Cómo reparar los errores de pantalla negra de Call of Duty Mobile fácil y rápidamente

¡Una cálida bienvenida! Si eres fan de la saga Call of Duty y has descargado la versión móvil, es posible que en algún momento te salga un error y no puedas seguir jugando.Con eso en mente, estos son los pasos a seguir. Solucionado el error de pantalla negra de Call of Duty Mobile Rapido y facil.

¿Qué sucede si Call of Duty Mobile no se inicia y se queda atascado en una pantalla negra?

Algunos usuarios han estado reportando esto por algún tiempo Abra la aplicación móvil Call of Duty, se queda en una pantalla negra y no inicia el juego. Si esto sucede, es posible que su dispositivo móvil no sea adecuado para este juego. Es decir, no cumple con los requisitos recomendados.

Por esta razón, es importante revisar los requisitos de cada juego móvil antes de instalarlo. Esto es especialmente cierto para videojuegos muy exigentes como Call of Duty Mobile, que no se puede instalar en la gama media-baja de la mayoría de los teléfonos móviles.

Si no está seguro de los requisitos de Call of Duty Mobile, le recomendamos lo siguiente: Una aplicación llamada CPU-Z.. Gracias a esta aplicación, podrás comprobar si tu dispositivo móvil cumple con los requisitos mínimos exigidos por los desarrolladores.

Para descargar esta aplicación solo necesitas Actualizar Google Play Store Escriba CPU-Z en la barra de búsqueda. Luego seleccione la primera aplicación que aparecerá en la lista de resultados y[インストール]Haz clic en una opción.

Otra solución para el error de pantalla negra de Call of Duty Mobile

Sin embargo, si tienes un teléfono de gama alta que cumple con los requisitos de Call of Duty Mobile, lo notarás cuando inicies el juego. Se produce un error de pantalla negra, Puede haber un problema con la propia aplicación. Más adelante, le mostraré qué hacer para resolver este problema.

Lo primero que puede hacer es borrar los datos en su aplicación. De esta forma, puede depurar el archivo dañado que se descargó accidentalmente y causó el error. Error de pantalla negra de Call of Duty Mobile..

Para hacer esto, abra el menú de configuración del dispositivo y[CallofDuty]Simplemente presione la opción. Verá algunas opciones allí, pero en este caso debe hacer clic en Almacenamiento.

Más tarde, iremos a otra sección de la aplicación para ver cuánto espacio ocupa la aplicación en el móvil. También muestra dos opciones: borrar datos y borrar caché. Continuar[データの消去]Haz clic en una opción y luego en otra[キャッシュの消去]Tienes que seleccionar una opción.

Esto asegurará que todos los archivos se eliminen. Esta dañado No podrá iniciarse normalmente en la aplicación.

Falta de espacio de almacenamiento en dispositivos móviles

Más reciente Solucionado el error de pantalla negra de Call of Duty Mobile Debe considerar el espacio de almacenamiento interno disponible en su dispositivo móvil. Si su teléfono tiene menos de 2 GB de capacidad, es posible que la aplicación Call of Duty Mobile no funcione correctamente.

Por lo tanto, la solución en este caso es Libere espacio de almacenamiento interno Para hacer esto, recomendamos usar una aplicación como CCleaner.Sin duda, esta aplicación se puede usar para eliminar archivos, cachés y otras cosas que ocupan espacio de almacenamiento interno, lo que en última instancia puede ralentizar el rendimiento del dispositivo móvil. Juega Call of Duty móvil..

Si descarga esta aplicación, simplemente ejecútela y automáticamente liberará espacio en su teléfono. También puede seleccionar los archivos que desea eliminar y los archivos que desea conservar.Por otro lado, también se encarga del cierre de las restantes aplicaciones. Se abre en segundo plano.

¡Hoy es el final! Si encuentra útil la información en esta publicación, no dude en compartirla con todos sus contactos. ¡Nos vemos en la siguiente publicación!