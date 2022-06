¿Cómo reparar fácilmente el código de error 0xE0000227 en Windows 10?

Código de error de Windows como Código de error 0x0000028CORRUPT_ACCES_TOKEN, son muy comunes, pero la mayoría de las veces no sabes cómo solucionarlos y terminas gastando dinero innecesario en el técnico.Aprenderás a solucionarlo hoy para que esto no te pase Código de error 0xE0000227..

Y no hay nada peor que un fallo que no saca el máximo partido a tu ordenador. Porque, afortunadamente, pueden causar dolores de cabeza que entorpecen la productividad o simplemente dificultan el disfrute. la solucion es sencilla No es necesario ser un experto para usarlos, como se muestra a continuación.

¿Cómo reparar el código de error 0xE0000227?

Para llegar directamente al punto de interés, lo primero que debe hacer para resolver el código de error 0xE0000227 es saber de qué se trata. Básicamente, es un error en el controlador del controlador que afecta el sonido de su PC. Asegúrate de no escuchar nada.

La causa de esto no está muy clara, pero generalmente se sabe que ocurre cuando hay controladores más antiguos o mal configurados.Para solucionarlo, debe realizar algunos cambios en su PC Descargar el controlador de nuevoLo que se muestra a continuación.

El primer paso para lograr la solución es ir a Inicio de Windows y[コンピューター]Vaya a Opciones y haga clic derecho allí para ir al menú desplegable que aparece. Presiona «Administrar».

Esto lo llevará a una nueva sección con algunas opciones enumeradas a la izquierda. Presione lo que está etiquetado como «Administrador de dispositivos», luego presione la opción «Ver» (en la cinta en la parte superior) y presione. «Dispositivo por conexión».

Esta acción le mostrará más de sus opciones. Busque «Controlador de bus UAA de Microsoft para audio de alta definición».Haz clic derecho cuando lo encuentres Desactívelo.

Luego haga clic nuevamente para desinstalar. Es hora de descargar el programa para que pueda configurar el controlador de sonido para que la opción no se interponga en el camino.

Solo descarga el controlador

El uso de lo anterior se acercará a la resolución del código de error 0xE0000227. Ahora, para finalmente terminar, necesita aprender cómo descargar y usar DriverEasy.

El primer paso para lograrlo es visitar el sitio web oficial de. piloto de luz, Descarga el programa. Una vez instalado, ejecútelo en su PC.Cuando llegas a la sección principal Presione el botón verde con la etiqueta «Escanear ahora».

Esto sondeará en su PC para indicar qué controladores deben actualizarse. En este punto, puede especificar la opción Actualizar todo para actualizarlos todos.

O puedes elegir Descargue e instale Realtek High Definition Audio. (Este es el controlador que necesita) Para lograr lo que necesita encontrar en la lista y Presiona el botón al lado del botón «Actualizar».

Y listo, debería poder resolver el código de error 0xE0000227, por lo que ahora puede probar esta solución Deshazte del problema de inmediato.

Además de esto, tenga en cuenta que su computadora mostrará muchos otros errores debido a cualquier tipo de controlador (o cualquier otra razón).Así que si sigues buscando oportunidades, no está mal. Resuelva cada uno para preparar.

Por ejemplo, es una buena idea encontrar una manera Se solucionó un problema con la salida de audio HDMIEsto asegura que su PC nunca más se quede sin audio y que siempre pueda aprovechar al máximo su computadora sin la molestia de las restricciones.