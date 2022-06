Cómo reparar el iPhone que no se conecta a iTunes Store: solución rápida

tienda Itunes Tanto el reproductor como la tienda de medios.En particular, servicios como Spotify que se pueden usar tanto en música como en video, PC (Windows y MacOS) y dispositivos móviles como iPhone, iPad y iPod.tú podrías Descarga la última versión de iTunes Desde el sitio web oficial de Windows o Microsoft Store si usa Windows 10. Para dispositivos móviles, puede hacerlo desde la App Store.

En algunos casos, los servicios de iTunes pueden causar ciertos problemas, especialmente en dispositivos móviles. Este artículo presenta algunas soluciones para abordar el problema.

¿Qué hace que el iPhone muestre «No se puede conectar a iTunes Store»?

Este tipo de problema ocurre cuando ingresas a una aplicación o quieres iniciar sesión. No puedo entrar porque hay varios. Problemas de conectividad del dispositivoEs un problema común que no puedes disfrutar del contenido o comprar en la tienda, pero puede ser molesto, pero no es común.

Problemas con el ISP

Uno de los problemas podría deberse a esto. Falla de internet del proveedor Para ver si este es el caso de un servicio, ya sea una conexión WLAN o una red de datos móviles, cambie su servicio a otro y vuelva a conectarse a iTunes. Si esto se solucionó, era un problema.

Si su proveedor de WiFi también es su proveedor de telefonía móvil, pídale a alguien que comparta otra red WiFi. Si el problema persiste, no hay conflicto con su ISP.

Fallo del servidor de Apple

Si lo anterior no funciona, el problema ya es directamente con la propia Apple. Esto se puede confirmar siguiendo los pasos anteriores. También puede verificar si hay un problema si es necesario. Inicie sesión en iTunes Store en su iPhoneEsto le impedirá escribir y mostrará el mensaje «No se puede conectar a iTunes Store».

La solución en este caso ya no depende de nosotros, sino que esperaremos a que los propios desarrolladores y personal técnico puedan restablecer la conexión del servicio. Además, considere que esta «caída» puede deberse a mantenimiento o actualizaciones del servidor.

¿Cómo puedo arreglar mi iPhone para que pueda conectarse a iTunes Store?

Otra cosa que es posible La razón de este molesto problema Es nuestro propio dispositivo el que señala el error, y lo sabremos cuando alguien pueda usar el servicio con confianza. Somos los únicos que tenemos este problema.A Se corrigió el error iTunes StoreNotAvailable.Te dejo algunas formas de hacerlo.

Verifique la fecha y actualice el software.

Si no tiene la fecha y la hora correctas, es común obtener errores en muchas aplicaciones, no solo en iTunes. WhatsApp es un ejemplo. Si configuras mal esto, ni siquiera podrás ingresar a la aplicación sin antes ingresar a ella. Corregir la fecha y la hora del dispositivo.. Así que vaya a la configuración de su teléfono y asegúrese de tener la ubicación, la hora y la fecha correctas. Cuando termines, ve a iTunes para verificar.

Si el problema persiste, compruebe si la aplicación se ha actualizado desde App Store y desinstálela y vuelva a instalarla si es necesario. Además, verifique si el dispositivo tiene la última versión de actualización del sistema operativo. Si no ha actualizado, vaya a iTunes nuevamente cuando se complete el proceso.

Mata la aplicación

Este problema, Resulta que los datos de la misma aplicación están corruptos Y/o si está dañado, la solución a esto es ir al panel de aplicaciones en el dispositivo, luego ir a esa configuración para borrar el caché y los datos y forzar la detención de la aplicación.

Una vez hecho esto, es posible que deba volver a ingresar su información para iniciar sesión y podrá iniciar sesión con confianza. También te recomendamos que reinstales iTunes con la configuración de fábrica para evitar estos errores.Si todo va bien, tú también podrás disfrutar de tu contenido Consulta el historial de compras de iTunes Regularmente.

Reinicia tu iPhone

La solución final es muy sencilla. Reinicie el dispositivo, pero antes de eso, haga lo anterior y luego reinicie. Si se inicia, cargue todos los controladores y aplicaciones en segundo plano durante un tiempo y vaya a iTunes para comprobarlo. El problema ya ha sido solucionado.

Si el problema persiste, Apaga tu iPhone Déjalo unos segundos, o si es posible, unos minutos. Luego enciéndalo, cargue lo que necesita y luego inicie iTunes nuevamente para ver si el proceso funciona.