo de manera eficiente si detecta algunos controladores. no se actualizarán.. Este escenario también se aplica a los controladores que son incompatibles, están dañados o simplemente dejan de funcionar.

Los controladores generalmente se pueden actualizar con una búsqueda automática. administrador de dispositivos Está integrado en Windows. Alternativamente, puede usar actualizaciones de controladores a través de un software de terceros que sirve para este propósito específico.

problemas de compatibilidad

Es importante considerar compatibilidad Para aprovechar esta particular característica de Windows en nuestro ordenador o portátil. Hay escenarios en los que puede usar funciones adicionales que necesita usar, pero no conoce los requisitos técnicos que necesitan para funcionar.

Esta es una causa común cuando se intenta encontrar la causa de que Microsoft Hosted Network no pudo iniciar el error en Windows 10. Existe una forma muy cómoda y sencilla de comprobar la compatibilidad de su equipo informático con Windows escribiendo: icono del sistema (Administrador).

La forma más rápida de acceder al símbolo del sistema es presionar Windows + x. Ingresó a la ventana NETSH WLAN Mostrar controlador Y salga presionando Enter (literalmente como se muestra).

Se mostrará una serie de detalles. Ahora debe buscar la sección «Redes de host admitidas: Sí». si compatible.. Por otro lado, si muestra no, no puede crear un punto de acceso móvil.

Solución de problemas: Windows 10 «Microsoft Host Networking no pudo iniciarse»

Activación manual

Otros trucos menos conocidos para evitar el error: «La red alojada por Microsoft no pudo iniciarse» Activar manualmente Nosotros. Para hacer esto, reinicie la función del símbolo del sistema como se describe anteriormente.

Cuando presiona la tecla Windows + x para iniciarlo en su computadora, dice:netshwlan inicia la red alojada«.Recuerde que debe presionar Enter para completar las acciones anteriores para que el comando que escribió se active.

«Red alojada iniciada«. Una vez hecho esto, inicie la función Windows 10 Microsoft Hosted Network y vuelva a conectarse.